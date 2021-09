Test de Cosmic Express : un puzzle game à fond de train

Puzzle game entraînant

Plus d’une centaine de niveaux

Le principe du jeu est d’une grande simplicité : construire les rails permettant à votre train de joindre la sortie. Bien entendu, s’il n’y avait que cela, ce ne serait pas vraiment un puzzle-game… En chemin, vous devrez emmener les créatures colorées locales vers le carton de la même couleur (celui-ci se transformera en habitation une fois l’alien à l’intérieur).Encore trop simple ? Aucun problème. Votre train est limité, selon les niveaux, à un ou deux wagonnets. Vous ne pourrez emporter qu’une ou deux créatures à la fois… Et bien sûr, impossible de faire des allers-retours, de réutiliser une case deux fois ou de croiser les rails.Cela ne vous suffit pas ? Soit. Alors sachez qu’en plus de tout cela, des changements de gameplay viennent vous mettre des bâtons dans les roues : trou noir pour se téléporter ailleurs, éléments du décor qui vont vous empêcher de faire certains mouvements, créatures qui détruisent petit à petit votre train… Autant d’éléments qui font de Cosmic Express un titre très vaste et captivant du début à la fin. Si fin il y a.Cosmic Express est un titre… tentaculaire… cosmique… abyssal… les grappes de niveaux sont construites comme des constellations et chaque niveau débloque les prochains, voir ouvre les constellations suivantes.Passés les dix/quinze premiers niveaux, il sera alors possible de naviguer comme on le souhaite à travers l’ensemble des constellations. Un niveau vous pose problème ? Pas de souci, allez voir les autres et revenez-y plus tard. Parfois, découvrir une nouvelle possibilité de jeu vous fait réfléchir autrement aux casse-têtes sur lesquels vous réfléchissiez. Parfois non. Tout est affaire de réflexion, de chemin à construire et d’aller-retour à faire.Dans tous les cas, Cosmic Express est un titre extrêmement abordable : jouable aussi bien au joystick qu’aux boutons ou même en version tactile, construire des rails pour vos petits trains est d’une déconcertante facilité (comparée à certains casse-têtes). L’interface est elle aussi complètement épurée : à part se balader entre les niveaux, les menus sont réduit à leur strict minimum (construire, reset, lancer le train et retour au menu principal).La difficulté est croissante, mais ce n’est pas tant là-dessus que le jeu joue. En effet, Cosmic Express demande de penser « outside the box » pour reprendre l’expression consacrée. Ici pas d’histoires, pas de textes, il n’est donc vraiment pas dérangeant que le titre soit en anglais uniquement puisque les seules indications sont de l’ordre de « stop train » ou « run train » ce qui est aisément compréhensible. On regrettera juste l’absence d’indices ou de pistes pour résoudre les puzzles les plus récalcitrants.Graphiquement, Cosmic Express est une pépite. Le graphisme épuré, propre aux jeux du studio Darknek, rend particulièrement bien dans l’espace sidéral des bulles de niveaux. L'enchaînement est fluide, les créatures colorées sont soignées et toutes avec un design spécifique. On se prend facilement au jeu, quitte à tout refaire pour certains niveaux présentant deux sorties différentes. Un casse-tête peut en cacher un autre !