Test de Backworlds (Switch)

Peindre et résoudre

Comprendre et avancer

Sous ses atours simples et une mécanique de jeu certes vaste, mais relativement classique pour un puzzle game, se cachent en réalité quelques subtilités. Le fait que la quasi-totalité de la carte soit accessible dès le début vous donne une grande liberté. Vous pourrez changer de zone grâce à des téléporteurs pour aller plus vite et ainsi avancer quasi simultanément tous les environnements selon votre bon vouloir.





La carte indique les points d’intérêt, les tâches multicolores à récupérer pour débloquer des passages et avoir accès à de nouvelles zones. La non-linéarité, peu commune à ce genre de jeu, est ici le maître mot. Tout comme vous avez la liberté de peindre l’intégralité de votre écran, vous pourrez vous balader où bon vous semble (dans les zones ne nécessitant pas de résoudre un ou plusieurs casse-têtes pour avancer, bien entendu).



Graphiquement, Backworlds étonne autant qu’il séduit. Les environnements sont beaux, on y ressent le côté peinture et texture. Quelques autres créatures peuplent cet univers très colorés, sans pour autant qu’on s’y attarde réellement.





Le passage de la couleur au noir et blanc est d’autant plus saisissant qu’il permet de dévoiler un univers quasi industriel en nuances de gris, tandis que les couleurs nous dépeignent un monde de verdure. C’est probablement dans ces choix graphiques que Backworlds se démarque totalement des autres puzzle games, en plus de sa non-linéarité.

Backworlds vous propulse directement dans le feu de l’action : directement plongé dans le tutoriel, afin d’apprendre les quelques mécaniques du jeu, ce puzzle game ne se dote pas de fioritures, ni même d’une histoire. Il s’agira d’avancer et d’explorer, de résoudre et d’observer, de peindre aussi, l’environnement qui vous entoure. Dirigez une petite créature verte à l’immense bouche à travers divers environnements.Chacune des quatre zones a une mécanique de jeu spécifique, faisant toute la diversité de ce titre. Grimpez sur les murs, dévoilez un environnement aquatique, volez à travers tout le niveau… il existe de multiples façons d’atteindre les objectifs en fonction de la zone explorée.Seule constante : la « peinture ». Grâce au joystick droit, ou à l’écran tactile, vous pourrez peindre de noir et blanc l’intégralité du décor. Cela aura pour effet de modifier votre environnement, de dévoiler des blocs cachés, de délimiter la zone d’eau, celle de vol, celle aimantée pour vous permettre d’avancer.Ce sera cependant à vous de déterminer quoi faire et comment le faire, le tutoriel se limitant à vous apprendre qu’on peut se déplacer, peindre et sauter, mais aussi déplacer des blocs ou actionner des mécanismes.Pour le reste, le déroulement et la résolution des puzzles se révèlent assez simple. Chaque zone a ses mécanismes propres et une fois ceux-ci assimilés, il s’agira de les reproduire et de les adapter aux différents tableaux.Le jeu propose cependant suffisamment de diversité pour ne pas céder à la monotonie. Il flirte avec la limite, mais ne franchit jamais la ligne, et l’exercice d’équilibriste fonctionne plutôt bien. De plus, la possibilité de changer de zones (et donc de mécaniques de jeu) à tout moment est un atout non négligeable.