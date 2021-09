Test de A Good Snowman is Hard to Build : les énigmes gelées au poil (de carotte)

Un chara design attachant

Une mécanique efficace

De la difficulté et une jouabilité au poil

On retrouve en effet dans ce titre la patte de Draknek, avec leur précédent (et récemment sorti sur Nintendo Switch aussi) jeu A Monster’s Expedition. La petite boule noire que l’on contrôle n’est autre que la même créature attachante qui allait chemin faisant sur les rondins de bois avec son sac à dos.Ici le titre se veut moins ambitieux et la balade est circonscrite à des jardinets entourés de haies. La résolution d’énigmes ne consiste pas directement à chercher un moyen de sortir de chaque jardin mais plutôt à aider à les bonhommes de neige fragmentés. Petite touche amusante, les développeurs ont donné à chacun d’eux un nom ainsi que des accessoires vestimentaires propres, rendant alors les accolades que notre personnage peut leur donner en s’approchant d’eux une fois reconstitués encore plus touchantes.Toutefois la personnalisation s’arrête là. La tâche est toujours la même pour toutes les énigmes : empiler les boules en mettant la moyenne sur la grosse et la petite sur la moyenne.À chaque jardinet son énigme : 3 boules attendent au sol, de taille diverse (petite, moyenne et grosse). Le sol est plus ou moins recouvert de neige et d’herbe et quelques objets occupent et habillent le terrain. La tâche consiste à faire rouler les boules au sol afin de les empiler, sachant que seules des boules de taille inférieure peuvent passer au-dessus de plus grosses (la petite sur la moyenne ou la grosse, la moyenne sur la grosse).Le sel des énigmes tient en deux points, le premier étant que les boules, lorsqu’elles sont roulées sur le sol enneigé, grossissent et passent à la catégorie supérieure (un déplacement = la petite devient moyenne, la moyenne devient grosse, la grosse reste inchangée). Il convient alors de mesurer avec soin le chemin à parcourir pour avoir les trois tailles différentes et que celles-ci soient bien rapprochées afin de les superposer.Second point qui pimente les manches : le fait que certes le jardin suivant est clos et ne peut être atteint sans la réalisation de l’énigme en cours, toutefois les jardins précédemment résolus restent accessibles et il n’est pas rare que le jardin dans lequel vous vous trouvez dispose de plusieurs portes. Ces multiples entrées (et sorties) permettent alors de contourner une boule gênant le passage et ainsi résoudre l’énigme qui tenait tête.La carte de taille raisonnable offre ainsi quelques libertés dans le choix des directions à prendre. D’ailleurs une petite pause sur un banc ou bien l’usage du télescope permettent de visualiser l’environnement et comprendre un peu mieux l’architecture des lieux.Les indices ne sont pas de la partie (parti pris original là où beaucoup de titres du même ordre font de plus en plus le choix de laisser au joueur pressé la possibilité de satisfaire son impatience à l’aide de conseils) aussi il n’est pas rare de se creuser les méninges sévèrement sur certains bonhommes de neige (ah Paul…), se demandant même si l’énigme peut être résolue directement ou s’il ne faut pas attendre d’avoir ouvert une autre porte afin de pouvoir y parvenir.Ce serait là un des seuls reproches à formuler à l’encontre des mécaniques autrement bien ficelées du titre : quelle frustration de s’acharner sur l’énigme d’une salle atteinte alors qu’en réalité celle-ci ne peut être solutionnée que plus tard, une fois une tierce porte ouverte. L’ajout d’une petite indication n’aurait pas été de refus (ou alors nous sommes simplement de mauvaise foi car nous avons durement été éprouvés par quelques bonhommes de neige particulièrement retors).Au chapitre enfin des commandes et de la jouabilité on ne peut qu’applaudir. On dirige notre personnage au stick et surtout, chaque action étant lourde de conséquences (une boule petite ou moyenne change de taille à chaque déplacement sur la neige), le titre offre la possibilité de revenir en arrière très facilement à l’aide du bouton B, notre petit personnage remonte alors le temps et ses actions sont défaites.Autre solution radicale et bien pratique pour ne pas gâcher le bon rythme du jeu qui offre un enchaînement des plus agréables des énigmes, le bouton X. Celui permet de réinitialiser chaque petit jardin immédiatement, ce qui est parfait pour tenter des pistes et recommencer si elles sont infructueuses.