Test de Glyph (Switch)

Un level design bien pensé, et progressif

Si ce concept est déjà vu, force est de constater que chaque niveau est très bien pensé, avec un level design adapté et bien progressif. On ne réussit pas toujours du premier coup mais on se trouve rarement dans un niveau bloquant. Après, chacun jouera à sa façon, soit en tentant d’enchainer le plus rapidement possible l’ensemble des 80 niveaux car le titre a été également pensé pour le speedrun, soit comme nous, en prenant son temps.

Doté de graphismes épurés et apaisants, et d’une bande sonore de qualité en adéquation avec cet univers mélancolique, renforçant grandement certains passages, vous allez pouvoir orienter votre regard dans toutes les directions via le stick droit qui gère la vue caméra (pensez régulièrement à regarder en l’air pour dénicher certains artefacts) et vous rendre compte avec une totale liberté de ce qu’il vous reste à parcourir. Peu de différences entre le mode portable et le mode docké, les deux sont plaisants mais on aurait pu aimer quelques effets de texture plus soignés.

Avance, avance, petit scarabée ! Le stick gauche permet de diriger votre scarabée qui se transformant en boule, va pouvoir rouler, puis à peu vous allez débloquer au cours des premiers niveaux de nouvelles aptitudes : un saut simple, puis un double-saut (B+B), la possibilité de planer (ZL), si vous allez vers le haut et que vous appuyez sur la touche Y, vous ferez une frappe vers le sol (utile pour éviter d'aller trop loin parfois).





Vous pourrez ainsi grimper sur les murs en sautant continuellement dessus, l'effet de liberté est grisant quand on commence à bien manipuler les commandes. Car attention, si vous tombez en dehors d’une dalle en touchant le sable, votre scarabée se brise et vous allez devoir recommencer depuis le début du niveau (on vous replace au départ mais nous n’aurez pas à récupérer toutes les pièces de monnaie collectées précédemment, juste les clés, ce qui est déjà appréciable).



La maniabilité de votre boule scarabée est très bonne après quelques minutes d’adaptation, expliqué par un didacticiel en tout début. Vous allez pouvoir rebondir sur les parois, doser vos rebonds en gérant au mieux l’inertie et la pesanteur. Comme vous n’êtes pas en permanence guidé, vous êtes libre de prendre le chemin et la stratégie de votre choix, ce qui rend l’expérience de jeu très plaisante. Vous aurez aussi des cercles de recharge vous propulsant vers des plates-formes très éloignées, inaccessibles autrement.

Un petit coup sur la touche X et vous voilà renseigné sur ce que vous avez déjà récupéré au sein du niveau et ce qu'il reste à faire. La monnaie permettra d’ouvrir des passages au niveau du hub général et d’activer ainsi de nouveaux stages.

Au cours de chaque niveau, vous êtes accompagné d'Obi, un autre scarabée, qui vous prodiguera un conseil pour dénicher certains trésors. Lisez bien son petit message en anglais à chaque fois. Outre les classiques niveaux, vous aurez le droit à quelques niveaux chronométrés "contre-la-montre" : dépêchez-vous donc de sortir de ce niveau avant le zéro fatidique.

Vous allez pouvoir également chasser quelques trophées : en effet, l’ensemble des niveaux sont répartis en plusieurs univers et le dernier niveau contient un artefact spécial caché. Aucune mission impossible cependant pour les atteindre, mais un bon sens de l’observation est nécessaire pour comprendre certains mécanismes à activer pour atteindre ce précieux.





La récompense est intéressante car vous allez obtenir un skin, permettant de faire évoluer votre scarabée, utilisable ensuite à votre guise dans les prochains niveaux. On a particulièrement apprécié le skin drone.



Vous allez pouvoir varier votre trainée derrière vous. Mais c'est du côté des skins d'avatars que les modifications sont les plus satisfaisantes.Glyph est sorti depuis le 11 janvier 2021 sur l'eShop de votre Switch dans un relatif anonymat et pourtant ce titre est diablement bon. Seul bémol, les quelques panneaux explicatifs intégrés dans le jeu sont uniquement en anglais à l'écran, mais on les comprend assez bien. Il est vendu 19,99 € mais dispose parfois de réductions à 50% (rejoignez notre canal eshop-promos sur Discord pour suivre les promotions de jeux Switch en ce moment ). Nous remercions l'éditeur pour nous avoir fourni un code nous ayant permis de découvrir ce titre de qualité.