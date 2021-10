Hot Wheels Unleashed : un joli portage mais qui escamote quelques options importantes

Les véhicules s’envolent en étant très légers, attention à doser votre boost pour ne pas faire sortir totalement votre véhicule de la piste, sous peine de devoir le replacer automatiquement par une pression prolongée sur la touche X, moyennant une perte de temps fatale pour la réussite de vos objectifs.





Pour faire simple, nous avons un gameplay à la TrackMania dans un design MicroMachines. SI vous avez déjà joué à de précédents titres Hot Wheels, comme Hot Wheels Beat That ! sur 3DS et surtout sur Wii, vous retrouvez de grandes similitudes dans les circuits et vous perdez les pouvoirs spéciaux des véhicules.



Dans notre mode campagne de départ (City Rumble, sorte de mode carrière), vous avez donc une carte avec différents parcours à débloquer. Chaque réussite vous octroie l’accès à la course suivante et à la récolte des récompenses liées : des crédits, des améliorations, des customisations, et même des objets pour personnaliser votre éditeur de niveau. Oui, vous avez bien lu, vous pourrez créer vos propres circuits, les partager sur le Net et récupérer les propositions des autres joueurs.





Quelques endroits spéciaux vous permettront de récupérer une Blind Box, une petite boite surprise renfermant l’un des véhicules spéciaux du jeu. Vous pourrez également en acquérir avec vos crédits via la boutique en ligne et vendre certains véhicules s’ils ne vous intéressent plus ou en cas de doublon.

Il va falloir farmer dur pour récupérer l’intégralité des véhicules

Notre côté collectionnite chronique est bien évidemment aguiché par le désir de posséder tous les véhicules du jeu. Autant dire qu’à la vitesse où vous allez gagner vos crédits et le coût de certains véhicules ou des Blind Box, vous n’êtes pas prêt d'y arriver.





La boutique intégrée dans le jeu changera sa sélection régulièrement au cours de la journée, nous imposant de guetter le précieux qui nous manque. Et on risque d’être assez déçu quand la Blind Box récupérée (d’une valeur de 500 crédit du jeu) nous dévoile un véhicule déjà possédé, qu’il faudra revendre (avec perte de valeur si vous l’avez échangé contre des crédits du jeu). On n’est clairement pas fan du côté loterie aléatoire pour compléter sa collection, un comportement très "jeu sur mobile", et qui nous irrite régulièrement sur Mario Kart Tour.

Le plus ennuyeux en revanche, c’est que pour chaque véhicule, vous allez pouvoir débourser des points pour l’upgrader, des points en forme d’engrenage durement acquis. Et on ne peut qu’être déçu de l’impact de certaines « améliorations » sur de nombreuses voitures, c’est clairement peu sensible et cela ne nous avantage pas réellement.





Chaque véhicule dispose de quatre paramètres d'évaluation (vitesse, puissance de freinage, accélération et maniabilité), et tous peuvent être améliorés jusqu'à obtenir le score maximum. Autant dire qu’il va falloir vraiment sélectionner quelques modèles qui se démarquent un peu (comme la Honda S2000) et utiliser toutes vos ressources pour ces seuls véhicules, la grande majorité n’a aucun intérêt à être upgradé.



Une solution est de se tourner vers les événements mensuels : chaque mois, du nouveau contenu sera accessible pour une durée limitée, qui permettra d’apporter de nouveaux véhicules en lien avec une célèbre franchise, des modules spéciaux à votre éditeur et des éléments de personnalisation. Ce sont des DLC éléments seuls, une extension Batman est également disponible (dispo d’office dans le pass vol 1), et bientôt nous aurons le racing Season 1.

Un éditeur de livrée est également présent dans le jeu, nous permettant de modifier des composants spécifiques de la voiture, roues, châssis, carrosserie, couleurs et autocollants, avec la possibilité de télécharger des livrées réalisées par d’autres joueurs.





A ce jour rien n’était encore disponible sur Switch, ce qui tend à prouver que les réalisations sur les plateformes dédiées ne sont pas cross-plateformes. C’est bien dommage car on reste persuadé que sur PC, nous avons quelques artistes que l’on risque de ne pas retrouver sur plateforme Switch. A vérifier dans le temps.

Une maniabilité très arcade

Votre voiture n’a pas de gestion de vitesse, vous partez à la manière d’un Mario Kart Tour : 3,2,1 Go ! On appuie sur le bouton ZR pour accélérer, on charge son boost, et dans les bonnes lignes droites, pour sauter par-dessus le vide ou pour tenter un finish extrême, on appuie sur la touche B pour enclencher un petit coup de nitro boost.



Hot Wheels Unleashed n’est pas si facile sur certaines courses. Si en ayant les bons véhicules vous pouvez relativement facilement arriver dans le trio de tête, certaines courses suivantes ne seront accessibles qu’en arrivant premier, et dans le cas d’une course contre la montre, qu’en arrivant sous un temps limite assez stricte. Autant dire que pour ces courses, assez longues pour certaines d’entre elles, la moindre erreur de trajectoire est l’assurance de devoir recommencer la course.

Globalement, les courses contre la montre sont assez stressantes et bien moins fun que le reste du jeu, mais il est obligatoire de les réussir pour pouvoir avancer sur la carte.

Au bout d’un moment vous aurez accès à l’un des cinq combats de boss, des événements plus longs réalisés sur des pistes plus difficiles avec différents pièges et interventions externes (scorpions qui crachent un poison pour désactiver le turbo, tornade de passage), mais il faut d’abord avoir bien avancé et ramer sur des contre-la-montre pour pouvoir les atteindre. Pour le moment, nous n'avons pas encore eu le plaisir d'y participer.





Plus nébuleux, des événements secrets sont également accessibles à condition de réaliser certaines actions précédemment : avoir dans sa collection une voiture spécifique est souvent le cas. D’où le côté rageant des Blind Box qui nous offrent de multiples doublons alors qu’on se trouve bloqué sur un chemin à farmer, faute d’avoir le véhicule nécessaire pour y participer.



On notera que chaque circuit à des plaques de boost disséminées régulièrement, en les enchainant, on peut obtenir un vrai gain, mais pour certains circuits, cela peut être piégeant, car avec la vitesse, on a tendance à se déporter dans un virage et à toucher le rail (il est tout à fait possible d’utiliser cette technique de frotter le rail pour nous guider sans pénalité de dommage sur votre véhicule, moyennant un léger ralentissement de votre vitesse), alors qu’on peut mieux gérer sa conduite sans le boost et sans être pénalisé plus que cela par le temps. Chaque circuit s’apprend et vous bénéficierez de vos erreurs passées.

Graphiquement le titre tient bien la route, le multi beaucoup moins.

La modélisation est de qualité, les développeurs ont poussé le soin de mettre le numéro de série sous la caisse comme les jouets originaux et ont travaillé le rendu plastique métal pour rendre le plus « réel » possible chaque mini-véhicule.





Nous avons entendu parler de reproduction de l’usure des véhicules comme sur les jouets sur la version PC, nous n’avons pas noté un tel degré de modélisation sur la version Switch, ces petits apports ont probablement été atténués ou éliminés pour maintenir une fluidité dans le jeu, qui tourne effectivement très bien.

Un mode photo permet d’ailleurs de mettre en scène quelques clichés riche en détails. Ce mode est globalement bien réalisé mais reste assez anecdotique car il n’est pas au cœur du gameplay comme un Pokémon Snap.





Le tracé des circuits n’est pas avare en reflets lumineux. Ils sont globalement bien construits et fun à jouer, au moins dans un premier temps car au final vous n’avez que deux options possibles : la course classique et le contre-la-montre.





On manque d’options au niveau du jeu en ligne, deux essais après le déploiement du patch ne se sont pas révélés concluants : l’arrivée dans une course nous a permis de voir une compétition de 12 joueurs en cours comme spectateur, avec de nombreuses saccades à l’écran, et nous n’avons jamais pu nous connecter comme compétiteur. A revoir si nous avons loupé une étape ou si cet aspect reste défaillant encore pour le moment et pourra être simplifié via une nouvelle mise à jour.





A noter que pour le moment, les développeurs ont reconnu des limitations sur Switch. Il n’est pas possible sur le portage pour console Nintendo de créer un groupe privé (hobby privé) pour jouer avec des amis sur Switch et d’une manière générale, il n’est pas possible de jouer avec vos amis en multijoueur, pour cause de limitation technique, il n’a pas été possible d’implanter ce filtre pour se retrouver entre connaissances. Une faille bien regrettable car nous aurions bien aimé pouvoir organiser une petite soirée PN autour de ce titre. On suivra le Discord de la communauté pour vérifier si des modifications arrivent plus tard.





Localement, vous pourrez jouer à deux via l’écran partagé contre 10 autres véhicules gérés par l’IA.



Si l’on a beaucoup tourné sur le campus universitaire et le sous-sol, le plus agréable visuellement est celui du gratte-ciel en construction. Comme pour les circuits enfants, vous enchainerez les grandes boucles et les loopings, avec parfois des embranchements à négocier au mieux et des vides à sauter (et bien sûr en retombant bien dans l’axe).





Le sous-sol permet d'entreposer vos décorations, trophées. Vous pourrez y créer vos courses à domicile.

Je crée mon circuit... si je le peux.

Aussi bien modélisés qu’ils soient, il faut bien reconnaître qu’à la longue ces circuits proposés par le jeu, on les connait un peu par cœur. Alors il est temps de passer à l’éditeur de circuit pour créer votre propre version, en utilisant les éléments que vous aurez débloqués.



On crée donc notre circuit orange plaque par plaque en validant dans notre bibliothèque les éléments qui nous intéressent, en les tordant sur la gauche ou sur la droite, les étirant si nécessaire. On ajoute des Boosters spéciaux, des boucles, des obstacles et divers éléments interactifs pour construire notre chef-d’œuvre. Pas si évident que cela car on manque d’une vision globale pour bien se rendre compte de ce que cela donne.

Hot Wheels Unleashed Track Builder Tutorial - How to Make n Play Custom Tracks 13/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Hot Wheels Unleashed Track Editor - 5 MUST KNOW Tips! 13/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Notre première réalisation n’a donc pas été très bonne et on s’est dit qu’on devrait potasser ce chapitre plus sérieusement un peu plus tard ou vérifier s’il n’y avait pas une aide un peu plus détaillée sur le sujet.





En date du 12 octobre, lors de notre dernier essai de création, nous avons voulu voir si des créations avaient été partagées par d’autres possesseurs du jeu et nous n’avons malheureusement rien trouvé. Soit la construction est aussi laborieuse pour les autres que pour nous, soit cette partie du jeu a pour le moment été mise de côté et n’attire pas encore les joueurs. A surveiller sur la durée mais on regrette de ne pas avoir une communauté encore très vivante sur ce titre.

Beaucoup de DLC optionnels payants qui font gonfler la facture

Le modèle économique fait réfléchir car les packs d’extension sont assez nombreux et il faut repasser à la caisse avec de l’argent réel pour les acquérir. Rien d’obligatoire certes, mais quand c’est un public assez jeune qui est visé, cela va être difficile pour les parents de freiner l’envie de certains enfants.



A ce jour, trois pass sont listés. Le premier est déjà disponible et fait la part belle aux super héros, les deux autres devant sortir en février et juin 2022. Si vous achetez une édition physique, vous pourrez ainsi récupérer le véhicule Bone Shaker et le Hot Wheels Pass Vol 1 (en Europe et reste du monde, les États-Unis étant livrés avec une petite différence).



Il faut en revanche se tourner vers des éditions digitales pour acquérir le jeu complet et l’ensemble des 3 pass. C’est la Stunt Edition, qui coûte tout de même 89,99 €. Le jeu de base vous coutera sur l’eShop 49,99 € tandis que la version collector avec le pass vol 1 est à 69,99 €. Une facture pas négligeable. On se dit que quelques parents y réfléchiront à deux fois, surtout s’ils ont déjà investi lors du précédent Noël sur un Mario Kart Live qui flirtait déjà avec les 100 euros, un jeu qui a bien tourné un temps avant de prendre un peu la poussière désormais.





Nous remercions le service de presse pour nous avoir fait parvenir un code afin de tester ce jeu. Prévoyez un peu d'espace pour accueillir le jeu dans ses différentes déclinaisons digitales : 5,91 Go sont nécessaires.