Test de Labyrinth Legend, un dungeon crawler qui défoule !

Le scénario est très bâteau. Cela parle d’un trésor qui a été caché il y a très longtemps au fin fond d’un royaume légendaire, nommé Kanata. C'est un univers héroïque fantaisiste des plus classique, des chevaliers, des magiciens et des monstres à trucider. C’est suffisant pour partir à l’aventure.Pour ce faire, quoi de mieux que de choisir le nom, l’apparence et la classe de son personnage ? Cela aurait pu être bien mais l’outil de création est assez rudimentaire. Rappelons que c’est un petit budget pour un petit prix au consommateur. Il y a plusieurs apparences prédéfinies et trois classes, le Strider équivalent du chevalier, le Nightcrawler, une sorte de voleur mystique, et le Wizard, le bon magicien des familles.Une fois vos choix faits, ils sont définitifs et vous atterrissez dans un petit espace avec un PNJ qui vous explique les bases. Un petit tutoriel simple qui vous permet de rapidement prendre en main la jouabilité.Une fois le tutoriel terminé, vous apparaissez dans le village. C’est en quelque sorte votre base entre deux runs. Oui nous avons dit “run.” En effet, le village servira à plein de choses que nous détaillerons plus bas. Le principe est simple, c’est du Rogue-like, commencer, essayer, mourir puis recommencer, mais plus fort à chaque fois.En effet, votre personnage gagne de l’expérience, par conséquent des levels et donc des statistiques améliorées. Il gagne plus de points de vie, plus de défense, plus de force, plus d'intelligence, etc, rien de bien innovant. Il conserve également l’ensemble de son butin. Et il va y en avoir des choses à ramener au village, entre toutes les armes, les pièces d’or et les essences magiques.Une fois de retour, les artisans du village peuvent racheter vos équipements ou les modifier. Avec l’argent vous pouvez faire de nombreuses choses, mais le plus important sera d’acheter les améliorations de structure et d’avatar.Pour votre personnage il est possible d’acheter plus de points magiques, d’agrandir votre coffre ou votre sac et bien d’autres choses. Pour les structures, c’est essentiellement votre refuge aux monstres qu’il faudra améliorer. Il vous permet d'accueillir des familiers divers et variés dont la fonction sera de vous octroyer des bonus passif lors de vos runs. Vous pouvez en embarquer seulement un seul. Cependant ils resteront totalement pacifistes durant les combats.Il est temps d’aborder la partie que vous attendez, le massacre en masse ! Oui Labyrinth Legend ne fait pas dans la dentelle ni dans la subtilité. Votre bonhomme tranche tout ce qui bouge. Tel un beat’em all, les ennemis arrivent de toutes parts et vous assaillent avec une intelligence artificielle qui tient la route.Ils ne sont pas très doués pour esquiver mais leurs attaques feront mouche si vous pensez qu’il suffit de bourriner sans penser à esquiver. Vous pouvez équiper deux armes à la fois qui sont configurées par défaut sur les boutons A et B. Il suffit de laisser appuyer dessus pour taper à répétition et cela en automatique en direction des ennemis, pratique pour les armes à distance.Les touches X et Y servent aux attaques spéciales. Celles-ci consomment des points de magie comme la compétence spéciale de votre classe. Elle s’active en maintenant la touche L. Le Strider par exemple fait apparaître un bouclier qui le protège d’une attaque. Appuyer également brièvement sur L permet d’effectuer un esquive.Globalement la maniabilité est bonne, cependant l’animation malgré un univers joliment pixelisé laisse à désirer.