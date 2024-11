Zelda: Echoes of Wisdom trouve sa place dans la chronologie des Zelda

Il y a quelques semaines, Nintendo profitait d'un Nintendo Live en Australie pour signaler le positionnement de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dans la frise chronologique des jeux Zelda . Aujourd'hui, nouvelle mise à jour de cette frise avec le tout dernier opus de la franchise : The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.Nintendo a décidé de placer EoW dans la section "Le Héros est vaincu" dans laquelle on retrouve déjà The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Pour rappel, il existe une seconde branche de cette frise, "Le héros est triomphant", divisée en deux segments, "Ere Enfant" (Majora's Mask, Twilight Princess, Four Swords Adventure) et "Ere Adulte" (The Wind Waker, Phantom Hourglass, Spirit Tracks).The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom se positionne sur la ligne "Héros de la Triforce" qui comprend ensuite le tout premier opus de la série et sa suite Zelda II. La chronologie se termine avec Breath of the Wild et Tears of the Kingdom.Vous pourrez retrouver cette chronologie dans une jolie mise en page sur le site officiel de la franchise Zelda Source : Nintendo