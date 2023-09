Test de Gunbrella : I singing in the bullet

Un gun, une ombrelle… un gunbrella

Tirer à tout va

Gunbrella vous propose pas mal d'interactions, que ce soit avec d’autres personnages, des marchands, des enfants, etc. Le jeu dispose d’un lore assez impressionnant pour ce type de titre, qui se rapproche d’un jeu de plateforme et de shoot classique. Pas de métroidvania, cependant, puisqu’il n’y aura pas de retour en arrière possible une fois que vous avancerez dans les différentes villes et endroits de la carte.





Nous l’avons évoqué, mais les combats de boss s’annoncent particulièrement velus. La faute à une prise en main qui est plus orientée vers le dynamisme que vers la précision. La hit box est difficile à saisir et vous le remarquerez dès vos premiers affrontements à plus d’un adversaire.

Tout commence sur un bâteau, lorsque vous arrivez à terre. Vous avez avec vous le fameux gunbrella, mi-flingue, mi-parapluie, dont vous ignorez les origines. Tout ce que vous savez c’est que par là-bas, il y a peut-être quelqu’un pour vous en apprendre plus sur l’étrange arme que vous avez trouvé. Bien entendu, cela cache autre chose, vous vous en doutez, mais cela, ce sera à vous de le découvrir.Assez classique dans son level design, Gunbrella regorge de mécaniques inventives et innovantes. Que ce soit grâce au côté parapluie qui permet de se propulser et de planer ou encore de sauter plus loin s’il est déployé ; où dans le côté shoot, avec un parapluie donc, dont la maniabilité est plutôt agréable manette en main. Votre exploration va vous mener dans la ville d’Orwell, où l’on retrouve un maire emprisonné et un étrange culte qui va vous entraîner dans votre premier combat de boss. Le nom est évocateur, puisqu’il n’est pas sans rappeler l’auteur du même nom et les dystopies qu’il a contribué à populariser.Côté univers, les dominantes de marron et d’ocre donnent une atmosphère sombre à l’ensemble. La ville de briques et de métal, manquant d’espoir et d’inspiration, place totalement l’intrigue de ce jeu d’action aventure avec une composante de shoot. La prise en main est simple : on se déplace avec le joystick gauche, avec le droit, on peut viser. ZR sert à tirer, les flèches haut et bas à changer de munitions (et même à s’équiper de grenades si vous en obtenez), tandis que celles de gauche et de droite vous permettent de sélectionner des objets de soin, eux aussi récoltés au fur et à mesure de votre progression.Le véritable point important de ce jeu, c’est bien le côté parapluie de votre arme. Car en plus de dynamiser vos déplacements, il va vous permettre de faire quelques mouvements assez nécessaires dans les affrontements. Avec L, vous déployez votre parapluie. Le faire en sautant vous offre un boost de vitesse qui vous propulse plus loin. Une fois en l’air, vous pouvez totalement réorienter votre parapluie avec le joystick droit pour tirer sur vos ennemis. Garder l’ombrelle ouverte vous permet de planer plus loin ou de descendre plus doucement, selon comment vous vous positionnez. Elle vous permet aussi de vous abriter des mitraillettes, de sauter plus loin, de murs en murs, ou simplement de l’utiliser comme tyrolienne sur les câbles du décor.