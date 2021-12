Test de Crown Trick, c’est Dead Cells en tactical et avec une couronne !

Elle est l’exploratrice des rêves !

Galerie images 11/12/2021



Galerie images 11/12/2021



Galerie images 11/12/2021



Les déplacements ou les choix d’un stratège

Galerie images 11/12/2021







Place à l’action et les noeuds au cerveau

Galerie images 11/12/2021









Galerie images 11/12/2021





Galerie images 11/12/2021













Après une séquence d’introduction digne des plus grands studios d’animation, on est loin de s'imaginer dans quelles aventures nous amène Elle. Oui, elle s’appelle Elle et elle vous embarque dans un récit autour du rêve, enfin du cauchemar plutôt.Elle rencontre Couronne dans ces songes, un être omniscient arborant l’apparence d’une couronne. Il vous explique que le royaume dans lequel vous évoluez est sous l’emprise d’un sortilège d’un prénommé Duc Vlad. Il a ensorcelé les cauchemars et c’est uniquement en le pourchassant dedans que vous mettrez fin à sa malédiction. Elle ne meurt pas dans le cauchemar, elle se réveille.L’envers du décors est posé pour justifier le die and retry d’un Rogue-Like. A travers les nombreux runs de ce dungeon-crawler procédural, vous y découvrez une action tactique synchronisée que nous allons développer en détail plus bas. Comme nous le disions, chaque donjon est généré aléatoirement.Les donjons se composent de plusieurs pièces ayant chacune une fonction bien distincte. Elles sont reliées par des couloirs qui offrent un temps de répit. Dès que vous pénétrez dans une zone de combat, votre mana et vos téléportations se régénèrent complètement en vue de l’affrontement. Nous aborderons cette mécanique plus bas.En effet, majoritairement les pièces sont juste remplies d'adversaires. Vous y trouverez également des coffres contenant des armes, des reliques, des consommables, de l’or ou encore des pierres d’âmes.L'or permet d'acheter diverses choses chez le marchand entre chaque fin de niveau. Quant aux pierres, elles servent à améliorer vos capacités en dehors des runs. Pour ce faire, vous devez aider différents PNJ qui iront dans votre refuge entre deux runs. Vous dépenserez vos pierres d’âme chez eux. Elle pourra alors se soigner plus et mieux, gagner plus d’or et en conserver en cas de défaites. Il y a bien sûr beaucoup plus d’options que celles-ci et on vous laisse le plaisir de les découvrir.On compare souvent les Fire Emblem ou Xcom à un jeu d’échecs très évolué. Crown Trick peut également tenir cette comparaison. Cependant il est beaucoup plus fidèle au tour par tour que ces licences. Comme nous le disions, l’aventure se déroule dans les cauchemars d’Elle. Il s’agit ni plus ni moins de niveaux successifs contenant plusieurs salles. Chacun d’entre eux étant littéralement un échiquier avec des cases.Quand Elle effectue une action, les ennemis en effectuent une également. Se déplacer d’une case, attaquer, lancer une compétence sont des actions qui consomment votre tour. Elles sont réalisées une par une. Vous ne pouvez pas vous déplacer et attaquer en même temps. Il en est de même pour les ennemis. Vous allez vite comprendre qu’il ne sert à rien de se déplacer rapidement afin d'attaquer de façon précipitée. Il y a cependant certaines actions qui ne mettent pas fin à votre tour, comme réorienter votre direction ou encore se téléporter.Elle peut se téléporter, enfin Courrone appelle cela cligner. Vous pouvez effectuer de base trois clignements pour vous déplacer instantanément à une ou plusieurs cases de votre position actuelle. Cela ne met pas fin à votre tour, ce qui vous permet d’esquiver et de riposter dans la foulée.Vous déplacez Elle avec le joystick gauche ou la croix directionnelle. Il sera plus souvent question de bouger d’une case à la fois, de regarder les ennemis et de préparer votre attaque quand ils seront à portée. Si vous ne faites rien, les autres en font de même.Le joystick droit permet de réorienter votre visée sans vous déplacer. Ce qui ne met pas fin à votre tour, nous le répétons. Il permet aussi de faire apparaître un curseur pour déplacer votre champ de vision dans la pièce. Certains ennemis sont hors de vue et les localiser ne sera pas un luxe. Tout sera question de patience et d’anticipation avant de lancer l’assaut. Appuyer sur dessus fera sauter votre tour. Parfois il vaut mieux attendre que l’ennemi arrive à vous.A chaque nouveau run, vous avez la possibilité de choisir une arme parmi deux et les compétences de ce qu’ils appellent un familier parmi trois choix. Vous ne pouvez en choisir qu’un seul. Les choix du départ sont très aléatoires et vous aurez grandement l'occasion d’essayer des centaines de combinaisons. Oui vous avez bien lu, les sets de départ sont innombrables. Autant vous dire que l’efficacité de la rejouabilité est bien au rendez-vous.Vous avez à votre disposition un large (et le mot est faible) choix d’armes à votre disposition. Entre épées, fusils, pistolets, haches, bâtons et on en passe, chacune de ces catégories possède des dizaines de déclinaisons. Il y a une épée qui gèle les ennemis au bout de la troisième attaque, une autre qui brûle les ennemis, une qui augmente votre armure à chaque ennemi tué, etc. Il y a vraiment un vaste choix pour adapter sa stratégie.C’est sans compter aussi l’angle d’attaque propre à chaque arme. Par exemple, les épées attaquent sur trois cases horizontalement en face de vous, tandis que les fusils transpercent les quatres cases verticalement devant vous. Là dessus la maniabilité est simplissime, il y juste une touche pour attaquer.Ajouter à cela que récupérer des points de vie est une peine perdue, vous devez donc vous déplacer et attaquer en subissant le moins de dégâts possible. Il va falloir maîtriser l’arsenal à fond ainsi que les compétences des familiers. Vous pouvez en avoir deux en votre possession et chacun dispose de deux pouvoirs ce qui portent le nombre de vos sortilèges à quatre en alternant avec ZL. Les deux pouvoirs sont assignés à une touche chacun.Il y a de nombreux pouvoirs de zone, comme des carrés de 3x3 cases ou alors en lignes verticales sur dix cases. Là aussi, c’est très varié et laisse libre court à votre génie stratégique. Cependant ils ont un temps de recharge et consomment de la mana. Ils sont donc à utiliser avec parcimonie.Tous ces éléments dans le but de casser les protections ennemis. En effet chaque monstre plus ou moins important possède une endurance représentée sous la forme d’un bouclier avec un chiffre dessus. En leur infligeant des dégâts, il diminue pour tomber à zéro et se briser. Le monstre est alors épuisé, incapable de la moindre action pour plusieurs tours.A savoir que plus la distance avec votre cible est faible et plus son bouclier est simple à briser. Cependant elle est elle aussi plus susceptible de vous atteindre. Si vous arrivez à en épuiser plusieurs à la suite ou à la fois, vous remplissez une jauge qui augmente les dégâts infligés par Elle.Les combats sont un réel dilemme entre s’approcher ou non, entre la prudence et l’appât du gain. Coincer un groupe pour les épuiser en masse relève de l'exploit à travers les déplacements, l’armement et vos familiers. On ne vous parle même pas des familiers qui sont des mini-boss ou des boss à chaque fin de niveau qui sont des plaies absolues !