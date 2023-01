Test de Horse Club 2 : Hazelwood, la petite balade dans la prairie

Est-ce que tu viens pour les vacanceuuuh?

Un jeu posé et zen

Tout n'est pas parfait à Hazelwood

"Moi je n'ai pas changé d'adressssse !" Oups, navré, on s'égare… On commence d'abord par choisir son nom et l'apparence de son avatar féminin uniquement, puis ceux de son cheval. Pour un jeune public, le titre propose beaucoup d'options comparé à d'autres jeux destinés aux enfants. L'éditeur de personnalisation est assez simpliste mais très complet et surtout très accessible dans sa compréhension pour des petites mains. D'autant plus que d'autres options sont à débloquer dans l'aventure.Justement, parlons de cette aventure. Elle prend la forme d'une simulation de vie quotidienne. On ne va pas se lever, manger ou autres comme dans Animal Crossing et Story of Season. On nous propose plutôt de passer du temps avec ses amies à travers différentes activités équestres au fil des journées. Comme on le disait, notre avatar retrouve ses copines d'été. C'est ainsi que débute l'aventure.De ces retrouvailles découle un tutoriel qui explique aux enfants comment jouer et se repérer dans l'espace. On apprend à monter et descendre du cheval ainsi qu'à se déplacer sur son dos ou à pied. Il faut certes un minimum de niveau de lecture mais ce qui est très appréciable, c'est le doublage intégral et en français ! Ce qui permet quand même aux petits qui ne savent pas encore lire de comprendre les explications. On insiste vraiment sur cette accessibilité quand on fait un jeu pour les enfants et Horse Club 2 coche bien cette case.Concrètement, on se déplace en vue à la troisième personne dans un monde semi-ouvert. Il est possible de se balader quasiment partout à pied ou à cheval. Les contrôles sont très simples avec un bouton pour grimper ou descendre de sa monture. On peut même faire des petits sauts à pied même si cela n'a pas beaucoup d'utilité. En revanche, une fois monté, le cheval peut sauter des obstacles.C'est justement le propos de cette simulation de vie. Si de façon générale on peut se déplacer librement, il y a quand même une trame principale avec des quêtes obligatoires et secondaires. On a le loisir de les effectuer quand ça nous chante. Mais une fois lancées, ses missions prennent la forme de visites de points d'intérêt et surtout de courses en tout genre.Avec nos copines on va visiter des lieux ou faire du camping mais aussi des courses de vitesse ou d'obstacles. Comme un RPG, l'interface du jeu propose un marqueur de quête sous la forme d’une boussole qui indique les points cardinaux. Les objectifs sont mis en surbrillance comme les lieux où aller, ou les PNJ à qui s’adresser. Cela facilite le repérage pour les enfants. De plus, la maniabilité est très bonne.Dans nos balades on peut croiser une autre bande de copines très peste, mais à part cela, la vie à Hazelwood respire la tranquillité. Cela permet au moins de mettre en avant les comportements à éviter en société pour le bien de tous.Votre enfant peut profiter pleinement de ces moments virtuels sans risque de contenu. Cependant, on regrette l’orientation marketing qui vise exclusivement les petites filles. C’est rose et couleurs pastel à volonté. Il y a quand même des interactions sympathiques expliquant comment prendre soin de la monture et par extension, des animaux en général.On peut reprocher au titre son rendu graphique. Certes les personnages et animaux sont bien modélisés avec des textures lisses et une animation satisfaisante. Cependant, l’environnement laisse quand même à désirer. Il y a du clipping et le rendu graphique de la nature est inégal par rapport aux bâtiments et aux personnages. Par exemple, les arbres sont pixélisés et plats.Ensuite, l’aventure principale est assez courte. On se retrouve très vite à tourner en rond. Après une dizaine de jours dans le jeu ce qui équivaut à cinq ou six heures de jeu, l’axe principal est terminé. Il y a, comme on le disait, des quêtes annexes, mais elles se résument juste à faire des courses alors qu’il y aurait pu y avoir plus de possibilités dans ce monde semi-ouvert.