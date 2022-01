Affronter une horde d’aliens dans Blackwind

Un véritable génocide d’alien bien organisé

Des combats nerveux et bien dosés

De nombreux éléments agrémentent les combats

L’histoire commence par une très belle cinématique introduisant la famille Hawking et les armes futuristes nommées Battle Frame. Cette présentation est malheureusement coupée par le crash du vaisseau Pandora transportant la famille Hawkingd. Le Dr Hawkings prend alors la décision d’envoyer son fils, James, à bord d’un tout nouveau prototype dans l'espoir de le sauver.Une fois arrivé sur la terre ferme, James se rend compte qu’il est isolé sur la planète Medusa-42. Sa seule chance de survie est alors de retrouver le vaisseau Pandora et son père. Durant les quelques minutes après son atterrissage fracassant, il découvre que le crash n’avait rien d’un accident. La planète Médusa-42 est envahie par une horde d'aliens rasant tout sur son passage.Et comme tout adolescent sain d’esprit, le jeune James décide alors de braver le danger malgré ses légères réticences. Cette hésitation ne sera que de courte durée. En effet, ce jeune pilote de fortune est tout aussi doué au massacre d’extra-terrestres qu’il l’est pour faire des remarques puériles lorsqu’il empale ou aplatit de l’alien. Ce gentil garçon est en réalité une arme de destruction massive, au contrôle d’un arsenal mobile et animé d’une sauvagerie sans égal pour son âge.Les combats sont réellement au centre du gameplay de Blackwind. Les trois options de difficultés (facile, normal, difficile) proposées au début de l’aventure, permettent d’adapter au mieux l’expérience du jeu et des affrontements selon vos envies. Le déroulement des combats est relativement simple avec trois options d’attaques : à distance avec des tirs de laser, au corps-à-corps avec deux énormes lames ou en utilisant des missiles et pouvoirs spéciaux. Le jeu est à mi-chemin entre un action-RPG et un Beat them up et possède plus d’une dizaine de niveaux bien construits.Les contrôles sont relativement simples et classiques. Les attaques au corps-à-corps sont gérées par X (légère) et Y (lourde) et L pour parer. Certains combos se débloquent durant l’aventure pour donner un peu plus d'options. ZR est utilisé pour tirer, mais la visée s’effectue avec le joystick droit alors que les angles de caméras sont gérés automatiquement. Ce fonctionnement est surprenant au départ mais devient totalement intuitif au bout de quelques minutes de jeu.Le bestiaire est d’ailleurs très bien construit autour de l’arsenal du Battle Frame. Chaque adversaire possède des qualités et faiblesses qui lui sont propres. Il est alors possible de tuer des aliens extrêmement puissants en utilisant la bonne arme au bon moment.Mais la difficulté ne s’arrête pas là. Les ennemis seront de plus en plus nombreux au cours de l’aventure demandant toujours plus d’adaptation au joueur. Cette augmentation de difficulté est extrêmement bien dosée. Les morts seront inévitables mais jamais frustrantes. Le joueur recommence au checkpoint le plus récent et il y a une solution simple à portée de main.La direction artistique ainsi que l’esthétique des combats sont bonnes. Le jeu ne présente aucun ralentissement notable sur Switch. Malheureusement les angles de caméra (déterminés par le jeu et impossible à modifier : cf image ci-dessous) sont parfois très mal choisis empêchant une bonne appréhension de l’espace et gâchant certaines phases de jeu.De plus, les environnements sont agrémentés de nombreux objets indestructibles qui ajoutent une bonne immersion mais qui gênent énormément lors des combats. Ces objets causeront sans nul doute de nombreuses morts. Enfin le jeu peut être, à de très rares occasions, instable et montrer des bugs de texture qui pourront exiger de redémarrer le jeu.Blackwing n’est pas simplement un jeu d’action. Il y a de nombreux éléments de gameplay qui viennent s’ajouter entre chaque bataille. Par exemple, il y a de nombreuses phases d’énigmes qui piochent à la fois des éléments de plateformers. Les déplacements entre les affrontements sont agrémentés de phases de saut bien pensées et de petites énigmes pour pimenter le tout. Il est cependant regrettable que la majorité d’entre elles soient un peu trop faciles pour les joueurs habitués à ce style.De plus, le studio Drakkar Dev a ajouté la possibilité d’un multijoueur local très agréable. Le deuxième joueur contrôle un drône capable de tirer les rayons lasers et le joueur principal n’a alors plus que la possibilité d’utiliser ses attaques de mêlées et pouvoirs spéciaux. Ce mode à deux joueurs permet de changer la dynamique des combats et des énigmes souvent pour le mieux. Ce drone sera aussi disponible en mode solo mais il n’aura plus qu’une fonction ponctuelle durant les phases de plateforme et d’exploration.Enfin, Blackwind a aussi apporté des éléments de progressions bien pensées. Les joueurs accumulent des points à chaque affrontement. Ils sont utilisés uniquement pour améliorer les compétences du Battle Frame. Toutes ces améliorations sont bien équilibrées et les joueurs peuvent ainsi créer les builds qu’ils souhaitent sans jamais être irrémédiablement bloqué même si les augmentations sont définitives.Il n’est malheureusement pas possible de personnaliser le Battle Frame en détail. Mais des apparences (changement de couleurs) sont dispersées dans les environnements et prennent le rôle de secret à découvrir. Ces variations sont agréables à découvrir et apportent un bon changement.