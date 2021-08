Evolution Climate : survivez en milieu hostile

Tour par tour et stratégie

Et la version jeu vidéo alors ?

Evolution : Climate

Dans un premier temps, il convient de choisir entre plusieurs modes, disponible dans ce jeu : campagne solo, jeu en ligne, partie classée. Car oui, le jeu est vaste et les possibilités de partie le sont tout autant. Ensuite, Evolution Board Game est une adaptation d’un jeu de plateau au tour par tour stratégique et basé sur la flore et la faune réelle.Un tour de jeu est composé de plusieurs phases.La distribution de cartes s’effectue simplement : trois cartes plus le nombre de créatures en jeu. Ces cartes comportent des traits, qui viendront, plus tard, caractériser vos animaux. La seconde phase est celle de choix de la nourriture : sur chaque carte figure un numéro (positif ou négatif) qui détermine le nombre de nourriture présent dans le point d’eau. Cette phase s’achève lorsque chaque joueur a choisi et que les jetons de nourriture apparaissent au centre.Vient ensuite la phase de choix des cartes. Parmi celles que vous avez en main, vous allez pouvoir choisir plusieurs actions. Attribuer un trait permet à votre animal d’obtenir la compétence affichée sur la carte. Augmenter la taille ou la population, l’une de ces deux valeurs en fonction de vos besoins.La population détermine le nombre de nourriture nécessaire pour la phase suivante. La taille correspond, d’une certaine façon, à l’armure : un carnivore ne pourra pas manger une créature de taille plus grande que la sienne.A table ! Pour la dernière phase de jeu, il s’agit de se nourrir. Les herbivores piochent à tour de rôle dans le point d’eau jusqu’à épuisement de la nourriture présente et mise dans la première phase. Les carnivores, eux, croquent les autres animaux autour du point d’eau.C’est lors de cette phase que vous verrez si votre stratégie a été payante ou non : vos traits s’activent en fonction des actions des autres, vous gagnez plus ou moins de nourriture, perdez parfois de la population, notamment si celle-ci n’a pas pu se nourrir convenablement.Ensuite, on compte les points de nourriture obtenus et on recommence. Lors de l’ultime tour de jeu, la population, ainsi que la somme de vos traits permettent aussi de gagner des points de victoire.Enfin, ça, c’est pour la version classique du jeu. La version « Climate » ajoute une nouvelle donnée : la température. Celle-ci influence les conditions de vie de vos créatures et ajoute des paramètres à prendre en compte pour chaque tour de jeu. Nous allons y revenir.L’adaptation en version numérique est brillante. Les cartes ont le même visuel qu’en version physique, le calcul des points se fait de façon automatique. Nul besoin de se prendre la tête avec les règles pour savoir si oui ou non telle action est possible. Le jeu ne vous laisse faire que ce qui est autorisé.Il y a un côté reposant à jouer en version numérique, pour l’automatisation, mais aussi pour l’évolution graphique : certains points d’eau s’entourent de végétation à chaque nourriture ajoutée ; d’autres sont en plein désert et sont donc visuellement entouré de sable. Les animaux sont sous la forme d’une sorte d’empreinte avec toutes les infos indiquées dessus (et changent par exemple si vous passez d’herbivore à carnivore, ou l’inverse).Bien entendu, on perd en manipulation et en convivialité, ce qui fait le sel de tous les jeux de plateau. Encore que : la possibilité de jouer en multi en local ou en ligne, d’avoir des parties classées, ou encore de faire des parties sur mesure viennent dynamiser les possibilités.L’intérêt du titre réside aussi et surtout dans sa campagne solo. Il s’agit d’une succession de parties où chacune vous dévoile une ou plusieurs cartes supplémentaires. Sorte de tutoriel géant et élaboré, le joueur découvre l’ensemble des cartes et leurs effets petit à petit, ajoute des créatures à son tableau d’évolution (sorte de collection qui s’affiche dans le menu principal) et évolue lui-même.Avec Climate, ajoutez la température aux données à prendre en compte ! De nouvelles espèces, de nouveaux traits par rapport au deck de base, mais aussi de nouvelles stratégies de jeu viennent chambouler tous vos repères.Ainsi, il est possible de sacrifier des cartes trait pour modifier les conditions climatiques et avantager vos espèces (et aussi désavantager celles de vos adversaires). Mais aussi, tentez de vous préparer à des événements aléatoires qui viennent tout bouleverser.Climate redistribue les cartes et offre une nouvelle façon de jouer. Vous pensiez avoir une stratégie en béton pour tous les cas de figure et être imbattable ? Détrompez-vous tout de suite. Rien ne va se dérouler comme prévu. Là encore, les effets visuels dynamisent le plateau de jeu et votre écran. Une jauge de météo s’affiche à chaque tour.Ajouter de la nourriture à votre point d’eau devient encore plus stratégique avec leur capacité à faire aller la température vers le chaud ou le froid. Des événements aléatoires s’ajoutent à tout cela. Plus complexe ? Oui. Mais cela ajoute une nouvelle dimension bienvenue et redistribue (littéralement) les cartes.