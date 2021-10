Test de Embr : vite appelez les pompiers, alerte jeu brouillon !

Une expérience tout feu tout flammes

Une physique à la peine

Rien à sauver ?

Les développeurs ont pensé à tout ce qui est susceptible de survenir lors d’une intervention urgente des pompiers : flammes destructrices, risques d’électrocution, émanation de gaz toxiques et effondrement. Rien ne nous est épargné, ni le temps dangereusement compté, ni le matériel défectueux ni même les victimes (pardon les clients comme les appelle le jeu) étourdies et insouciantes du danger voire même quasi suicidaires, l’œil rivé sur leur téléphone portable alors que les flammes ravagent la pièce voisine.Notre mission fixée à chaque fois par un contrat dûment énoncé peut se ranger dans deux catégories. La première qui est aussi la principale, consiste à sauver un nombre minimum de clients (en sauver davantage apporte un bonus financier). Le second type de mission possible est la fuite depuis le cœur d’un édifice en feu, impliquant de déployer tout son attirail de pompier autant que son sens de l’orientation et sa rapidité pour s’en extraire.On commence ainsi concrètement à l’extérieur du bâtiment en péril, on se hâte d’y rentrer, on localise ses occupants et on les emporte bon gré mal gré à l’extérieur pour les jeter sur les matelas prévus à cet effet. En chemin on risque de rencontrer de terribles dangers qui limitent notre progression et menacent notre santé.Le jeu déploie alors toute sa perversité : si des flammes imposent l’emploi de l’eau de notre lance à incendie, gare aux prises devenues folles et à l’eau (conductrice d’électricité) qui répand le courant meurtrier dans l’environnement. Le jeu impose ainsi de déployer une certaine dose de stratégie et d’organisation et c’est peut-être là où il s’en tire le mieux.Malheureusement les qualités attendues du pompier que sont le sang-froid, le courage, l’intelligence des situations et la débrouillardise ne seront pas suffisantes pour s’en sortir dans Embr. C’était sans compter en effet sur la physique assez déplorable du titre.À vouloir proposer des environnements 3D riches, avec des bâtiments parfois grands, très souvent érigés en hauteur, avec des enchevêtrements de pièces, de passages et de mobiliers variés qui tous peuvent partir en cendres et ainsi bouleverser la topographie des lieux, la physique du jeu ne suit pas.Combien de fois notre personnage se retrouve bloqué ou au contraire à se déplacer de manière anarchique entre les décombres fumants (ou pire à tenter de gravir l’échelle télescopique instable et bien fine pour notre corps de manchot qui glisse comme sur la banquise). La conséquence de cela est une impression très brouillonne et une lassitude qui s’installe rapidement, nous retrouvant à pester contre une difficulté biaisée par un jeu trop ambitieux pour ce qu’il est en moyen d’offrir.On serait toutefois tenter de sauver in extremis le titre pour deux raisons. Tout d’abord si le chaos décrit précédemment risque de venir à bout de la patience de plus d’un joueur lorsque celui s’aventure dans les missions en solo, en revanche ce presque n’importe quoi involontaire (qui pourrait rappeler d’une certaine manière ce qu’avaient proposé les développeurs du jeu Octodad où le joueur contrôlait un personnage désarticulé à la physique et à l’esthétique outrageusement chamboulées) pourrait ironiquement satisfaire les amateurs de jeux en équipe où les ratés sont souvent prétexte à de bonnes séances de rigolade. Le jeu est en effet taillé pour être jouable en multijoueur en ligne (bien qu’au moment de ce test nous n’avons pas été en mesure de trouver d’autres compagnons de jeu sur les serveurs) et on pardonne dans ce cas-là, et uniquement dans celui-ci, sa finition totalement imparfaite.Second critère salvateur pour le jeu : son système de progression et de personnalisation du personnage bien développé. En effet le jeu dispose d’une boutique interne dans laquelle il est possible et vivement conseillé de dépenser l’argent et les médailles accumulés lors des missions.Les achats effectués sont variés, ils concernent l’équipement, les tenus et les véhicules. Chaque nouvel item propose des améliorations bienvenues dans des missions passablement difficiles, rendant l’expérience plus intéressante car face à une mission ardue, il est alors possible de préparer en amont un équipement adéquat, à même de nous assister avec efficacité.