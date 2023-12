Test de HeadBangers : le party game rythmique qu’il vous faut !

L’autre facette du party game

Jouons maintenant !

Pigeon-plateforme

Jusqu’à présent, question party game en multi, en ligne, avec de très nombreux joueurs et cross plateforme, le nombre de jeux n’était pas énorme. Bien entendu, la plupart d’entre vous pense en premier à Fall Guys. Mais HeadBangers vient d’arriver et risque de changer quelques petites choses.Vous l’aurez compris, ici pas vraiment de scénario. Le principe est de se retrouver ensemble pour faire la fête sur des ambiances musicales aussi différentes que folles. L’écran d’accueil ne vous perdra pas si vous êtes habitué de Fall Guys. Les écrans se suivent et se ressemblent, à quelques exceptions près. L’écran de base vous permet d’aller vers une partie ou de vous grouper avec des amis (on y reviendra). Ensuite vous avez l’écran de personnalisation de votre pigeon ; l’écran de la boutique qui s’actualise au bout d’un certain temps ; mais aussi un écran d’objectifs. Celui-là vous permet de débloquer des tenues complètes en remplissant les conditions de déblocages. Celles-ci sont multiples allant de “jouer un certain nombre de parties” à “faire trois fois le meilleur score dans tel mini-jeux”.Des éléments de personnalisation, une progression grâce à l’expérience gagnée à la fin de chaque partie et permettant de débloquer des tranches de pain de mie, la monnaie locale… Il y a de quoi faire surtout si on ajoute pas loin de 23 mini-jeux pour égayer vos soirées entre potes.Comme déjà évoqué, il s’agit de mini-jeux de rythme. Mais encore ? Le principe est très simple : dans des parties de trentes pigeons, vous allez jouer quatre rounds. A chacun d’eux, le nombre de pigeons va diminuer, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un, au terme de l’ultime jeu.Avant de vous décrire quelques mini-jeux, il y a plusieurs choses importantes à savoir. D’abord, avec ZR ou ZL vous pouvez récupérer des bonus (ou des malus) pour vous aider à avancer. Ceux-ci sont très différents : du pigeon déguisé en dinosaure qui va danser devant l’écran des autres participants ; de l’expérience ou des points bonus ; la solution d’une ou plusieurs manches du jeu… Attention cependant, vous ne pouvez en avoir qu’un seul à la fois. D’autre part, les mini-jeux n’ont pas le même niveau en fonction d’où vous en êtes dans le jeu. Le même mini-jeu, au round 1 ou au round 4 (celui de la finale), ne sera pas de la même difficulté. Les différences sont d’ailleurs nombreuses, que ce soit au niveau du gameplay, de l’ambiance ou même de la mise en scène, ajoutant des petits détails amusants un peu partout.Mais entrons enfin dans le vif du sujet ! Nous ne vous ferons pas la liste des vingt-trois mini-jeux, de façon à vous laisser la surprise. Mais sachez tout de même que chacun propose quelque chose d’innovant et de rigolo. Globalement, le principe des jeux est d’appuyer sur la bonne touche au bon moment, en rythme, pour faire le meilleur score. Super Strickers demande que vous appuyez sur A au bon moment pour envoyer la balle dans le but du baby foot. Dans The Space Race, vous devez appuyer sur les bonnes touches au bon moment pour lire la musique du vinyle. Mais il y a aussi Oui votre majesté où vous devez reproduire ce que fait le roi (qui parle avec un accent français impeccable). Dans Fitness, vous devez reproduire ce que fait le coach, grâce au joystick et aux directions droite, gauche, haut et bas.Un autre mini jeu demande à ce que vous reconnaissez les instruments. Ou encore, dans Guilty, que vous devez trouver qui chante en fonction des costumes des pigeons. A cela s’ajoute un jeu de shoot de pigeons habillés en touche de piano, une course en chariot dirigé uniquement par votre compréhension des touches et votre rythme, un jeu de taupes-pigeons à écraser au marteau… Il y a largement de quoi créer des moments aussi épiques que ridicules ou mémorables.Dans tous les cas, les touches sont affichées et un écran de chargement vous permet de les tester et de vous familiariser avec. Beaucoup de jeux commencent aussi par une courte phase d'entraînement de façon à ce que vous soyez le plus efficace possible. Après… il faudra être le meilleur pigeon de l'arène.HeadBangers est cross-plateforme ! Ce qui signifie que vous pouvez jouer avec des amis venant de n’importe où et de n’importe quelle console. De quoi ajouter à vos soirées une grosse touche de fun. A la différence de certains autres party game, HeadBangers dispose d’une option “ami”. Grâce à elle, vous pouvez vous grouper et aller dans les parties ensemble. Bien entendu, les différents mini-jeux ne sont là que pour célébrer un seul joueur et vous risquez de perdre vos amis en route. Mais pour le plaisir d’avoir la certitude d’être dans la même partie qu’eux, cette option est vraiment bienvenue.Beaucoup se demandent maintenant ce qu’il en est de la Switch. Car le jeu est disponible en multijoueur online et ce sur toutes les consoles. Avec une trentaine de joueurs par session, HeadBangers offre la possibilité de jouer sur n’importe quelle plateforme : vous êtes sur Switch ? Sur Xbox ? Sur PS5 ? aucun problème, vous pourrez jouer ensemble. A plus forte raison que vous avez la possibilité de faire un groupe d’amis ingame afin d’être certain de faire des parties ensemble dans la même session.