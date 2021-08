Test de Bark (Switch)

Simple mais efficace

Une recette éculée pour un résultat tout en beauté

La force de B.ARK, c’est sa possibilité de jouer en multi, jusqu’à quatre en local. Puisqu’il y a quatre animaux, alors il y aura autant de conducteurs ! A vous de sauver le monde en équipe ! Les différents vaisseaux, avec leur couleur spécifique qui permet de bien les voir malgré les tirs ennemis, apparaissent à l’écran.





Puisqu’il s’agit d’un jeu à défilement horizontal, aucun problème de visualisation ne se pose : tout le monde est visible à l’écran, sans se gêner ni se marcher dessus. A plus forte raison que le tir ami ne vient pas vous faire perdre de vie.

Tel pourrait être le résumé de ce shooter tout mignon. Vous incarnez l’un des quatre animaux survivants et devez tout faire pour vaincre les ennemis dans ce titre au défilement horizontal. Une attaque simple, une chargée, la possibilité de jouer à plusieurs et celle de récupérer des objets et autres items bonus, telle est la recette de ce titre sans prétention.Bien entendu, vous pourrez aussi jouer seul, avec un mode solo qui vous met face à des boss plus grands et plus puissants les uns que les autres. La difficulté est bien dosée, permettant aussi bien de s’en sortir en solo avec un peu de challenge, qu’en multi avec beaucoup de fun.Pour le reste, difficile de faire plus simple. B.ARK reprend tous les éléments d’un shooter classique. Des ennemis qui vous tirent dessus, des obstacles à éviter, un défilement horizontal, parfois vertical, et quelques lignes de dialogues. Alors oui, le jeu est intégralement en anglais. Si vous voulez bénéficier de l’histoire, il faudra comprendre l’anglais mais… aussi réussir à lire les quelques lignes de dialogues qui apparaissent alors qu’on vous tire dessus. Sinon, l’intrigue est assez simple à comprendre juste avec les images : les animaux doivent sauver le monde et vaincre les méchants ennemis de l’espace.Il n’y a pas à dire : les graphismes sont léchés, les couleurs éclatantes et il devient alors facile de repérer les projectiles qui risquent de vous tuer des simples obstacles. En haut à droite de l’écran, une jauge de vie et de pouvoir, ainsi que le petit avatar de votre animal.Notons que le vaisseau a plus ou moins la forme de la tête de l’espèce choisi, ce qui ajoute au côté mignon. Décidément, ajouter un animal adorable dans un jeu lui donne tout de suite un cachet indéniable ! D’ailleurs, le studio préfère le qualifier de « cute’em up » (de cute : mignon en anglais) plutôt qu’un « shoot’em up ».