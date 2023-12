Test de Snakebird Complete : un Snake nouvelle génération

Petit snake deviendra grand

Des défis, des fruits et des oiseaux-serpents

D’un autre côté, les contrôles sont très simples. Les flèches et le joysticks vous permettent de déplacer votre animal, les gâchettes de switcher lorsque vous devez en contrôler plusieurs. B pour annuler un mouvement et Y pour réinitialiser le niveau et… c’est tout. Cela dit, Snakebird Complete n’a pas vraiment besoin de plus pour parvenir à vous faire réfléchir. Alors oui, le jeu ne paie pas de mine, mais avec son traitement coloré, son principe de jeu très simple et son gameplay tout aussi accessible, il est de ces puzzle game sur lesquels on aime passer du temps.

Vous connaissez le principe de Snake ? (Non, pas se cacher dans un carton, ça c’est l’autre). Vous êtes un serpent et grandissez à chaque fruit ingéré. Ils apparaissent sur le plateau de jeu une fois le précédent mangé. Il faut ensuite composer avec la taille énorme de votre serpent et surtout ne jamais vous cogner. Bon, Snakebird Complete, c’est presque ça. Il y a des fruits, ils vous font grandir d’une section supplémentaire, oui. Mais les niveaux ne sont pas vus du dessus mais de côté. Vous avez donc aussi la gravité à gérer. Sans oublier d’autres obstacles à venir.Le principe est donc simple : récupérer les fruits et une fois qu’ils ont tous été récupérés, aller jusqu’à la sortie. Chaque fruit vous augmente votre taille, mais aussi votre portée. La gravité ne vous touche que lorsque vous n’avez plus aucun socle sur lequel vous reposer. A partir de là, il faut parvenir à contourner de nombreux obstacles, parvenir à récupérer des fruits qui sont en apparence hors d’atteinte.Plus vous avancez, plus ça se complexifie. Mais la progression est douce : déjà parce que chaque niveau résolu vous en débloque plusieurs autour de vous, vous permettant de choisir à quel défi vous atteler. Ensuite parce que vous disposez de deux “mondes”, celui de Snakebird et celui de Primer, vous donnant accès à des défis plus faciles.Snakebird Complete se présente comme beaucoup de puzzle-game du même genre : les niveaux s'enchaînent, un HUB vous permet de vous déplacer et de sélectionner votre niveau. Ensuite, il n’est qu’une question de dextérité et de réflexion. Parce que le jeu vous réserve de nombreuses surprises. Des téléporteurs qu’il faut prendre dans une position bien précise pour avancer ; deux oiseaux-serpents à guider vers la sortie (vous pouvez alors switcher avec les gâchettes) ; des piques à éviter ; et ainsi de suite. Les défis sont nombreux !