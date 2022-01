Test de Heandland : sauvez l’imagination !

Sauvez l’imagination

Le plus délicat sera de vaincre les ennemis dont chacun a une attaque spécifique. Rapidement, tout devient une question de timing, de déplacement, d’esquive et de quand porter son coup. Mais pas de panique : la difficulté du jeu n’étant pas très élevée, il devient relativement simple de passer outre ces obstacles.





D’abord parce que les ennemis tués restent morts, et ensuite parce que rapidement les ressources ne sont absolument pas un problème tant vous aurez accès à pleins d’éléments destructibles qui vous en fournissent. A plus forte raison qu’une fois votre arme augmentée, le reste des ressources n’est là que pour le cosmétique de votre base aérienne.

Ici, pas d’écran titre, juste un portail qui apparaît dans votre chambre d’enfant un peu étroite. Direction l’imagination ! Une fois arrivé, votre robot préféré vous adresse la parole. Sur sa poitrine brille son noyau d’imagination. Mais les choses commencent mal d’emblée puisqu’une vile créature vient lui voler et le briser en de multiples fragments. Ni une, ni deux, ce sera à Nor, et donc à vous, d’arpenter le monde de l’imagination pour récupérer les morceaux perdus.L’histoire est simple, efficace, et reprend tous les codes du jeu d’aventure. Une fois le premier niveau terminé, qui sert à la fois d’introduction à l’histoire et de tutoriel, vous vous retrouvez face à deux zones distinctes : le radeau volant qui vous sert de base d’opération ; une grande carte qui indique les niveaux disponibles à explorer.L’une comme l’autre sont essentielles. Sur le radeau, vous pouvez accéder à des portes (à condition d’avoir trouvé les clés) derrière lesquelles vous obtenez, suite à une succession de vagues d’ennemis, des plans d’armes ; débloquer et augmenter le niveau desdites armes ; améliorer sa jauge de vie et son attaque ; et même à partir d’un certain point ajouter des décorations.Toutes ces choses nécessitent des ressources, lesquelles sont trouvables dans les différents niveaux (bois, pierre, pièces d’or, etc.). Des mécaniques de jeux qui ne sont pas sans rappeler les RPG, tout en restant soft sur l’aspect amélioration de notre personnage.Une fois sur la carte du monde, vous avez accès aux différents niveaux. Bien entendu, comme dans toute progression dans ce genre de jeux, vous ne pouvez accéder qu’au niveau suivant ou à ceux que vous avez déjà terminés. Impossible d’en sauter un donc. Et c’est bien normal. Les niveaux s'enchaînent et beaucoup se ressemblent.Vous devez explorer les différents environnements, vaincre des hordes d’ennemis, récupérer des orbes multicolores (qui servent ensuite à débloquer des coffres, des escaliers, des accès à d’autres zones du niveau). Chaque mort vous ampute d’un certain nombre de ressources, que vous pouvez récupérer ensuite à condition de vaincre les quelques créatures qui ont pris possession de votre tombe.