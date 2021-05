Test de Healer’s Quest (Switch)

Profession : soigneur

Pour une fois, au lieu de glorifier les vaillants guerriers ou les mages ultra-puissants, on met en avant celui que l’on néglige d’habitude, alors que son rôle est essentiel (moindre dans les roguelike) : le soigneur. Cette nounou doit donc s’occuper d’une bande de bas du front, qui foncent dans le tas et ressortent en petits morceaux. Heureusement que le soigneur est là, pour lancer un petit sort depuis les lignes arrières, afin de les protéger, de leur accorder une petite restauration d’énergie ou les réveiller en cas de perte de conscience.





Évidemment, si toute l’équipe finit par trébucher lors du combat, vous êtes parti pour recommencer, car ce n’est pas votre niveau dans les combats au corps à corps qui sauvera ce beau petit monde. On obtient donc un background amusant pour un titre qui reste en dehors ultra-classique dans sa facture.

Combats automatiques mais gameplay en temps réel

Votre soigneur reste donc en arrière, surveillant les actions du reste de l’équipe et en intervenant en temps réel pour éviter la chute de ses coéquipiers. On observe les statistiques et les barres d’énergie de chacun, on intervient pour administrer le petit soin nécessaire ou la petite protection aux valeureux qui est en souffrance, le choix étant laissé d’administrer une grande quantité de santé à l’un de vos guerriers ou à répartir cette quantité de manière égale à l’ensemble de l’équipe.



Vous pouvez opter pour des compétences passives ou actives et même focaliser votre mana sur un héros particulier sur les cinq de votre team. On ne s’ennuie pas au départ et le plaisir de jouer est bien présent. Attention cependant, les premiers combats sont clairement en votre défaveur et il va falloir enchaîner les petites batailles pour monter en niveau et commencer à vous sentir un peu moins faible.

N’oublions donc pas cette composante roguelite car effectivement les premiers combats sont très vite too much pour votre équipe, ce qui bloque dans les déplacements sur votre carte. Eh oui, avancer dans les bois en direction d’un pont et se faire attaquer tous les 10 pas avec de simples brigands qui vous mettent une tannée, ça calme sec.





Alors quand le premier pont est surveillé par des créatures beaucoup plus costaudes que nos brigands, on comprend bien que l’on va devoir farmer en expérience un petit mot avant de s’éclater un peu plus vers de nouveaux horizons.



Pensez également régulièrement à vous reposer dans une auberge, car la répétition des attaques contre votre équipe fatigue vos personnages, qui deviennent beaucoup moins endurants dans l’effort. Alors oui c’est une petite perte de temps, mais c’est une obligation si certains d’entre eux ont subi un étourdissement ou empoisonnement au cours des précédents combats. Surveillez donc la jauge de fatigue, et dépensez votre argent, même si par humour, vous serez régulièrement celui qui restera à la belle étoile pendant que les autres roupilleront dans un lit 4 étoiles.



En passant les niveaux d’expérience, vous allez agrandir vos pouvoirs et collecter de petites étoiles qui vont permettre de débloquer certains items dans votre arbre de compétences. La progression est assez lente et il faut mieux savoir fuir certaines escarmouches plutôt que d’aller vers une défaite inéluctable, qui fatiguera encore vos hommes.

Graphiquement correct même si l’on aurait apprécié plus de variétés et de détails dans certains décors, on apprécie la gestion tactile de l’écran pour accéder au menu quand on est dans les souterrains ou sur la carte. A nous l’accès à notre inventaire, aux sorts et…à la possibilité de fuir le donjon si le combat est mal engagé ou l’opposition en face de vous trop puissante.

Pas sérieux s’abstenir

Healer’s Quest est parsemé de petites plaisanteries, avec des dialogues régulièrement savoureux entre les personnes (dont un est clairement en manque de filles et collectionne les râteaux), qui sont tout sauf des héros irréprochables. On notera d’ailleurs qu’ils sont conscients d’être des personnages de jeux vidéo, en s’amusant de leurs précédentes morts.





Lorsque vous entrerez dans des zones d’entraînements, n’hésitez pas à les faire effectuer les tests pour améliorer leurs piètres compétences. On relèvera différents anachronismes dans l’histoire, l’humour rappelant parfois les titres de Monkey Island. Et honnêtement, il y a régulièrement des dialogues vraiment hilarants. Healer's Quest est un vrai plaisir pour lire une jolie collection de vannes.



Pas assez abouti mon cher.

Hélas, toutes ces bonnes notes d’intention ont tendance à s’effondrer au cours du temps car le gameplay en vient assez vite redondant au bout de deux heures. S’occuper de son équipe, les soigner et poursuivre sa route, sans pouvoir intervenir sur les actions des autres joueurs (comme des conseils ou certains ordres pour se placer ou attaquer) fait que le titre manque de richesse par rapport à la concurrence. D’autant que très rapidement, vous allez constater que vos personnages ont bien du mal à s’extraire des combats en mêlée et se montrent bien trop fragiles pendant de longues heures.





Il en vient un temps où l'on comprend que les combats ne correspondent pas au meilleur moment du jeu et c'est là où le bât blesse. Cependant, le titre garde suffisamment d'aspects attrayants pour tenir la route mais on se dit qu'avec un peu plus d'options et de variations, on aurait eu dans les mains une véritable pépite.







Healer's Quest est un titre développé par Rablo Games et édité par Plug In Digital. Il vous coûtera 14,99 €, ne prend que 590 Mo d'espace disque. Interface en français. Nous remercions le service de presse pour nous avoir fait parvenir un code de ce jeu pour en réaliser le test.



Selon votre Karma, les paroles échangées au sein du groupe seront différentes. Cela clash sévère parfois !Un souverain fait appel à un groupe courageux sur le papier pour aller trucider le dangereux dragon qui sévit près de la citadelle. L’Agence Tous risques qui est donc engagé n’est clairement pas ce qui se fait de mieux sur le marché, mais faute de mieux, le roi est déjà heureux de pouvoir envoyer des troupes.Votre mission est donc de veiller à ce que petit monde puisse survivre à la première rencontre, réussir sa mission et pouvoir continuer à récolter la gloire et les récompenses. Vous aurez 5 slots de sauvegarde pour tenter différentes approches de progression.L’action en temps réel n’est donc clairement pas la panacée et il va vous falloir anticiper un peu plus cela, avant le combat. Direction les menus pour attribuer à chacun (selon vos maigres possibilités au départ) des items magiques que vous allez récupérer ou acheter dans l’une des premières boutiques que vous rencontrerez, afin d’être un peu (beaucoup) plus résistant lors des affrontements.Il y a donc une option stratégique intéressante mais quoi que vous fassiez, concentrer vos attaques sur chacun de vos adversaires pour limiter les dégâts reçus ensuite, car si le combat dure dans le temps, vous allez clairement trébucher.Vous remarquerez que l’ennemi se focalise généralement sur un membre de votre équipe pour le mettre hors-jeu rapidement et procède ensuite à l’élimination des autres les uns après les autres. Il suffit qu’un sort de confusion retourne l’un des membres contre vous pour que vous soyez occupé à rompre le sortilège tandis que les attaques mettent à terre les autres membres non secondés par vos soins.