Test de Castlevania Advance Collection : La compilation à (re)découvrir qui donne un bon coup de fouet !

Une erreur s’est glissée dans cette compilation, trouvez-la.

Dans Castlevania, l’histoire est toujours à peu près la même. Dracula est sur le point de ressusciter et vous incarnez un personnage souvent de la famille Belmont ou ayant un lien de près ou de loin avec celle-ci. Vous parcourez ainsi le château de Dracula pour empêcher celui-ci de revenir parmi les morts et de semer terreurs et chaos sur Terre.



Au fil de vos pérégrinations dans le domaine de Dracula vous allez trouver différents power-up et autres pouvoirs magiques qui vous permettent de débloquer de nouveaux passages dans les couloirs labyrinthiques ainsi que vous défaire des nombreux ennemis qui vous barrent la route et deviennent de plus en plus fort au fil de votre progression. C’est ce qui définit le Metroidvania.

es 3 opus GBA que sont Castlevania Circle of the Moon (2001), Harmony of Dissonance (2002) et Aria of Sorrow (2003), et aussi Castlevania Vampire’s Kiss paru sur SNES en 1995.



Une difficulté corsée

Il y a très peu d’objets de soins et vous devez recommencer tout le niveau lorsque votre barre d’énergie est vide. Heureusement les armes secondaires sont toujours de la partie, mais autant vous le dire tout de suite ça ne sera pas une promenade de santé.



Les 3 titres GBA sont vraiment des incontournables de la série. Ces épisodes hormi Circle of the Moon, ont été dirigés à l’époque par Koji Igarashi. Il est derrière la série depuis l’épisode Symphony of the Night et le producteur de la série depuis l’épisode Harmony of Dissonance ainsi que de la série Bloodstained.





C’est lui en quelque sorte le père des Castlevania en mode Metroidvania Cette trilogie avait pour but de redorer le blason de la licence alors que Konami ne souhaitait plus développer de nouveaux jeux, surtout après la catastrophe des titres sur Nintendo 64.







Des pièces secrètes s’ouvrent à vous lorsque vous détruisez certains murs. A l’intérieur de celles-ci vous pouvez trouver des items qui vous octroient de la vie supplémentaire, la possibilité de pouvoir utiliser plus de magie ou d’armes secondaires.



De bonnes mécaniques de RPG.





Vous pouvez porter différents équipements, que les ennemis peuvent lâcher après avoir été vaincu ou que vous trouvez dans certaines pièces. Tout ça afin de faire augmenter votre niveau de force, de défense, de chance et/ou d’intelligence.







Une barre de magie vous permet d’utiliser vos pouvoirs élémentaires acquis au fil de votre exploration. Ces éléments font plus ou moins de dégâts en fonction de la faiblesse du monstre que vous affrontez.



Une montée crescendo.

Pour les 3 opus il y a un grand château tentaculaire, cependant une meilleure indication sur les portes non ouvertes ou les endroits débloqués grâce à certains power-up acquis en cours de partie auraient été appréciés pour éviter les allers-retours complètement inutiles.





Des power-up à obtenir tout le long de votre périple et des équipements à acquérir pour améliorer vos statistiques. Des pouvoirs magiques plus ou moins différents selon le titre que vous lancez. Le scénario de chaque opus apporte son lot de surprises dont un petit plot-twist dans Harmony of Dissonance, de plus finir les titres à cent pourcent vous donnera une fin plus aboutie.



Chaque épisode de la trilogie apporte son lot de spécificités.

Circles of the Moon possède un système de magie avec des cartes qui modifient la nature de votre arme principale ou vous octroient des pouvoirs élémentaires. On reste dans du grand classique du genre.

Un marchand est maintenant présent dans le château pour vous vendre divers objets.

En ce qui concerne Arria of Sorrow, c’est la consécration ! Prenez le meilleur des 2 précédents titres, mélangez bien et vous obtenez un titre complet avec plein de bonnes idées. La bonne nouvelle c’est que cet épisode est traduit en français. Il y a quelques fautes certes, mais c’est toujours plus sympa que de consulter son traducteur pour pouvoir comprendre l’histoire ou le descriptif des différents objets que vous ramassez.





La grosse nouveauté ici, c’est que vous pouvez posséder l’âme de chaque monstre que vous combattez. Celle-ci vous apporte un nouveau pouvoir qui fait office d’arme secondaire et il y a un bestiaire d’une centaine de monstres ! Malheureusement certains pouvoirs sont complètement inutiles.



De la nouveauté dans les mouvements de votre personnage qui peut désormais nager suite à l'obtention d’un pouvoir spécial.

Des exclusivités à la compilation bien sympathiques mais aussi facultatives.

Castlevania Advance Collection possède des fonctionnalités exclusives, les principales qui ont été annoncées lors du Nintendo direct sont l’ajout d’un lecteur de musique où vous pouvez écouter l’ensemble des OST des 4 jeux inclus, une galerie d’image bien complète avec plein d’artwork des personnages et ennemis rencontrés.



Le plus intéressant dans celle-ci est que les manuels d’utilisation des jeux sont inclus dedans. Ceux-ci apportent énormément d'informations sur l’histoire, les personnages rencontrés et le gameplay. Malheureusement ils ne sont disponibles qu’en anglais ou en japonais.

La différence est flagrante pour Vampire’s Kiss. Le nom du titre va être différent en fonction de la version choisie, mais c’est au niveau de la fréquence de rafraîchissement que le changement de version prend tout son sens.

Un ajout non négligeable est la possibilité de pouvoir sauvegarder à n’importe quel moment. Bien utile si vous devez arrêter votre partie et que vous êtes loin d’un point de sauvegarde.

L’option la plus intéressante de la compilation est le rembobinage. Celle-ci est à double tranchant. Grâce à elle, en maintenant ZR et la direction gauche vous pouvez revenir en arrière comme dans Prince of Persia mais ici vous pouvez repartir jusqu’à environ une minute de jeu. Cette fonctionnalité est très intéressante pour les non friands de défi.





Vous avez aussi la possibilité quand vous lancez un des titres de faire plein de modifications concernant l’affichage de l’écran comme sur la NES et la SNES mini. C’est-à-dire de laisser en plein écran, faire l’affichage original ou en pixel perfect. Vous pouvez même rajouter un fond d’écran derrière quand l’affichage de jeu ne prend pas la totalité de l’écran.





La possibilité de laisser les musiques d’origines ou d’utiliser un filtre HD pour qu’elles grésillent moins. L’encyclopédie de chaque bestiaire et objets des opus GBA est aussi disponible mais gare au spoil.



Galerie images 25/10/2021

























































































































La plupart du temps votre personnage est armé d’un fouet, l’arme emblématique de la série. Des armes secondaires sont aussi à votre disposition comme les couteaux de lancer, une croix, de l’eau bénite…La compilation contient 4 jeux, lVampire’s Kiss est bien loin de tout ce qui peut être fait dans le genre des Metroidvania. On est dans de l’action plateformer pur et dur. Le titre accuse d’un bon coup de vieux et c’est à se demander ce qu’il vient faire dans cette compilation.Ici exit le château à explorer en long et en travers avec les multiples allers-retours. Vous parcourez des niveaux dans un scrolling horizontal et tuez les ennemis extrêmement forts qui se mettent en travers de votre chemin.Pas de power-up à collecter, la moindre erreur est fatale et les sauts sont extrêmement exigeants.L’exploration est le mot clé de votre aventure. La carte est tentaculaire et labyrinthique.Des énigmes sont parsemées à travers le château mais rien de bien compliqué, et agrémentent votre parcours d’une petite dose de réflexion.Un système de niveau vous fait gagner de l’expérience et vous rends plus fort au fur et à mesure que vous tuez des ennemis.Pour une meilleure expérience, nous vous conseillons de commencer par Vampire’s Kiss, puis de faire la trilogie GBA dans l’ordre de sortie.Vampire’s Kiss est d’un genre totalement différent par rapport aux opus GBA. Le titre s’avère difficile, votre personnage est lent et rigide. Il n’y a pas de système de sauvegarde, un password vous est donné à la fin de chaque niveau pour ne pas recommencer depuis le tout début. La sensation de monter en puissance est absente, les ennemis quant à eux sont de plus en plus fort et il y a très peu d’objets pour se soigner.C’est un bon titre pour son époque. Cependant les standards d’aujourd’hui font qu’il a un peu perdu en qualité du fait de sa progression très orientée arcade avec une progression niveau par niveau et son système de scoring.Concernant la trilogie GBA, on est vraiment dans le Metroidvania.Dans Harmony of dissonance certains éléments du décor sont interactifs, il faut frapper dessus pour ouvrir la voie. Le fouet est désormais maîtrisable dans toutes les directions en laissant votre doigt appuyé sur le bouton d’attaque tel le fouet de Sheik dans Super Smash Bros. Melee.Votre personnage est plus léger et plus rapide. Les gâchettes L et R servent à faire des mouvements rapides vers l’avant ou l’arrière. Le système de magie a été légèrement modifié, il agit maintenant sur les armes secondaires.Le fouet n’est plus l’arme principale, une multitude d’armes sont dispersées dans le château de Dracula. Allant du petit couteau pliable à la grosse épée bien badass et pas d’inquiétude il y a quand même un fouet.L’un des seuls défauts à déplorer c’est qu’il faut passer par le menu pour pouvoir changer de pouvoir, ce qui peut un peu casser le rythme du jeu, mais n’entache en rien le plaisir.Vous avez aussi la possibilité de choisir la version du jeu sur laquel vous voulez jouer. A savoir la version européenne, américaine ou japonaise. Pas de grande différence entre ces 3 versions pour les opus GBA si ce n’est que le titre « Circle of the Moon » apparait dans la version américaine, car ce jeu est sobrement intitulé Castlevania pour la version européenne.Vous n’êtes pas sans savoir que pendant un bon moment les jeux vidéo paraissait pour nous pauvres européens en 50Hz alors qu’en Amérique et au Japon les jeux affichaient un 60Hz bien plus rapide et agréable à jouer. C’est pourquoi nous vous conseillons de jouer à Castlevania Vampire’s Kiss en version américaine.Toutes ces fonctionnalités font plutôt office de gadgets, elles sont bien évidemment facultatives mais peuvent améliorer grandement l’expérience de jeu qui est déjà très agréable.