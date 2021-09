Test d’Ender Lilies Quietus of the Knights : Le Metroidvania de l’été 2021 ?

Lilie, la prêtresse blanche

Esprit, esprit, es-tu là ?

C’est beau mais un poil monotone

Dès les premières images, c’est la claque visuelle. Un jeu indépendant aussi beau, c’est pas permis ! L’animation est fluide et les décors sont très détaillés dans cette ambiance d’inspiration gothique.Dans cet univers, vous incarnez Lilie, une jeune fille qui se réveille suite aux appels d’un esprit, après un long, trop long sommeil. Elle y découvre son royaume dévasté durant son absence. Cet esprit, répondant au nom de Chevalier noir, se trouve être le premier d’une longue série qui seront à votre service. Avec cette plaisante présence spirituelle, et votre mémoire vacillante, vous partez à la découverte de vos terres ravagées par une pluie qui ne semble pas si anodine que vous pouvez le pensez.En parlant d’esprit, pour ceux qui ont en référence les Sorrow de Castlevania ou Bloodstained, ne vous attendez pas au même système de farm pour grossir votre collection. Vous ne récupérez pas les âmes des ennemis vaincus. Donc il est inutile de farmer en ce sens. Ceux que vous récupérez sont prédéfinies. Plus concrètement vous récupérez les âmes des boss, qui sont plus ou moins importants.Une fois en votre possession il ne suffit pas d’ouvrir votre menu pour vous en équiper. Il faudra trouver un point de sauvegarde pour cela. Ils ont le même rôle que des armes. Certains d’entre eux vous octroient différentes capacités offensives, défensives et même passives. Vous pouvez en équiper trois par set. Oui vous avez bien lu, il y a des sets d’esprits et il n’y en a que deux. Ce qui porte au final le nombre maximum d’esprits sur vous à six. Vous ne pouvez en utiliser que trois à la fois. Heureusement qu’il suffit de presser une gâchette pour changer de set.La mécanique est intéressante et vous poussera à régulièrement revenir à un point de sauvegarde. Vous avez la possibilité de vous téléporter à volonté au dernier checkpoint pour revoir votre armement. L’aventure est en plus assez ardue. Il ne sera pas rare de devoir remanier vos esprit après une mort sans pitié.S’attarder sur la piétaille de votre aventure n’aura que peu d’intérêt. Certes il faut déblayer le chemin pour passer à la pièce suivante mais vaincre des ennemis à tout va n’est pas nécessaire pour réellement progresser. Même si les monstres défaits vous octroient des points d’expérience, augmenter votre niveau permet juste de montrer votre statistique d’attaque.Le reste des paramètres évoluent en fonction d’objets trouvés dans le jeu. Vos points de vie augmentent grâce à des amulettes. C’est surtout le renforcement de vos esprits qui améliore votre offensive. Pour ce faire, il faut mettre la main sur ce qu’ils appellent des résidus. Plus vos esprits seront puissants et plus la quantité nécessaire sera importante pour passer au rang suivant, améliorant leur attaque et leurs pouvoirs.La progression du jeu se fait de pièce en pièce. Le système de carte et d’exploration est atypique. La carte indique qu’il y a une ou plusieurs sorties vers les pièces suivantes à droite, à gauche, en haut, ou en bas, mais pas exactement où précisément. A vous de les trouver en explorant les recoins de la pièce actuelle avec ses passages secrets potentiels. Il n’est pas nécessaire de tuer tous les ennemis d’une salle pour passer à la suivante. Bien souvent, il suffit d’esquiver les attaques et de tuer ceux qui bloquent réellement le passage. Comme il n’y a aucun système de loot, s’acharner sur les ennemis a un intérêt très limité.C’est là qu' Ender Lilies montre ses faiblesses. Sans proposer d'énigmes ni de puzzles, malgré une réalisation très belle et de belles cinématiques illustrées, la progression est monotone. Le rythme est le même tout le long de l’aventure. Il faut juste trouver l’entrée de la pièce suivante en éliminant ou non tous les ennemis présents. Même si la bande son est de qualité, elle reste dans le registre de la musique classique très douce et très calme, ce qui a pour effet de rendre l’aventure encore plus monotone.