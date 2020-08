Test de Biped (Switch)

Une prise en main un poil délicate

Malgré la phase d’entraînement initiale (quelques passages de type tutoriel heureusement pas bien longs), on se rend compte que cette double gestion n’est clairement pas évidente. Avec le fiston, il nous a bien fallu trente minutes avant de commencer à contrôler à peu près correctement les commandes pour ne pas être gênés au niveau du gameplay, Junior ayant été bien plus rapide que son aîné pour gérer tout cela. Si vous pouvez jouer en solo, il est effectivement préférable de se faire l’histoire à deux, chacun dirigeant un personnage. Nous avons donc joué en coop local, la version Switch n'ayant pas de jeu en coop online.

En avançant dans les décors, vous allez pouvoir ouvrir des coffres à trésor (en levant la jambe pour toucher les boules puis en tirant dessus pour les ouvrir), afin de collecter différentes pièces (sans grand intérêt malheureusement), voire une étoile (clin d’œil à Mario ?). Vous pourrez glisser (amusant mais attention à vous arrêter à temps), il faudra vous synchroniser avec votre binôme pour appuyer sur des interrupteurs correspondant à votre couleur afin d’activer tel mécanisme (avec crise de rire quand votre binôme se plante). On a apprécié notamment la petite gestion pour ouvrir les portes, l’un appuyant sur le bouton tandis que l’autre appliquait la même méthode que pour ouvrir un coffre, en prenant appui sur le levier.



Notre objectif est simple : nous sommes envoyés sur Terre pour réactiver l'ensemble des balises et nous passerons donc par des environnements variés graphiquement, chaque univers ayant des mécanismes particuliers à dompter et prenant en compte l'effet de la pesanteur. En cas de chute, vous recommencez tout simplement à l'endroit où vous étiez, au départ du mécanisme. Pas de vies en quantité limitée, vous pouvez chuter autant de fois que vous voulez !



Le premier moment de solitude pour passer de l'autre côté, en enjambant la liane, sans chuter dans le vide.

Une logique qui vous poussera parfois dans vos retranchements pour bien se synchroniser

Le titre semble vraiment totalement orienté pour le gameplay duo, le design des niveaux étant assez ingénieux pour vous faire cogiter de nombreuses fois. Cependant on reste relativement guidé, chaque niveau n'ayant pas vraiment de zones bonus secrètes nous poussant à explorer de long en large chaque univers. Une petite déception à ce niveau, les développeurs sont peut-être passés un peu à côté de certains enrichissements.







Petit inconvénient cependant du gameplay en duo, la fenêtre de jeu pas très grande qui fait que, dès que l’un d’entre vous s’écarte quelque peu pour explorer les environs et vérifier qu’aucun bonus secret n’est caché, l’autre joueur, s’il n’est plus visible à l’écran, se téléporte immédiatement dans votre partie visible. Une option à double tranchant car si cela peut aider à rester près de l’autre, cela peut poser des problèmes pour franchir certains obstacles. Ainsi, nous avons rencontré quelques situations où l’un d’entre nous avait franchi l’obstacle tandis que l’autre galérait un peu pour y arriver (je plaide coupable) et hop, en chutant dans le vide et en revenant dans le bas de l’écran, je ramenais mon fils dans la zone d’obstacle à franchir. Obligation de recommencer à franchir le passage pour les deux joueurs ! Dur dur ! Mais heureusement, cette situation ne s’est pas présentée très souvent (sinon le jeu aurait volé depuis belle lurette hors de la console).

Autre passage pas toujours évident, celui de franchir une passerelle où chaque pas effectué par un joueur modifie la couleur du pont, obligeant les deux personnages à bien s’accorder dans leurs mouvements en alternance, en faisant attention d’effectuer des mouvements de tailles raisonnables et identiques pour éviter que l’un des joueurs se retrouve seul sur le pont sans pouvoir effectuer de nouveau mouvement (sinon c’est la chute). Autant bien vous entraîner, car ce type de passage reviendra très régulièrement. Heureusement, nous avons quelques balises de sauvegarde bien placées pour nous permettre de nous poser régulièrement sans avoir à tout recommencer.



Chaque niveau vous oblige à revoir votre stratégie, on apprécie de se retrouver devant un challenge différent, des changements d'angles de vue. Mention spéciale pour une plateforme instable, qui penchera d’un côté ou de l’autre selon vos mouvements. Coordination plus que nécessaire pour ne pas faire basculer l’ensemble suite à un mauvais dosage qui fera perdre l’équilibre. Autre passage délicat, vous serez attachés plus tard l'un à l'autre par une corde et en vous balançant ou en tirant votre binôme, il faudra parvenir à avancer le long d'un mur.



A la fin de chaque niveau, un affichage vous renseigne sur votre performance : pourcentage de morts, temps pour finir le niveau par rapport à celui de référence (on a clairement du progrès à effectuer sur cet aspect), le nombre d’étoiles que l’on a récupérées par rapport au nombre présent dans le niveau (ceux qui veulent compléter le jeu à 100% ont ainsi un petit challenge de plus), l’indication si nous avons activé les balises nécessaires ou notre niveau d’harmonie.



Oui, 20% c'est pas terrible, il y a un boulet dans le binôme.

Un design frais, un poil vide cependant

L'exploration de la planète Terre afin d'activer l'ensemble des balises nous promène dans des univers assez variés : forêt dense, ruines pluvieuses, pics enneigés (le plaisir d'être attaché l'un à l'autre par une corde vous marquera), les rapides, la vallée des cactus (ambiance western) sont quelques exemples d'univers où vous allez vous casser les dents quelques fois, face à des énigmes bien pensées, jamais insurmontables cependant. Les développeurs ont conçu un bon titre avec du challenge, en aucun cas un titre insurmontable, même si l'expérience de nos parties nous a fait apprécier des séances d'une quarantaine de minutes et des pauses pour souffler, rester frais et habile.

Le titre fait clairement de l’œil aux speedrunners, pour qui ce genre de challenge devrait être du petit lait. On a ainsi regarder un speedrun solo terminant l'ensemble de l'aventure en moins de 36 minutes, le joueur enchainant les mécanismes avec une dextérité insolente (on s’est clairement dit qu’on était nul). A notre niveau, on pourrait plutôt faire une compilation vidéo gag avec toutes nos chutes. On s’imagine bien une séance PN en interne où chaque membre de l’équipe s’essayerait à un niveau, crise de rire assurée.





Graphiquement, nous avons une représentation 3D de qualité, simple. Un environnement cependant un peu vide, on aurait aimé un peu plus de vie dans les décors ou quelques interactions supplémentaires avec des PNJ, des animaux. Pas le moindre être humain à l'horizon, on se demande à quelle époque nos deux robots ont atterri sur notre planète.





Musicalement, c'est une musique assez douce qui nous accompagne, bon enfant. Elle convient pour ce type de jeu, où le joueur se doit de rester concentré plutôt que d'être ébloui par une mélodie alors qu'il est en train de doser son équilibre.



Les phases de tutoriel sont un jeu dans le jeu

En enchainant les niveaux et en débloquant de nouveaux mondes, vous pouvez également accéder à de nouvelles étapes de tutoriel pour vous entraîner sur de nouvelles difficultés. Si le passage du pont précité est déjà d’un bon niveau, que dire de ce même pont proposé en tutoriel avec des murets coulissants qui vous ferment le passage ou vous heurtent par le côté pour vous pousser dans le vide. Le pont peut également prendre la forme d’une barrique tournant sur elle-même lentement, donc il ne faut pas trainer pour traverser sous peine de basculer dans le vide. Pas simple quand chaque pas change la couleur du pont. Bref, beaucoup de cogitation et d’essais/erreurs pour parvenir à surmonter tous les obstacles.





Et hop, une nouvelle balise activée, récompensée par une petite cinématique.

En enchainant les tutoriels, vous pourrez devenir un spécialiste pour surmonter telle ou telle difficulté.

Une bonne surprise, peut-être un poil courte pour les pros

Au final, biped un très bon titre pour qui manipule bien les commandes et sait se montrer persévérant. On en a clairement bavé à notre niveau pour avancer peu à peu (et encore on a calé sur la fin pour le moment) et les différents niveaux de tutoriels représentent déjà de sacrés challenges.





Mais si nous nous sommes montrés de piètres joueurs, nous avons tout de même remarqué que les univers ne sont pas si nombreux que cela (le speedrun nous en a donné la preuve). Les pros le plieront donc en moins d'une heure (hors ensemble des tutoriels, quoique on se pose la question), tandis qu'un joueur lambda mettra facilement 5 à 6 heures pour atteindre la fin.





On regrettera le manque de zones bonus à découvrir dans chaque décor, mais en l'état c'est un titre qui s'est montré réjouissant sur de nombreux tableaux (alors qu'on en a bavé) et est un parfait candidat pour quelques fous rires en soirée à plusieurs.



Biped est disponible depuis le 2 juillet 2020 sur l'eShop, coûte 14,95 € (petite promotion récente jusqu'au 30 août 2020 à 9,71 €, à surveiller de nouveau si vous loupez le coche), nécessite 6974 Mo d'espace pour s'installer. Nous remercions l'éditeur pour nous avoir fait parvenir un code afin d'effectuer ce test du jeu. Le jeu est édité par Postmeta Games et développé par NEXT Studios. Le texte est en français à l'écran, le titre s'adresse à de jeunes adolescents et aux adultes pour la dextérité des commandes.