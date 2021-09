Test de A Short Hike : la bouffée d’air frais réussie

Une ode à la campagne

Claire plane, Claire vole mais surtout Claire se manie merveilleusement bien

Un peu court mais avec un goût de reviens-y

L’écran de chargement donne le ton, on croirait presque ressentir les mêmes émotions que dans un bon film Ghibli où le protagoniste principal quitte le tumulte de la ville pour partir vers la vie rurale y profiter de ses plaisirs et vivre des aventures. La voiture qui roule dans la nuit, le calme et les sons (comme les musiques du jeu qui font bien le travail) servent de transition pour notre arrivée sur la plage d’une île toute en 3D, théâtre de nos promenades à venir. Si rien n’est très formalisé et que les informations quant à l’histoire du jeu (histoire qui existe bel et bien et dont on comprend mieux les tenants et aboutissants à la fin du jeu) sont données de manière parcellaire, l’invitation est surtout celle d’une promenade immédiate.Le développeur du jeu a en effet expliqué qu’il avait envisagé l’expérience non pas de façon linéaire mais en souhaitant proposer aux joueurs toute la liberté qu’un jeu d’exploration dans un monde ouvert pouvait offrir.Depuis la plage, libre à nous de partir à l’intérieur de l’île en suivant les chemins, fils d’Ariane pour permettre de croiser les multiples protagonistes animaliers (coucou Animal Crossing) qui s’offrent également quelques balades. On découvre alors des paysages variés qui vont de l’île tropicale aux plages de sable fin, à la forêt épaisse, en passant par les petits ilots, les canyons et les montagnes enneigées.Le style du jeu fait de pixels lui donne assurément un charme certain. Le joueur est invité dans les options à laisser les polygones apparents ou à les lisser.On se promène donc, on se promène, on se promène… et c’est là la force du titre, on y prend beaucoup de plaisir. On est libre tout de suite d’aller partout, pour peu qu’on parvienne à gravir les escarpements rocheux qui se dressent sur les chemins. On retrouve là une astuce souvent de mise dans les mondes ouverts où la capacité de déplacement du protagoniste s’accroit au fur et à mesure de l’aventure. Point de barre d’endurance ici (coucou Zelda Breath of the Wild) mais des plumes dorées.Plus d’une quinzaine de plumes dont disséminées dans le parc naturel. Chacune offre un saut supplémentaire à Claire ou quelques secondes de plus en escalade. Ensuite, libre à elle de s’élancer depuis les hauteurs et planer avec ses petites ailes, car oui nous sommes un oiseau, pour filer à travers les hauteurs.Les sensations sont excellentes, l’environnement a été pleinement modélisé en 3 dimensions. La caméra tourne comme si c’était le sol qui tournait autour de Claire et l’on apprécie les sauts et nombreuses occasions de s’élancer pour planer et faire des piqués rapides. Jouissif !Si le titre se veut avant tout une expérience d’exploration portée par de jolis environnements et une ambiance sereine (aucun risque ou danger ne menace dans l’aventure, pas besoin d’être sur ses gardes), le titre a la bonne idée de ne pas s’arrêter à cela puisqu’il inclut aussi une petite composante RPG.En effet à de multiples reprises, les personnages croisés s’avèrent ne pas être avares en petites histoires et en petits soucis à régler, on aura alors la satisfaction d’accomplir quelques petites quêtes récompensées (ou quand Tom Nook rencontre Link) et surtout de s’amuser. Notre petit inventaire extensible permet en effet d’accueillir quelques accessoires comme une pelle pour déterrer des trésors, des chaussures de course pour se lancer dans des courses poursuites (façon course contre Koopa dans Mario 64 ou Mario Odyssey). Avec ce dernier titre de Nintendo on sent d’ailleurs une certaine parenté car en plusieurs points de l’île des petites activités nous attendent tels une variante du beach volley, un bateau à louer, un lac où pêcher…Ce sont toutes ces petites activités et la liberté de plus en plus grande offerte à mesure que les plumes dorées s’accumulent qui donnent au jeu une saveur très agréable. Accomplir l’histoire principale dont le but est de parvenir au sommet du mont trônant au centre afin de pouvoir passer un appel avec son téléphone portable ne prend guère plus de 2 heures pour les joueurs les plus rapides, néanmoins, après le générique, on apprécie s’en retourner dans les coins moins explorés de l’île manqués, afin de débloquer davantage de plumes et discuter avec les autres occupants.