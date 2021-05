Test de Root Film (Switch)

La malédiction anglaise des dix années

L’enquête à la manière du Phoenix

Qui dit visual dit visuel

Qui dit Visual Novel, dit récit et narration. Vous allez être servi avec Root Film. C’est comme lire un livre ou une bande dessinées interactive. Alors il est important de vous le dire immédiatement. Si vous ne parlez pas du tout anglais, passez votre chemin. En effet le jeu, malgré une localisation en France avec une édition physique, ne bénéficie aucunement d’une traduction des textes en français.C’est dommage car l’histoire est intrigante. Vous incarnez Rintaro « Max » YAGUMO, un jeune réalisateur qui sera chargé de reprendre le tournage d’une série interrompue il y a dix années à cause d’évènements mystérieux. Par la même occasion, il sera chargé officieusement d’enquêter sur les raisons de cette interruption.Le jeu se découpe en trois parties avec plusieurs chapitres et des sous chapitres à l’intérieur.Vous y suivrez Rintaro avec son assistante dans la première et la deuxième partie. Sans spoiler, dans la dernière, vous y incarnez un autre personnage avec un angle de vue différent des événements de l’histoire.Même si majoritairement il n’y aura que des textes à lire avec un doublage intégralement en japonais, vous aurez par intervalle régulier des interactions à réaliser avec votre environnement, façon Phoenix Wright.Mais ce n’est pas tout. Plus vous réunirez des indices et plus vous serez en mesure d’interroger les personnes liées à votre enquête comme le célèbre avocat dans une joute mentale.Sur ce jeu de mot plus que douteux, les visuels de Root Film sont absolument magnifiques. La direction artistique du titre est somptueuse.Les jeux de couleurs sont vifs et combinent habilement les aplats des personnages avec les touches impressionnistes des décors. Chaque image ressemble à une œuvre d’art moderne de manga. Malgré toute cette beauté, le visuel reste tout de même assez statique. On aurait apprécié un peu plus de mouvement, peut-être quelques jolies cinématiques doublées telles un anime.