Beautiful Desolation : une aventure post-apocalyptique limitée par la Switch

Une histoire futuriste dans un monde post-apocalyptique

Un contenu attractifs mais limités par la puissance de la Switch

Beautiful Desolation n’a aucun système de progression de compétences ni de mécaniques de jeux complexes. Ce jeu propose cependant une histoire futuriste et dystopique dans un monde profondément transformé après l’apparition d’un artéfact alien nommé le Penrose.Ce Point and Click en 2D isométrique a été créé pour immerger les joueurs à l’aide de nombreuses cinématiques, dialogues et des énigmes pour casser la monotonie. Tous les dialogues doublés donnent vie aux personnages. Et les accents sud-africains des doublages rendent la narration plus cohérente.Les joueurs sont invités à suivre les péripéties de trois personnages. Mark, journaliste endeuillé après la perte de sa femme et obséder par les origines du Penrose, est le personnage principal de cette aventure. Don, le frère de Mark, est un pilote d’hélicoptère portant le poids de son passé et de son addiction. K-Bot est un robot chien défaillant doté d’une conscience singulière. Ces personnages évoluent au fil de leur aventure, leurs interactions et apportent leur lot de questionnements philosophiques.Le jeu est divisé entre une phase d’introduction au contexte de l’aventure et une phase d’enquête et d'exploration. L’introduction du jeu va diriger les joueurs de façon presque linéaire pour introduire le contexte de l’histoire ainsi que les mécaniques de jeu (contrôles, interactions, énigmes, etc.).La phase d’exploration constitue la grande majorité du jeu. Après l’introduction le joueur peut explorer le monde librement et doit comprendre comme résoudre chaque énigme pour faire avancer l’histoire. Mais au final l’histoire reste relativement dirigée et très peu de choix affectent significativement la narration.Beautiful Desolation se joue qu’à la manette malheureusement. La maniabilité au joystick est très approximative et cause de très nombreuses erreurs de sélections entre les interactions avec l’environnement et avec les personnages. La navigation entre les menus est relativement lourde et il est facilement visible que le jeu a été développé avant tout pour PC.De plus, la maniabilité est encore plus chaotique en mode portable à cause d'un texte bien trop petit pour être lisible et l’écran devient très vite encombré. Ajouter un support de l’écran tactile aurait pu éviter tous ces problèmes de jouabilité et être un des points forts de la version switch.Le monde de Beautiful Desolation est composé de nombreux environnements tous très différents les uns des autres avec leur part d'originalité. Les zones végétales montrent la puissance de la nature à reprendre le terrain sur la civilisation avec des couleurs vibrantes. Alors que les zones désertiques montrent des couleurs très uniformes et traduisent un sentiment de fatalité. Alors que les villes sembleLa plupart des environnements sont relativement grands et renferment de très nombreux points d’intérêt, objets cachés ainsi que d’autres éléments étoffant l’univers. Certains trésors sont cachés tout autour de ce monde post-apocalyptique et chaque objet trouvé peut-être utile pour résoudre les nombreuses énigmes qui ponctuent cette aventure.Enfin le plus gros problème de Beautiful Desolation vient de la fluidité globale du jeu. Il a de très nombreuses chutes d’images par seconde lors des cinématiques et de l’exploration. Ces chutes, presque omniprésentes, ruinent rapidement l’expérience de jeu et le plaisir d’explorer chaque coin des cartes. Malheureusement les temps de chargement sont très fréquents et relativement long pour une console comme la switch. Ces coupures incessantes empêchent très rapidement l'immersion et nuisent très fortement à une narration pourtant intéressante.