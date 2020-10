Test de Pikmin 3 Deluxe (Switch)

Amour d'un jour, amour de toujours

Au départ de Pikmin 3 Deluxe : un crash

Un monde fait de contraintes... et de contraintes !

Des créatures pas si malines mais qui se montrent résistantes

Un travail d'équipe... voire d'équipeS !

Ne pas perdre de vue l'objectif !

Et vous prendrez quoi avec votre Deluxe ?

Dis donc, t'aurais pas oublié de parler des Pikmin blancs ?

Suivez votre progression avec les Badges

Plusieurs modes de difficulté pour les plus téméraires

Dès la sortie du premier opus sur GameCube en 2002, il y eu un petit quelque chose entre la franchise Pikmin et votre serviteur. Est-ce l'idée que peut-être, dans nos jardins, de petites créatures oeuvrent pour le bien commun, qui l'a séduit ? Ou bien le fait de pouvoir assouvir tout un peuple dans un seul objectif : le servir ? Il y a sans doute un peu des deux, car Pikmin, c'est ça : un jeu poétique qui se déroule sur une planète dont les environnements nous rappellent quelque chose, avec l'idée de prendre le contrôle d'une armée de petits personnages colorés auxquels nous allons faire réaliser différentes tâches.Pikmin 3 nous propose, peu à peu, de faire la connaissance avec 5 variétés de Pikmin qu'il faut absolument qu'on vous présente, car leurs spécificités donnent une bonne idée du gameplay qui nous attend ensuite dans les différentes régions que l'on sera amené à explorer. Il y a d'une part les Pikmin rouges : ce sont des Pikmin qui résistent au feu. Et comme pour les autres espèces, c'est leur seule aptitude spéciale : les Pikmin jaunes, quant à eux, adorent l'électricité. Les Pikmin bleus ne craignent pas l'eau, les Pikmin noirs - également appelés Pikmin rocs, ont la résistance nécessaire pour briser la glace ou le verre. Enfin, les derniers et non les moidres, les Pikmin roses ont la particularité de pouvoir voler.Nous allons donc, peu à peu, faire la connaissance de chacune de ces variétés de Pikmin, et les utiliser pour mener à bien nos missions. Pikmin 3 est en effet un jeu de stratégie en temps réel dans lequel vous utilisez les Pikmin à disposition pour réaliser des tâches. Avant d'entrer dans le détail de celles-ci, peut-être faut-il d'abord revenir sur le scénario du jeu.Le despote que vous incarnez était l'un des passagers d'un vaisseau spatial, le Drake, envoyé dans l'espace car les ressources naturelles de sa planète, Koppaï, sont presque épuisées. Une planète ne suffisant plus pour nourrir toute la population (toute ressemblance avec une situation existante serait évidemment fortuite), les scientifiques ont sondé l'univers à la recherche d'une nouvelle Koppaï. Et c'est PNF-404 qui s'est imposée sur les écrans-radars, une planète vers laquelle un groupe de 3 explorateurs est envoyé : Charlie - le Capitaine, Alph et Brittany.Tout s'annonçait plutôt bien, mais comme souvent avec les programmes spatiaux, la phase d'atterrissage (mmmh... ne devrait-on pas parler de aPNF404issage d'ailleurs ?) ne se déroule pas comme prévu : la navette explose en vol et les trois explorateurs sont de fait séparés, et tombent sur PNF-404, loin de leur vaisseau. Le jeu vous confie les commandes alors que Charlie, le capitaine, retrouver ses esprits, et se découvre observé par quelques Pikmin avec lesquels il va bientôt faire plus ample connaissance. C'est l'occasion pour le joueur de se familiariser avec les premières commandes du jeu : quand les Pikmin nous suivent, on peut les lancer vers un objectif en appuyant sur A. Les voici qui sont alors projetés vers leur cible. On va bientôt découvrir qu'on peut aussi les rappeler en sifflant avec B. Charlie comprend qu'en utilisant la force combinée des Pikmin, il peut réaliser des actions qu'il ne pourrait en aucun cas accomplir seul.Rapidement, on se rend compte que PNF-404 n'est pas une ile si paradisiaque, et on quitte Charlie alors qu'il se sent observé depuis le plafond d'une sombre grotte : on incarne alors un autre membre du trio, Alph, qui s'est écrasé un peu plus loin et qui semble en mesure de retrouver le vaisseau... et sa collègue de travail Brittany. De son côté, Alph fait la rencontre d'un autre groupe de Pikmin, d'une autre couleur : si les Pikmin de Charlie étaient jaunes, les Pikmin qu'Alph rencontre sont d'abord rouges. Il rencontre ensuite peu après les Pikmin rocs, et on vous laissera le plaisir de la découverte des trois autres variétés de Pikmin, qui ouvrent le champ des possibles.Tout est fait sur PNF-404 pour vous bloquer le passage : ici, il vous faut des Pikmin rocs pour faire éclater un portail de verre. Là, il vous faut des Pikmin ailés pour maintenir une porte surélevée. Ailleurs, il faudra traverser une zone aquatique pour atteindre une zone dans laquelle vous trouverez les éléments vous permettant de construire un pont, histoire que vos accolytes vous rejoignent. Le tout en prenant garde de ne pas laisser vos Pikmin se faire manger, car ils n'ont aucun esprit d'initiative : si vous ne leur dites pas d'attaquer une créature, ils se laisseront dévorer sans problème, les cris morbides des premières victimes ne suscitant aucune réaction chez les autres.Pour se protéger, les Pikmin peuvent compter sur leur maison, que les explorateurs appellent un Oignon. Cet oignon permet d'abriter les Pikmin, et permet d'en faire germer de nouveaux lorsqu'on l'alimente : en rapportant les cadavres des ennemis tués, ou des tokens de fleurs, on va en effet donner naissance à de nouveaux Pikmin. La couleur des Pikmin germés correspondra à la couleur majoritaire dans le groupe qui ramène une créature à l'oignon, et un bonus de germes sera donné si d'aventure, la couleur du token correspond à la couleur majoritaire : par exemple, si vous ramenez un token fleur "5" avec des Pikmin rocs, vous obtiendrez 10 germes de Pikmin rocs.Au-delà des contraintes, PNF-404 est aussi et surtout une planète dangereuse, et c'est donc dans votre intérêt de toujours avoir un stock suffisant de Pikmin à disposition, en sachant que vous êtes limité, sur le terrain de jeu, à 100 Pikmin simultanés. Le jour, les Pikmin peuvent se faire dévorer par une créature. La nuit, si d'aventure vous oubliez de ramener certains Pikmin à leur oignon, vous les condamnez à une mort cruelle certaine, car les créatures de la planète deviennent pour ainsi dire incontrôlables et mangent tout ce qui se trouve sur leur passage.La planète PNF-404, outre sa flore variée que l'on découvre au gré des régions explorées, dispose également d'une faune riche dans sa diversité... et son agressivité. Grâce au KopPad, qui rappellera quelques souvenirs aux possesseurs de Wii U et finalement aussi aux joueurs sur Switch en mode nomade, vous pouvez au fil du jeu compléter le bestiaire de vos rencontres.La Piklopédie vous propose ainsi de découvrir les profils des 55 créatures que vous affronterez dans le jeu. Chaque personnage a sa propre vision des choses, et c'est amusant à lire. La Piklopédie vous indiquera le nombre de créatures que vous avez tuées dans le jeu, et vous donnera quelques conseils pour arriver à les éliminer facilement. Par exemple, le Bulborbe est une créature agressive qui résiste moins bien quand on l'attaque par derrière, tandis que le point faible de Lulu longues jambes est son globe central qu'on ne peut atteindre qu'après avoir d'abord éliminé les boules de poils situées à ses articulations.Si Pikmin 2 vous proposait d'alterner entre Olimar et Louie, Pikmin 3 vous propose donc d'incarner Charlie, Alph et Brittany. Vous ne pouvez certes contrôler qu'un personnage à la fois, mais vous avez la possibilité de switcher d'un personnage à l'autre en appuyant sur Y, ce qui fait apparaître un mini-menu à l'écran ou vous pouvez choisir parmi 4 actions potentielles : siffler (vous gagnerez du temps en sifflant avec B, soyons honnêtes !), trier vos Pikmin, ou passer à un autre personnage.Cela permet de réaliser deux actions différentes en parallèle, pour peu qu'on n'ait pas vraiment besoin d'avoir tout le monde à disposition pour venir à bout d'une créature coriace comme un Boss de région. Et donc de gagner du temps. Car si le temps c'est de l'argent sur Terre (et sans doute sur Koppaï), le temps est une question de survie sur PNF-404 : rappelons en effet qu'à la nuit tombée, tous les Pikmin qui ne seraient pas ramenés près de l'Oignon seraient condamnés à morts, dévorés par les créatures de la planète.Si la petite séquence animée quand vous quittez la planète à la nuit tombée vous fait mal au coeur, la courbe de progression de votre nombre de Pikmin sera toute aussi traumatisante, car il est rageant de voir qu'on a oublié un groupe de Pikmin quelque part. En milieu d'après-midi, quand le mode est disponible quand vous avancez dans l'aventure, n'hésitez pas à passer près de l'oignon pour rappeler tous les Pikmin éloignés et ainsi éviter un stupide génocide.Lors de votre crash, vos réserves de nourriture ont été sérieusement endommagées. Votre obsession, et surtout celle de Brittany d'ailleurs, c'est de s'assurer qu'on dispose d'un stock suffisant de nourriture. Il semblerait que les trois explorateurs adorent les fruits que l'on trouve sur PNF-404, avec un goût sans commune mesure avec l'alimentation de leur planète.Lors de notre exploration, on va donc prendre bien garde à récupérer tout ce qui peut se manger, et ainsi garantir à nos explorateurs de pouvoir continuer leur mission. Ce n'est presque jamais un souci, mais le stock initial de 3 jours peut susciter un peu d'angoisse : il suffit qu'on perdre un peu de temps pour récupérer un accessoire du Drake, notre vaisseau, et on a vite fait de passer une journée sans récolter le moindre fruit.Les développeurs ont donné des noms amusants à ces fruits que l'on connait bien sur Terre : la fraise devient ainsi une Baie ensoleillée, le citron s'appelle le Grimacier, et on vous laissera sourire aux petits noms donnés par Nintendo aux autres fruits que vos Pikmon transporteront jusqu'au Drake. Le but final de votre exploration, c'est de retrouver l'élément indispensable qui vous permettra de rentrer sur Koppaï, la Clé Supraluminique, une recherche qui leur permettra de faire une rencontre aussi bouleversante qu'enrageante, la progression dans l'histoire principale vous fera comprendre pourquoi !Qui dit Deluxe dit version enrichie : et ce Pikmin 3 Deluxe ne fait pas exception à cette "tradition" de Nintendo avec ses portages de jeux Wii U. Après Mario Kart 8 Deluxe et New Super Mario Bros. U Deluxe, Pikmin 3 Deluxe s'est vu augmenté de nouvelles fonctionnalités. L'une d'elles, vraiment bienvenue, est la possibilité de jouer à l'histoire principale en coopération, à deux joueurs. C'est un mode que nous avons largement utilisé dans le cadre de notre test de Pikmin 3 Deluxe, avec l'aide de Valentin - lui aussi un grand fan de la franchise.L'écran du jeu se scinde alors en deux moitiés, pour permettre aux deux joueurs de progresser avec son personnage. Il est possible, parfois, de prendre le contrôle des trois personnages, et à ce moment-là, l'ensemble de l'écran est alors attribué au joueur qui a les commandes : cela permet par exemple au joueur 1 de lancer un des deux explorateurs vers une zone inaccessible avec quelques Pikmin, le joueur 2 reprenant alors le contrôle du personnage pour aller réaliser cette tâche, en parallèle. C'est une autre façon de jouer à Pikmin, qui nécessite de se parler pour se répartir les tâches, sans jamais oublier que la nuit tombe vite sur PNF-404 !L'autre nouveauté de la version Deluxe est un mode additionnel appelé Histoire annexe, qui nous donne l'occasion d'incarner deux personnages que les fans de la franchise connaissent bien : les deux envoyés de Hocotate, Olimar et Louie, sont alors jouables pour un mode qui nous invite à réaliser des sortes de missions sur un temps limité, le succès nous permettant de gagner des médailles de bronze, d'argent, d'or ou de platine en fonction du score obtenu. Ce score peut-être partagé en ligne à l'occasion de tableaux de score mondiaux qui vous permettront de voir où vous vous situez par rapport au reste de l'Humanité.On vous expliquait plus haut que Pikmin 3 Deluxe nous permettait de jouer avec 5 variétés de Pikmin différentes : rouge, jaune, bleu, noir et roses. Il nous faut en effet parler des Pikmin blancs qui ne sont disponibles que dans deux autres modes de jeu : le mode missions et le mode Duel Bingo. Leur particularité : en plus d'être très rapides, ils dégagent un poison nocif pour toute créature qui serait tentée de les avaler.Le mode Missions est clairement le mode qui a permis à Nintendo de mettre en place le mode Histoire additionnelle facilement : il s'agit d'un mode qui consiste à réaliser le meilleur temps ou le meilleur score possible, en fonction des objectifs qui nous sont donnés. Jouable à deux en coopération (on comprend alors que la mise en place d'un mode coop' pour l'histoire principale n'était pas insurmontable non plus en termes de développement !), les missions sont l'occasion de montrer qu'on est un maître Pikmin !Duel Bingo, qu'on avait largement présenté dans notre test du jeu Pikmin 3 sur Wii U , est cette fois un mode compétitif dans lequel vous allez pouvoir affronter un ami : le but consiste à faire un bingo sur sa ligne en remplissant les objectifs signalés sur chaque case. Par exemple, pour faire une ligne vous devez ramener un Bulborbe, un citron, une fraise et un Puffy crachefeu : prenez garde à ne pas vous disperser en récupérant un objet près sans intérêt, et surtout prenez garde si d'aventure, votre adversaire avait besoin de récupérer le même item que vous, puisque vous jouez sur la même zone. C'est un mode vraiment marrant qui permet de prolonger le bonheur de jouer à Pikmin et qu'on vous recommande !Outre les nouveaux modes de jeu, Nintendo a eu la bonne idée d'ajouter un système de Succès à débloquer au gré de vos actions dans le jeu : les Badges. En remplissant certaines conditions, vous obtenez un badge particulier, et on avouera qu'on n'est pas peu fier d'en avoir obtenu certains. Ce qui est malin, c'est qu'il n'y a pas de secret : vous pouvez consulter la liste des badges et ainsi voir quels sont ceux que vous n'avez pas, pour aller réaliser dans le jeu l'action qui vous permettra de l'obtenir.Certains sont faciles, d'autres moins, et alors que nous écrivons ce test, il nous en manque encore pas mal : n'hésitez donc pas à les parcourir pour pouvoir rajouter ces objectifs secondaires à vos objectifs du jour. C'est un bon moyer de prolonger la durée de vie du jeu. Sachez toutefois qu'une fois l'histoire terminée, vous n'aurez plus la possibilité d'en parcourir les régions, sauf en acceptant de supprimer tout ce qui s'est passé au-delà du jour choisi : par exemple, si vous avez fini le jeu et souhaitez rejouer une journée précédente, tout ce qui s'est passé à partir du jour choisi sera oublié, et il vous faudra finir le jeu à nouveau pour que la sauvegarde indique "histoire terminée". Ca n'a pas d'incidence sur les badges obtenus, mais il faut le savoir !Le mode principal, s'il n'est pas difficile, donnera quand même un peu de fil à retordre : le nombre de Pikmin tombés au combat vous le prouvera lors de certaines mauvaises journées. Sauf erreur stratégique insurmontable, vous ne serez jamais en manque de Pikmin : il vous suffit de repasser par l'oignon pour appeler quelques Pikmin supplémentaires. Parfois, vous aurez besoin, pour rester dans la limite des 100 Pikmin à l'écran, de renvoyer des Pikmin d'une couleur donnée au profit d'une autre.Le jeu vous propose de découvrir l'histoire principale avec trois modes de difficulté : le mode Standard, le mode Difficile, et le mode Super Piquant. Les deux derniers se débloquent après avoir terminé le mode précédent, à l'exception du mode Super Piquant qui sera disponible si vous prenez le temps de terminer la démo de Pikmin 3 Deluxe disponible sur l'eShop . Les ennemis sont alors beaucoup plus coriaces, et nécessiteront de toujours garder un oeil inquiet sur vos troupes quand vous vous contraignez à vous séparer en différents groupes. Quand les choses tournent mal, un message d'alerte vous en informe : avec votre radar, vous pourrez retrouver la zone de danger et venir en aide à vos Pikmin en détresse.