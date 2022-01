Kirby et le monde oublié : focus sur ce que l'on sait du jeu

Kirby et le monde oublié - Sortie au printemps 2022 ! (Nintendo Switch) 17/01/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un monde oublié mystérieux et très original pour la série

Et niveau gameplay ?

Des étapes attendues et beaucoup de surprises !

Quelle étrange histoire conduit Kirby sur ces terres abandonnées où la vie jadis prospère, on nous montre ces buildings déserts, ce centre-commercial à l’arrêt, ces fantômes de voitures, est désormais envahie par la végétation ? Univers de Kirby oblige, la désolation n’est pas complète, on voit en effet des tapis de fleurs multicolores égayer la mousse et l’herbe qui recouvrent presque chaque surface.La direction artistique du jeu semble revenir à une formule renouant avec le monde coloré et brillant de Kirby’s Adventure Wii ou de Kirby : Triple Deluxe, oubliant les pas de côté d’opus précédents tantôt laineux (Au fil de l’aventure), tantôt en pâte à modelée (Kirby et le pinceau arc-en-ciel). Le point de départ à ces choix ? Peut-être la vidéo d’ouverture de Super Smash Bros. Ultimate où notre boule rose est le seul des héros à parvenir à s’échapper et à entamer l’aventure, avec une introduction dantesque et un cheminement vu de dos analogue à ce qu'on retrouve ici.Le monde désert et silencieux que laissent entrevoir les premières images du premier trailer cède vite la place à un monde peuplé de dangers. Cette fois-ci Kirby doit combattre une horde de chiens adorables certes mais enragés, acoquinés avec de sombres corbeaux, qui se sont mis en quête de capturer les Waddle Dee. C’est d’ailleurs dans le village de ces fidèles personnages de la franchise que Kirby semble avoir établi son quartier général.C’est ce que nous révèle le second trailer du jeu dévoilé il y a peu, où en quelques images on admire la communauté des Waddle Dee autour de quelques habitations et une possible arène de combat en arrière-plan pour revivre peut-être les meilleurs affrontements face aux boss. Parmi ces habitations l’une arbore une caméra, très certainement afin de revisionner les cinématiques du jeu qui s’annoncent particulièrement bien travaillées.Certains extraits dans ces deux trailers sortent des images in-game pour montrer quelques instants de l’histoire et on ne peut qu’être enthousiaste en voyant le soin apporté aux graphismes léchés mais surtout au travail en termes de mise en scène, HAL Laboratory est décidément plein de réserve.Du point de vue technique le jeu tourne avec beaucoup de fluidité, les environnements en particulier sont très séduisants et tranchent beaucoup avec ce à quoi la franchise nous avait habitués jusque-là.Regardez ce port aux tuyaux d’acier et ces grues, cette ville enneigée aux briques en guise de mur et décorée de lampadaires et de grilles en fer forgé ou encore ces mises en scène spectaculaires en fin de trailer où Kirby minuscule traverse une arche de pierre des plus inquiétantes et se dirige vers un énigmatique bâtiment frappant par sa démesure, au milieu d’un désert de sable ayant recouvert les souvenirs d’une ville à peine identifiable aux seules épaves de voitures jonchant le sol.Ces jeux de contrastes permanents nous remettent en mémoire les premières images de Super Mario Odyssey où l’on découvrait Mario évoluer entre les buildings de la très réaliste New Donk City. On n’en attend pas moins avec cet épisode de Kirby !Là où cela devient intéressant c’est que le village des Waddle Dee n’est pas appelé à rester figé mais en avançant dans l’aventure et en secourant les habitants faits prisonniers, ceux-ci vont petit à petit venir repeupler les lieux et ouvrir de nouveaux commerces. C’est notamment le cas d'autres petites maisons visibles sur le second trailer.L’une tient lieu de boutique pour customiser ou tout du moins collectionner les costumes de notre héros qui, jeu Kirby oblige, conserve sa faculté à aspirer et copier les habilités de ses adversaires. La seconde s’apparente à un mini-jeu culinaire où Kirby endosse le rôle de chef cuisinier afin de nourrir, une fois n’est pas coutume, le peuple qui l’a recueilli.D’autres activités aussi semblent au programme comme la pêche relaxante mais aussi de possibles quêtes journalières tirant parti des fonctionnalités en ligne pour partir se mettre en quête de l’habilité en vogue du moment.Venons-en à l’aventure à proprement parler grâce au second trailer qui est loin d’être avare en informations. On observe bien l’étoile Warp de Kirby, objet récurrent dans la franchise, qui lui permet de virevolter dans les airs et se déplacer à grande vitesse.Celle-ci trône au centre de la place du village et marque le point de départ vers les niveaux, indice d’un monde pas totalement ouvert comme pouvait le laisser penser le premier trailer mais bien d’une succession de niveaux indépendants visibles sur une carte géante que l’on survole.Chaque niveau est représenté par une miniature surmontée d’une icône indiquant l’accès et l’état d’accomplissement du dit niveau. On se rapproche ainsi de formules portées par Super Mario 3D World, voire même, hub central oblige, à Super Mario Galaxy 1 et 2.Reste à savoir si Nintendo nous réserve des surprises sur ce point et ce que ce vaste monde a à offrir, on distingue en effet au-delà des plaines verdoyantes qui caractérisent sans doute le premier univers du jeu, d’autres couleurs et atmosphères, comme une côte tropicale mais aussi des terres moins hospitalières enneigées ou empreintes de ténèbres.L’extrait autour d’une 1:00 du second trailer nous montre précisément Kirby débarquer depuis son étoile Warp dans un niveau côtier, entamant une exploration libre et en 3D ! S’agit-il toutefois vraiment d’une totale liberté ? Tempérons peut-être ce point, à plusieurs reprises en effet on note des effets de caméra pas si libres et même plutôt dirigistes qui semblent accompagner le joueur sur des chemins balisés.On note aussi à 0:28 la présence d’une flèche lumineuse afin d’indiquer au joueur le chemin à suivre. On s’éloigne en cela des possibilités offertes par Super Mario Odyssey dont plusieurs ont déjà voulu rapprocher cet opus, en particulier par la même nature sauvage et luxuriante que semblent partager les titres. Avec Kirby et le monde oublié, la formule se rapproche-t-elle plutôt de Super Mario 3D Land sur 3DS ou encore des quelques niveaux très ouverts de Super Mario 3D World, poursuivant l’ouverture vers la 3D qu’avait opérée l’extension Bowser’s Fury qui offrait à Mario la liberté d’explorer en 3D un vaste environnement.On ne peut que se réjouir de cette évolution des jeux de la licence, appelés peut-être à aller plus loin encore dans l’avenir, fort du succès de jeux se déroulant au sein de mondes ouverts (ou semi-ouverts) qui ont depuis quelques années la côte. Pour autant les fondamentaux de la licence Kirby n’ont pas disparu.La série classée le plus souvent dans le genre plateforme n’en emploie que partiellement les codes, Kirby étant en réalité très maniable et doté de capacités impressionnantes, en particulier en termes de sauts, qui lui permettent de traverser sans encombre obstacles et précipices. L’ADN des jeux Kirby réside pour l’essentiel dans les affrontements originaux, l’habilité métamorphique du héros et le bestiaire aussi adorable que coloré des adversaires. Bonne nouvelle, ces caractéristiques semblent bien au programme de ce nouvel opus Switch qui entend faire la part belle au dynamisme des combats.Les combats sont largement illustrés au sein des deux trailers actuels, suffisamment pour nous permettre de voir qu’ils tirent pleinement parti des possibilités offertes par l’univers 3D. On voit en effet les ennemis virevolter dans les airs et au sol et se servir du terrain pour nous attaquer et se protéger. Kirby garde quant à lui toute sa rapidité et sa maniabilité, là aussi caractéristique importante de la série réputée pour le dynamisme de son action. Le bestiaire amène manifestement quelques nouveautés qui permettent à notre héros de s’emparer de costumes inédits comme Kirby Foreuse qui creuse tout autour de ses ennemis (comment faire cela auparavant en 2D ?).Au chapitre des fonctionnalités à relever, Kirby semble avoir fait connaissance avec un compagnon chinchilla volant turquoise adorable qui répond au nom de Elfilin qui joue vraisemblablement les guides de bons conseils, à la manière d’un Cappy dans Super Mario Odyssey qui n’est décidément jamais bien loin.Autre jolie surprise, l’aventure sera jouable en coopération complète à deux, chacun avec son joycon (et uniquement ainsi, pas de coop en ligne ou entre Switch à proximité au programme), grâce à la présence du petit Bandana Waddle Dee affublé de son javelot, chaque personnage disposant de capacités spécifiques avec un Kirby flottant et aspirateur comme à son habitude et un Bandana Waddle Dee très piquant, prêt à en découdre avec les ennemis.Achevons cette exploration d’anticipation du titre en soulignant et nous réjouissant sur quelques points. Bien sûr la présence des boss ne constitue pas une surprise, comme l’arbre Whispy Woods, ennemi phare de la série, qui a pris un petit coup d’exotisme ainsi relooké en cocotier. Meta Knight sera également de la partie au cours d’un affrontement dans la grande arène. Ce dont on se réjouit c’est de voir que les possibilités 3D ont là encore été largement prises en considération dans ces affrontements, avec une caméra fixée sur l’ennemi à vaincre et un Kirby plus que jamais au meilleur de sa forme.Autre point et moment furtif du second trailer : Kirby frappant une souche d’arbre interrupteur dévoilant un passage sacré dans la falaise en pierre au bord de l’eau. Le jeu s’orienterait-il un peu vers l’exploration, la recherche d’items cachés, que l’on n’espère ne pas être des lunes, à bon entendeur, mais plutôt de petites étoiles ? On ne peut qu’espérer !Dernière question enfin, celle de liberté de mouvement de Kirby, bien connu pour être autant un personnage actif au sol qu’en hauteur, grâce à sa capacité à se gonfler d’air pour s’envoler. Une telle capacité pourrait on s’en doute mettre à mal la plupart des obstacles concoctés par les développeurs, aussi à 1:36 du premier trailer on aperçoit Kirby traverser un lagon où vivent coraux, petits poissons mais aussi un énorme et vilain crocodile prêt à le croquer tout cru et parvenir à s’échapper seulement à la faveur de sa prodigieuse capacité à s’élever dans les airs. Sa capacité semble toutefois avoir été réduite à une flottaison, rappelant la lévitation qui caractérise d’ordinaire Princess Peach dans les jeux Mario.À voir une fois le jeu en main comment notre héros fera pour s’en sortir, même si ses mouvements fluides et les légers rebonds de ses petits bras nous ont déjà conquis, le soin ayant été apporté jusqu’à figurer les petits nuages de poussière qu'il sème en courant ou bien dans ce rebond adorable sur son ventre potelé au terme d’une chute un peu élevée. Ces indices glanés ici et là annoncent à n’en pas douter un jeu abouti dans les moindres détails et un pur plaisir immédiat et jubilatoire à manier un personnage aussi attachant que gracile.Sources :Page officielle américaine du jeu sur le site Nintendo (en anglais) : ici Page officielle japonaise du jeu sur le site Nintendo (en japonais) : ici Page officielle canadienne du jeu sur le site Nintendo : ici