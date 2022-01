Test de Kinduo : le mini-jeu de coopération

L’alliance du jeu de plateforme et d’un jeu de puzzle

Solo ou coop

Un service minimum

Nos deux petits protagonistes cherchent à s’échapper de la plateforme inhospitalière sur laquelle ils se trouvent, guère plus d’histoire au programme. Pour cela il leur faut atteindre la porte salvatrice souvent installée en hauteur. Il convient alors de se servir des compétences propres à chaque personnage : si Marron est plutôt lent, il est en revanche capable de déplacer les blocs. Jaune quant à lui ne sera pas d’un grand secours pour bouger quoi que ce soit, en revanche il pourra se déplacer avec aisance et plus haut.Au(x) joueur(s) de construire un plan d’action pour débloquer petit à petit les obstacles afin de faire avancer les deux personnages vers la sortie du stage. Les commandes sont très simples et intuitives, le joueur pouvant passer aisément d’un personnage à l’autre en mode solo afin d’avancer progressivement dans le stage. Au moindre problème, il est d’ailleurs toujours possible de recommencer le niveau à partir du menu Start.Voilà un titre taillé pour la coopération. Kinduo s’inscrit dans toute une série de jeux misant sur la conjugaison des talents pour parvenir à un objectif commun. Ici chaque joueur armé d’un joycon prend les commandes d’un des deux héros, permettant ainsi de résoudre plus rapidement chacun des niveaux.Notons quelques bons points à ce sujet : il est assez agréable de contrôler un personnage différent de celui de son coéquipier. Le jeu nous octroie une certaine importance et notre partenaire compte d’autant plus sur nous car ce qu’un personnage peut faire, en général l’autre ne le peut pas. On valide donc l’aspect complémentarité.En revanche on déplore une certaine paresse de la part des développeurs. Pour un prix de 4,99€ nous ne nous attendions pas à un titre à l’envergure démesurée, toutefois constater que le jeu se compose de seulement 30 niveaux, que ceux-ci sont les mêmes en mode solo comme en mode coop et que de surcroît l’immense majorité d’entre eux se résout en à peine 1 minute nous laisse un goût amer.Le jeu est trop court, trop facile (seul les ultimes niveaux nous ont mis en difficulté après plusieurs tentatives, nous demandant de réfléchir pour élaborer des étapes à effectuer dans l’ordre) et n’offre aucune dimension de challenge comme un temps limité, un score à atteindre ou des bonus à débloquer. Il ne s’agit que d’atteindre la sortie, peu importe le temps passé. Précisons aussi que le jeu n'est pas traduit en français même qu'il comporte très peu de textes et que l'on comprend sans problème comment se servir des commandes.En cela le jeu se confronte à d’autres titres qui adoptent une démarche analogue, celle de la coop de canapé au plaisir arcade instantané et force est de constater que Kinduo se classe derrière des titres comme Good Job, Overcooked bien sûr (dans une gamme de prix supérieure) ou bien Heave Ho qui affiché à un prix approchant hors promotion (9,99€) a le mérite de déclencher des crises de rire assurées là où Kinduo ennuie.