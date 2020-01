Test de Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch (Switch)

Développons notre cortex préfrontal. Pardon ?

Résumons rapidement l’objectif affiché derrière ce jeu : des exercices conçus par le neuroscientifique Ryuta Kawashima pour développer le cortex préfrontal. Nintendo semble avoir bien entendu les critiques anciennes en rappelant que ces exercices ne cherchaient pas à rendre plus intelligent, mais à améliorer la rapidité du calcul mental, d’utiliser la lecture à voix haute pour stimuler certaines zones du cerveau et travailler la mémoire.





On part sur un test d’évaluation diagnostique et on nous propose ensuite une batterie de tests, dont les résultats sont archivés à chaque fois pour noter notre courbe de progression, de manière à nous rendre plus performant. On ne peut pas dire réellement que cela va rajeunir notre cerveau, mais on met toujours une claque à son amour propre lorsque le logiciel nous rend le résultat du test d’âge initial de notre cerveau : 80 ans ! Bon, d’un autre côté, tous les membres de la famille ont passé le test et tous, nous avons eu 80 ans.

Pas un simple copier-coller : des nouveautés au programme La première inquiétude était de vérifier si cette version Switch n’allait pas être une simple compilation des exercices déjà aperçus depuis de nombreuses années ? C’est un peu le cas, car on retrouve les grands classiques du calcul mental (des calculs peu compliqués mais nécessitant de la rapidité) et des versions retouchées modernes des exercices déjà vus. La première inquiétude était de vérifier si cette version Switch n’allait pas être une simple compilation des exercices déjà aperçus depuis de nombreuses années ? C’est un peu le cas, car on retrouve les grands classiques du calcul mental (des calculs peu compliqués mais nécessitant de la rapidité) et des versions retouchées modernes des exercices déjà vus.





Mais Nintendo ne s’est pas contentée d’un décalque et a apporté de nombreuses nouveautés, notamment en utilisant la fonction infrarouge des Joy-Con pour se faire des petits jeux de types Pierre, feuille, ciseau ou des exercices de calculs en plaçant devant le détecteur le nombre de doigts correspondant à la réponse d'un calcul allant forcément jusqu'à 5 au maximum. Il faut prendre le coup de main au départ pour bien placer ces doigts devant le capteur, mais c’est assez amusant.





Un grief cependant, selon l’éclairage, la détection n’est pas toujours optimale, on a connu quelques ratés dans les transports. Un bon point pour Nintendo d’utiliser un gameplay jusqu’à présent peu présent sur la console (du moins depuis un certain 1-2 Switch ).





Si certains jeux nécessitent une simple concentration, d'autres obligent à un véritable travail de discrimination visuelle, avec par exemple l'obligation de sélection le plus grand nombre parmi plusieurs affichés, de toute taille, et parfois l'ensemble des nombres se déplaçant, tout en surveillant un petit bonhomme qui court pendant chaque étape de calcul et devant sauter des obstacles en appuyant au bon moment (et surtout ne pas lorsqu'un oiseau passe au-dessus de lui). Très agréable pour les adolescents et les adultes, mais une difficulté un poil trop élevée pour des enfants dyslexiques ou ayant une dyscalculies, même s'il serait intéressant de voir les progrès après plusieurs séances d'entraînement.

Une disponibilité progressive des activités cérébrales

Attention cependant, si 13 jeux sont à débloquer au sein de ce titre, ils ne sont pas tous disponibles au départ, il faut les débloquer patiemment en réutilisant régulièrement le logiciel, à savoir un jeu à débloquer par jour d'utilisation. Cela change de la version DS (votre serviteur l’avait essayé sur une véritable DS et il avait jeté un coup d’œil sur la version Wii U jouable via la console virtuelle).



Promouvoir la lecture à voix haute

Si le jeu est supposé destiné à un large public, il n’est pas si simple pour les plus jeunes : outre les tables de multiplication à maîtriser, la lecture du premier texte portant sur le dirigeant Groutchev est clairement à destination de lecteurs ayant au moins un niveau CM2. Il n’est pas donc adapté aux enfants trop jeunes.





Le texte suivant concernant les nouveaux francs est plus accessible. Cela reste pour le moment sur une dominante historique/économique qui risque de perturber les plus jeunes s'ils ne sont pas au minimum au fait d'un minimum de connaissance du contexte historique des documents proposés, d'autant que pour nous Européens, cela fait un moment que l'on est passé à la monnaie unique, l'Euro.







A noter qu'il n'est pas possible d'effectuer des captures écran des ateliers lecture et de certains mini-jeux.

On aurait aimé avoir des textes différenciés en fonction de la classe d’âge, que l’on remplit au début du test initial, des contes, des extraits de romans, des passages de pièces de théâtre. Cela aurait dû être possible (le domaine public est assez riche en la matière) et on s’étonne que Nintendo n’ait pas effectué cet effort, même si on se doute que cela aurait compliqué le travail de localisation de l’application.





Le jeu indique posséder une base de données de 60 textes, un texte par jour est accessible (donc impossible de lire deux textes différents pour vous rattraper sur votre calendrier si vous aviez dû faire l'impasse une journée).

Du travail certes, mais aussi un peu de loisir

Outre les puzzles de maths et l’entraînement à la vitesse de lecture (on nous indique que lorsqu’on ne peut pas parler à voix haute on peut lire dans sa tête, mais cela fausse la vitesse de lecture et la sollicitation de l’effort cérébral), on apprécie les petits jeux musicaux, et des petits jeux pour se détendre, comme Bactéricide, un clone de Dr Mario, moins fun cependant que son équivalent mobile.



Pour le jeu mélomane, nous devons suivre une partition en appuyant sur les touches au bon moment et au bon endroit, sous peine de bloquer le déroulement de la partition tant que la bonne note n'est pas joué. La présentation verticale de l'activité fait que l'on joue sur un seul octave. Pas si simple avec nos gros doigts, car les touches ne sont pas bien larges, on a beaucoup plus d'aisance sur un véritable piano (ou alors sur le clavier Toy-Con du 1er kit Nintendo Labo) que sur l'interface proposée. Un petit coup de main d'entraînement est donc nécessaire pour pouvoir suivre le bon rythme.

Les amateurs seront ravis de retrouver un Sudoku intégré, avec différents niveaux de difficulté et la possibilité d'être assisté. Très bien et déjà intéressant à jouer rien que pour cela dans les transports.

Des petits jeux rapides en solo ou à deux en dehors de nos séances d'entrainement

En multi, en prenant un Joy-Con en main et en appuyant sur ZR/R ou ZL/L selon la manette que l'on possède en main, ils nous est proposé des petits jeux de comptage sous contrainte de rapidité : comptage d'oiseaux (simple), comptage de cubes (bien plus compliqué, certaines figures ne sont visibles que quelques secondes, parfois même en se déplaçant). Tout ceci permet de travailler notre capacité de dénombrement et d'observation. A nouveau, en particulier pour les cubes, on émettra des réserves vis-à-vis de leur adaptation pour des enfants de moins de 10 ans.







Un jeu nous demande de reproduire une série d'action avec des drapeaux. On a connu un jeu similaire sur 1-2 Switch, mais autant sur ce premier jeu, ce qu'il fallait faire était aisément compréhensible, autant sur ce mini-jeu du programme d’entraînement cérébral du Dr. Kawashima, ce n'est clairement pas évident. On s'est retrouvé à plusieurs reprises à orienter notre Joy-Con en espérant obtenir le bon mouvement et se voir valider quelque chose de complètement différent. Bug ? On va s'entrainer à nouveau pour vérifier cela mais l'expérience sur ce mini-jeu n'a pas été plaisante.

En solo, nous avons des exercices de calcul digitaux ou de reproduction de série de figures, en plaçant nos mains ou nos doigts correctement devant le capteur IR. Attention à placer votre main à la bonne distance et suivant le bon angle.

Sympa dans l'ensemble, mais il y a des lacunes à corriger de toute urgence.



Assez étonnamment, car nous n’avions pas souvenir de tels problèmes sur les versions DS (et 3DS), nous avons été confronté à des difficultés régulières de reconnaissances d’écriture, en particulier sur les exercices de calcul sur la forme du 1, 5 et 7. Si un simple trait est compris comme le 1, le 1 bien formé scolairement n’est pas toujours compris (petit lag avant le bon affichage ou autre chiffre transcrit à la place) : un peu gênant car même si on clique sur l’icône gomme, on perd du temps.





Le 5 a été particulièrement retord à mon niveau personnel et pour mon fils, le 7 plus aléatoire (petit carton rouge de permettre la reconnaissance du 7 sans la petite barre). Cela en devient parfois frustrant lorsqu'un mauvais nombre est parfois validé, avec des erreurs parfois sur le huit. Est-ce lié à la largeur du stylet ?





On a pu pendant ces quelques jours faire essayer le jeu à diverses connaissances autour de nous et tous ont rencontré des problèmes de reconnaissance avec le stylet de manière plus ou moins importante. Comment ces imprécisions ont-ils pu passer le cap des tests en interne sans être repéré, d'autant qu'aucun patch n'est venu Day One ou les jours qui ont suivi pour corriger ce problème.







Incroyable, ce 5 n'est pas reconnu à tous les coups !

Nous l'avons déjà dit, le choix des textes à lire pose question (il fallait surement que cela ne coûte pas cher par pays pour la localisation mais on devait pouvoir trouver mieux au niveau des textes de classiques de la littérature ou des textes libre de droit). Si vous n'êtes pas un fan d'économie ou d'histoire des années 50/60, le contenu que l'on découvre les premiers jours est un peu abrupte et guère motivant pour un certain public, d'autant que nous ne pouvons pas lire plus d'un texte par jour. Si le jeu a une minuterie interne de référence standard pour éviter que quelqu'un triche en indiquant avoir terminé sa lecture alors que cela semble impossible au niveau rapidité (l'indication trop rapide s'affiche), il n'y a pas d'enregistrement de la voix pour indiquer à l'écran votre fluence réelle.







Nintendo manque son coup d'apporter une véritable valeur pédagogique à son titre auprès des plus jeunes, de par son choix des textes, l'absence de proposition de timing contrôlé (par exemple fixer nous-même un temps d'une minute) avec affichage de l'horloge pour indiquer au plus jeune où il se trouve, des objectifs de nombres de mots minimum à lire avec un texte changeant de couleur au fur et à mesure de son avancée dans la lecture. Il y a vraiment beaucoup à faire et on ne peut qu'être déçu à ce niveau par les propositions de textes et les conditions de cet exercice spécifique proposé par l'appli Kawashima.





Enfin il est dommage d'avoir dans son catalogue des jeux ou des exercices plus réussis que ceux implantés dans l'appli Kawashima. Le jeu Bactéricide est vraiment frustre par rapport à un Dr. Mario sur mobile. On veut bien comprendre qu'on ne souhaite pas faire concurrence entre les deux propositions, mais tout de même Nintendo aurait pu faire un effort graphique pour le rendre plus séduisant sur Switch. De même le jeu des drapeaux est bien confus par rapport à son équivalent sur 1-2 Switch, des explications complémentaires seraient bienvenues (petites animations comme nous pouvons le voir lors des étapes de montages des Toy-Con du Nintendo Labo ou tout simplement un équivalent 1-2 Switch).



Quid des possesseurs de Switch Lite ? Intérêt de la version dématérialisée ?

C’est effectivement une grosse interrogation, car le jeu comporte de nombreux modes qui ne peuvent être utilisés sur la petite dernière de la famille. En effet, pas de capteur IR accessible sur la petite console, donc tous les jeux y recourant ne peuvent être jouer simplement (il faut passer par une paire Joy-Con supplémentaire, ce qui est moins pratique).





Mais c’est surtout l’arrivée du mode multi-joueur dans l’édition Switch qui complique les choses. En effet, la grosse nouveauté, c’est de pouvoir y jouer à deux, chacun un joy-con en main, et on s’affronte sur des tests de compétences. Les manettes étant incorporées dans la Switch Lite, vous êtes obligés de passer par l’achat d’une paire supplémentaire. Cependant le nombre d’exercices de ce type reste limité, ferez-vous l'effort budgétaire ? (29,99 € le jeu + des manettes à 70€, c’est beaucoup, heureusement que Nintendo France semble enfin enclin à faire un effort de prise en charge de réparation des Joy-Con défectueux touchés par le problème du « Drift »).





Pour certains exercices, il faut tenir le Joy-Con en main et le bouger/incliner tout en appuyant sur certains boutons de la manette : ce n’est pas possible sans manette externe. Un stylet fort agréable est glissé dans le boitier pour effectuer de nombreuses manipulations tactiles, ce qui complique donc les choses pour les joueurs souhaitant par commodité se procurer la version dématérialisée du titre, car même si l'interface tactile est géré, impossible d'effectuer les tests de calculs en écrivant les nombres avec son doigt, ni pratiquer le sudoku.

Différents modes accessibles et un abonnement Switch Online obligatoire pour comparer ses stats avec les meilleurs

En compilant les différents jeux disponibles (tous ne sont pas débloqués à notre niveau pour le moment car c'est une version achetée par nos soins donc disponible depuis trop peu de temps pour pouvoir débloquer l'ensemble des exercices), on obtient des activités suivants les différents modes suivants :

- un mode vertical pour jouer en solo avec le stylet (on adore sauf quand il ne veut pas prendre en compte ce qu'on souhaitait écrire !),

- un mode horizontal (solo/multi) où l'on vous propose essentiellement d'utiliser le Joy-Con droit pour des activités inédites à cette version Switch mais globalement limité à du comptage en temps limité,

- un mode horizontal réservé par des jeux rapides à deux en utilisant les deux Joy-Cons, et le mode TV pour jouer à plusieurs. Ce dernier mode n’est pas accessible aux joueurs sur Switch Lite.



Enfin, si on peut comparer nos stats entre joueurs (mondiaux) et participer très bientôt à des compétitions, il faut obligatoirement avec une connexion active et surtout un abonnement au Nintendo Switch Online. A l'heure actuelles, les compétitions ne sont pas activées, donc pas d'inquiétude si vous n'êtes pas prêt à investir tout de suite pour un abonnement (il y a d'autres jeux qui vous motiveront), on attend de voir ce que donneront ces jeux compétitifs.





On espère retrouver un peu la folie d'un Tetris 99 mais on doute beaucoup, les mini-jeux inspirés d'autres titres se sont montrés sur Kawashima beaucoup plus austères. La note finale accordée à ce jeu pourrait donc être à l'avenir relevée si les apports compétitifs se montrent de qualité ou diminuée si à nouveau on était déçu par la proposition.

Alors, on achète ?

Possesseur d’une Switch classique et n’ayant plus sous la main la version DS, cela reste un achat intéressant (d’autant que des promotions de lancement nous ont permis d’acquérir le titre à 25,99 €). Nous l’avons acheté personnellement en version boite, la version que l’on vous recommande (pour le stylet incorporé, car la version téléchargeable coûte 26,99 € auquel il faut rajouter le coût d’un stylet à 7,99 € qui est à notre avis obligatoire pour utiliser le jeu, avec des frais de port de 6,99 € si vous passez par le site de Nintendo, on a toussé au regard de l’addition finale).





C’est un passe-temps plaisant, cela ne prend pas beaucoup de temps et il y a de bonnes idées de gameplay. Le fait d’y jouer avec un écran plus grand est un plus par rapport aux éditions DS/3DS et entre le mode Online ouvrant la porte de compétitions (si vous avez l’abonnement Switch) et le gameplay particulier avec le détecteur IR, ainsi que le jeu en multi, il y a suffisamment de valeur ajoutée pour recommander le titre, même aux connaisseurs de précédentes versions.