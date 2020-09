Test de Mini Motor Racing X (Switch)

Mini Motor Racing X | Nintendo Switch | Launch date announcement 16/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Oubliez vos jeux de simulation de course, oubliez vos graphismes chiadés et votre obsession de la résolution ou du framerate : souvenez-vous de ces temps anciens ou seul le fun comptait, et où la technique passait largement au second plan. Mini Motor Racing X vous propose exactement cela : vous amuser, seul ou entre potes, le tout très simplement et avec une prise en main enfantine.C’est bien simple : prenez un circuit, de préférence plutôt compact et simple à mémoriser, dans lequel vous allez lâcher des mini bolides survitaminés. Un bouton pour accélérer, un autre pour freiner (très rarement utilisé dans les premiers temps), et un joystick pour tourner. Et c’est tout !Pourtant, dès les premiers tours de roues, on est agréablement surpris par le feeling de conduite des voitures. La conduite est simple, certes, mais pas simpliste pour autant. C’est un pilotage arcade plutôt très réussi, avec des véhicules qui offrent de vraies sensations cohérentes. Le jeu en lui-même est fluide, coloré, très agréable à l’œil. Vous avez même accès à du boost Nitro… Qui risque fort de vous envoyer dans le décor la première fois ! Rapidement la prise en main est assez grisante, on a très vite envie de continuer sur un autre circuit… Cela tombe bien, plusieurs modes de jeu nous attendent, en solo ou en multi !Car oui, première chose essentielle dans un jeu de ce type : vous allez pouvoir jouer jusqu’à 4 joueurs, et ce sur la même console ! C’est d’ailleurs l’une des spécificités de la version Switch. Il y a également un mode multi online qui n’était pas encore accessible au moment de ce test mais qui semble prometteur et simple d’accès. Il se paie même le luxe d’être cross plateformes ! Lorsque vous jouez à 4 en local, l’écran est forcément splitté (à 3 également), mais si vous jouez à deux vous pouvez choisir apparaître sur le même écran.Il y a deux types de jeu : classique (une simple course, vous devrez donc arriver premier) et Type X, dans lequel vous aurez en plus des armes pour neutraliser vos adversaires, un peu à la manière d’un Rock n’ Roll Racing. Et tout le monde le sait, rien de tel qu’un jeu de courses multi avec des armes pour passer une bonne soirée entre potes, non ?Mais commençons par le mode 1 joueur, à savoir le mode carrière. Pour commencer, vous aurez le choix entre plusieurs véhicules de tous genres, du plus classique au plus loufoque, et vous allez pouvoir vous mesurer à l’ordinateur sur une bonne cinquantaine de circuits différents ! Pas mal non ?A chaque course, vous allez gagner de l’argent qui vous permettra d’améliorer vos véhicules (accélération, vitesse de pointe, Nitro, comportement…) ou d’en acheter de nouveaux. Il y a plusieurs dizaines de voitures au total, et certaines sont vraiment sympa ! Si j’ajoute à cela que le jeu propose des variations de conditions météo et de cycle jour/nuit, vous aurez compris que la variété des circuits et des environnements est franchement au rendez-vous.Dans le mode carrière classique (sans arme donc), vous aurez d’abord accès au mode débutant dans lequel vous devrez progresser afin de déverrouiller les 36 courses et le droit d’accéder… Au deuxième niveau, intermédiaire. Et ainsi de suite : il y a 4 niveaux de difficulté… Sauf que le mode Type X (avec armes) est tout aussi fourni ! Le mode carrière devrait donc à lui seul vous occuper un bon gros moment.Visuellement, le jeu est une vraie réussite. L’ensemble est certes mignon et assez enfantin, mais tout est agréable à l’œil et finalement bien réalisé. Les voitures sont franchement rigolotes, et surtout, le jeu nous réserve une surprise : pour ceux qui n’aiment pas la vue de dessus façon « circuit 24 », il y a possibilité de changer de vue pour passer en vue à la 3ème personne, voire même en vue intérieure (exclusif à la version Switch)! C’est là qu’on réalise que oui, tout le circuit est bien modélisé en 3D et non tout plat comme dans certains jeux de ce type. Et cela se ressent vraiment à la conduite, avec des réactions des véhicules beaucoup plus subtiles et cohérentes que ce à quoi on aurait pu s’attendre au premier abord. Notez d’ailleurs que même en vue intérieure, le jeu reste visuellement très sympa !Un petit mot également pour évoquer les musiques, inspirées et entrainantes même si elles peuvent devenir répétitives à la longue.Evidemment, le mode carrière reste surtout destiné à débloquer tous les véhicules, circuits et améliorations. Le tout reste assez répétitif et vous ne jouerez sans doute pas plusieurs heures d’affilée en solo, ce mode se destine avant tout à de petites sessions régulières pour progresser. Heureusement, ce mode est aussi jouable à 2 ! Vous êtes sauvés.C’est de toutes manières en mode multijoueur que le jeu devient vraiment, vraiment fun, avec son mode Type X (avec armes) qui vous garantit des bonnes crises de rire avec vos potes. Certes, on est loin de la variété de gameplay d’un Mario Kart, mais la formule proposée reste séduisante et rafraîchissante. C’est simplement dommage qu’il n’y ait pas plus de variété dans les armes… Voilà une piste d’amélioration pour l’avenir. Et lorsque vous en aurez fait le tour, vous pourrez aller tester les modes bonus : un mode Micro Motor, avec des véhicules encore plus petits (!), et un mode foot pour vous amuser à la manière d’un Rocket League ! Bon, le jeu est ici beaucoup plus basique, on ne va pas se le cacher, mais cela reste un bonus sympathique pour varier les plaisirs.Les plus acharnés auront même accès à un mode Time Trial, encore une fois bienvenu même si peu de joueurs devraient s’y frotter.On saluera pour finir la multitude de réglages disponibles qui permettront à toutes et à tous de profiter du jeu selon leurs goûts. En revanche, sachez que les menus sont en anglais, le français n’est pas disponible. C’est regrettable, même s’il faut savoir que les menus sont tellement simples que cela ne devrait pas beaucoup vous déranger.Au final, Mini Moto Racing X tient largement ses promesses, et même plus ! Il vous propose du fun à tous les étages : prise en main immédiate, sensations grisantes, conduite très sympa, circuits variés, tout un tas de véhicules loufoques, multi déchainé avec les armes et même des modes bonus ! Certes, le jeu reste assez répétitif et se prête plutôt à des sessions régulières pas trop longues qu’à des nuits entières devant votre écran, mais le contrat reste malgré tout largement rempli, surtout au regard du prix raisonnable (19.99€) demandé…