Test de Boomerang X (Switch)

Boomerang X vous offre la possibilité d’explorer de nombreux décors mais nous sommes loin d’un monde ouvert.





En effet, pas de bonus à grappiller en parcourant tous les recoins, il vous faut découvrir l’unique moyen qui vous donnera accès à la zone suivante, suivant un rituel invariable qui va ponctuer votre progression : une salle dotée de cordes avec des formes qui s’agrippent tour à tour à des cordes particulières qu’il faudra frapper pour jouer une musique, l’alternance des notes produites formant une mélodie qui ouvrira un nouveau passage et vous octroiera un nouveau pouvoir à récupérer au niveau d’un bassin. Puis après avoir récupéré votre pouvoir, vous allez entrer dans une zone arène où il faudra survivre à plusieurs vagues ennemies pour débloquer la sortie et poursuivre l’exploration jusqu’à arriver dans une nouvelle salle avec des cordes à jouer.





Visez la corde sur laquelle se posent les formes lumineuses !

L’action est donc bien balisée et par conséquence, l’effet de surprise s’amenuise assez vite. Un peu plus de variété dans l’approche nous aurait plu mais en l’état, cela donne tout de même un gameplay assez nerveux et de qualité, bien que répétitif.

Si au départ c’est essentiellement l’amélioration de notre résistance qui est privilégiée via le gain de bouclier de résistance qui s’affiche en haut à gauche de l’écran comme une jauge d’énergie, le gameplay devient nettement plus fun lorsque vous découvrez votre boomerang qui va devenir votre arme de guerre et le moyen le plus efficace pour atteindre des zones autrement inaccessibles. L’arme virevolte dans votre main, vous la projetez vers vos ennemis qui sont ainsi détruits de manière bien nette et elle vous revient ensuite. En devenant adroit, vous allez pouvoir détruire plusieurs ennemis en une seule trajectoire.

Attention aux épileptiques : lors des combats, ça bouge dans tous les sens !

Lors de votre entrée dans les différentes arènes, vous allez voir surgir différentes bestioles toutes noires, à trucider donc avec votre boomerang. Nul besoin de les massacrer jusqu’au dernier, il suffit de privilégier celles ayant un marqueur au-dessus/dessous d’elle car en tuant toutes ces créatures particulières, vous mettrez fin automatiquement à la vague en cours.







Frappez le cristal violet pour lancer la salve des vagues d'ennemis.

Soyez cependant vigilant, car les créatures peuvent se trouver derrière vous, en-dessous mais surtout au-dessus (et il y a rarement une seule créature marquée à abattre). On croise ainsi des araignées, des sortes de méduses, des insectes volants au départ. Tout cela, c’est pour se faire la main car vous n’aurez guère de difficulté pour enchainer les vagues d’assauts les unes après les autres. Soyez cependant prévenu, si vous échouez en cours de vague, vous devrez rependre le combat complet de l’arène depuis le début, ce qui est un peu rageant quand vous allez croiser des boss plus costauds et que vous échouez devant le dernier adversaire de la dernière vague.





Des plateformes de ce type sont régulièrement placées dans chaque arène, parfois en hauteur, pour récupérer un peu d’énergie.

Assez vite, vos ennemis vont devenir plus résistants et il faudra alors sélectionner toutes les créatures portant une ou plusieurs pierres rouges sur leur corps pour les faire partir en fumée. Un exercice de chasse qui va nécessiter de virevolter dans tous les sens autour de ces adversaires pour pouvoir cibler avec soin leur point de faiblesse, un gameplay qui part parfois en sucette.





Entre attaquer et tournoyer dans les airs, vous constatez assez vite qu’il n’est pas toujours facile de bien se diriger et surtout se poser sur de minces ponts ou promontoires pour attaquer plus efficacement vos adversaires. Cela engendre une action bondissante parfois fatigante et stressante quand on peste pour se positionner correctement derrière un adversaire afin de viser sa pierre rouge.





Le style graphique assez stylisé et l’effet tournoyant de notre boomerang shuriken jaune vont être un supplice pour les personnes sensibles. Prudence donc si vous êtes épileptique, ce jeu n’est clairement pas à jouer non-stop à votre niveau. Pour les plus jeunes également, ce titre d’action n’est pas vraiment adapté non plus.







Notez sur les flancs de la grosse créature les pierres rouges à dégommer. Ici, vous en avez quatre (une au sommet de chaque membre) et une dernière sur le sommet de la tête. Un titre qui va vous faire devenir un Marsupilami !

Heureusement, chaque nouveau pouvoir décroché va corriger ce gameplay qui serait devenu autrement très bancal en lui apportant la petite subtilité qui sera nécessaire de maîtriser pour vaincre l’arène suivante. Au départ, vous allez débloquer trois mouvements : l’utilisation du boomerang comme grappin afin de franchir des gouffres, vous accrocher pour monter en hauteur. Puis vous allez pouvoir ralentir le temps afin de pouvoir viser plus efficacement les pierres rouges de vos adversaires (un petit côté Matrix à maîtriser impérativement) et enfin la possibilité de stopper votre élan en plein vol. En cumulant ces trois possibilités, les combats se transforment en ballet aérien redoutable et effectivement très fun.





Pas très dur, on frappe la pierre de cette grosse grenouille dans son dos, puis la pierre qu'elle porte sous elle quand elle saute en l'air. Mais attention à ne pas prendre dans la figure ses projections et à ne pas vous placer au milieu de l'arène avant le lancement de la nouvelle vague, si vous ne voulez pas voir apparaître cette créature sur vous.

De bonnes idées mais pas suffisamment exploitées

Boomerang X est relativement court car en 5 à 6 heures, vous aurez fait l’ensemble du parcours du titre, avec un New Game + pour complexifier la difficulté et pousser dans leurs retranchements vos pouvoirs. Mais avec son mode opératoire toujours identique, on se lasse quelque peu en cours de route car nous n’avons jamais vraiment de suspens. L’histoire reste très sommaire, on aurait aimé en apprendre un peu plus sur cet univers mystique étrange et votre personnage mutique n’est guère attachant (mais finalement on ressemble à quoi et pourquoi avons-nous les mains bandés ainsi ?).





Si les environnements graphiques ne sont pas désagréables, force est de reconnaître que la palette de couleurs restreinte n’invite pas à la contemplation (petite faiblesse du portage Switch par rapport à la version PC qu’on avait pu découvrir via une démo). L’ambiance musicale est globalement décevante, pas de réelle emphase qui aurait pu porter l’action à l’écran ou rendre grandiose notre entrée en certains lieux.



Techniquement, les développeurs ont rendu une copie soignée sur Switch car il fallait un gameplay fluide pour que le gameplay nerveux des combats dans l’arène soit bien restitué. Certes, on note quelques ralentissements, à la fois sur console branchée sur son dock (nous y avons joué essentiellement sur la télé pour une fois, le grand écran sied parfaitement à ce type de jeu) et en mode nomade (particulièrement sur les arènes très chargées et de grande taille). Rien de rédhibitoire cependant, l’essentiel est bien là et la version Switch reste de bon niveau. Il reste toujours la possibilité d’avoir un patch pour corriger quelques bugs (quelques gestions de collision à revoir mais cela reste très limité).

Le jeu gère automatiquement les sauvegardes. On aurait aimé de ne pas avoir à se refaire l’intégralité d’une arène en cas d’échec (mais le jeu aurait été encore plus court). Bon point cependant, il y a dans les arènes des lieux pour récupérer de l’énergie, chaque « fontaine » ne pourra être utilisée qu’une seule fois. Seule bémol, cela prend un peu de temps pour recharger votre énergie et avec la multiplication des attaques ennemies, ce n’est pas toujours facile de récupérer de l’énergie sans se faire toucher entre temps.



Boomerang X - Launch Trailer - Nintendo Switch 18/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube Bon, je vise la pierre rouge pour ouvrir le passage qui mène à la suite !

Nous remercions le service de presse pour nous avoir fait parvenir un code afin de réaliser le test de ce jeu. Boomerang X est disponible sur l'eShop pour 19,99 € depuis le 8 juillet 2021.



Mais comme les ennemis sont de plus en plus nombreux à l’écran, vous allez débloquer de nouveaux effets liés aux kills réalisés. Ainsi, après avoir abattu deux adversaires, vous allez débloquer le tir de fragmentation, qui détruira trois de vos adversaires dans un cône géographique face à vous. Puis nous enchaînons sur la « déflagration », à débloquer en éliminant plusieurs adversaires (au moins trois) tout en restant dans les airs, cette capacité créant une onde de choc qui pulvérisera l’adversaire que vous percuterez ou si vous la dirigez vers le sol, impactera tous les adversaires situés à proximité. Enfin, la « Comète du Néant » croise effet de ralentissement et projection pour détruire avec une cadence soutenue vos adversaires. Revers de la médaille, pour l’activer, il faudra patienter que votre jauge soit bien remplie en multipliant les kills.