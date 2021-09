Test de Knockout Home Fitness : Le rythme dans le poing !

Shadow Boxing powaaa !

Il y a deux sortes de jeux, ceux de remise en forme et les autres. Pour la première catégorie, il faut dire que l’offre sur le marché actuel n'est pas très diversifiée. On se souvient tous de ce bon vieux Wit Fit de la Wii avec ses exercices inspirés du Yoga qui a marqué sa génération.Pour KHF, pas de yoga ni de zumba. Le jeu fait appel au shadow boxing, une pratique très à la mode ces dernières années. Hein ? Shadow quoi ? Si vous ne connaissez pas, en une phrase, cette pratique a pour finalité d’exécuter des mouvements martiaux dans le vide, sans partenaire d'entraînement. Frapper dans le vide pour faire du sport. Après avoir renseigné son poids et sa taille, on lance la première séance.La mise en scène est assez soignée. Il y a le ou la coach que vous avez choisi. Ils sont au nombre de quatre et à débloquer au fil des jours. Ils exécutent les mouvements en direct avec des assistantes en arrière-plan. On remarque immédiatement la musique techno en fond qui fait boum boum !Pour les néophytes qui n’ont vraiment aucune expérience physique dans l'exécution des mouvements, l’animation des personnages est bien réalisée. Elle permet de reproduire par mimétisme assez correctement les directs et les crochets. Si cela n’est pas suffisant, vous avez un menu qui permet de visualiser chaque mouvement en détails hors séance.Le jeu propose une séance quotidienne avec un suivi calendaire qui résume l’activité de chaque jour. Il est possible de voir combien de calories ont brûlé grâce à la séance.Si vous ne savez pas trop quelles parties du corps vous souhaitez travailler dans votre séance quotidienne, laissez-vous porter par la configuration de base. Dans le cas contraire, le jeu propose des paramètres ajustables à travers une interface où il est facile de naviguer. Il est possible de choisir trois programmes, ainsi que les parties du corps à travailler et la durée de l’activité allant de dix à trente minutes. La séance du jour s'adapte en fonction de vos paramètres. Tout est prêt ? Faites de la place autour de vous parce que ça va boxer !On parlait plus haut de la mise en scène et de la qualité d’animation des gestes. Il y a sans doute derrière une bonne motion capture. Mais ce n’est pas tout. La gestuelle s'accorde avec les rythmes de la musique.La musique rime avec danse, et c’est littéralement le concept de KHF. En bas de l’écran, il y des lignes de points qui correspondent à ce qu’on appelle en danse, des temps. Si vous vous y connaissez un peu, vous avez déjà entendu un prof crier : “Et 1 et 2, et 3 et 4.” Les temps, allant jusqu’à huit, sont parfaitement transposés dans votre séance. Vous devez donc effectuer vos gestes en accord avec le tempo pour un timing “Excellent.”Cependant on remarque un certain manque d’accessibilité et d’ergonomie. Les côtés gauche et droite correspondent à la couleur des joycons Néon, rouge et bleu. Qu’en est-il si vous avez des joycons d’une autre couleur ? Nous avons essayé et rien ne change à l’affichage. Il n’y aurait pas une version Switch OLED avec des joycons blancs qui doit sortir bientôt ? On pourrait pousser le questionnement jusqu’aux personnes atteintes de daltonisme qui relèverait d’un débat sur l’accessibilité.Chaque séance est littéralement une danse combattante. A la fin vous avez les résultats affichant le nombre de fois où vous avez été parfaitement synchro avec le tempo, un peu moins, voire pas du tout. Les premier jours sont très amusants et vous laissent pas mal de courbatures si vous êtes rouillés.Cependant, au fil des jours, on remarque rapidement que les parties du corps sollicitées sont toujours les mêmes. La difficulté des enchaînements allant crescendo, nous n’avons pas ressenti un réel travail des muscles en dehors des épaules et des bras, même si vous choisissez de travailler la zone abdominale spécifiquement. Les exercices permettant de travailler le bas du corps sont peu nombreux durant votre parcours quotidien. Pour compléter il faut bien souvent accéder au mode Fitness 3 minutes afin de refaire des exercices spécifiques.