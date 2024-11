3 nouveaux jeux Megadrive débarquent sur la console virtuelle Nintendo Switch Online

SEGA Genesis - November 2024 Game Update - Nintendo Switch Online + Expansion Pack Retrouvez la vidéo sur YouTube

3 jeux maintenant disponibles sur CV Megadrive

On avait presque fini par l'oublier : l'application Megadrive disponible sur Nintendo Switch mais réservée aux abonnés du Pack d'expansion Nintendo Switch Online n'avait plus eu de nouveau jeu depuis plus d'un an et demi : 519 jours pour être précis ! Trois jeux ont été ajoutés ce mercredi et sont donc maintenant disponibles dans l'application : Wolf of the Battlefield: Mercs, Vectorman et ToeJam & Earl in Panic on Funkotron.Vous vous demandez ce que proposent ces trois jeux ? On est allé vous récupérer quelques infos concernant leur histoire...Wolf of the Battlefield: Mercs était à l'origine un jeu d'arcade sorti en 1990, puis sorti sur Megadrive en 1991. Au Japon, il avait pour titre Senjo no Okami II : c'est un shoot'm up de Capcom qui se joue en vue du dessus dans lequel on incarne un mercenaire engagé pour mener des missions dans un contexte de guerre.Equipée d'un arsenal varié, votre rôle consiste à éliminer les hordes d'ennemis qui se présentent à vous, en vous équipant de mieux en mieux au cours de la partie grâce aux améliorations que vous pourrez acheter. Plutôt intense, c'est un ajout bienvenu au catalogue de la Megadrive sur NSO+ que vous devriez essayer.Développé par Bluesky Software et édité par Sega en 1995 sur la Megadrive, Vectorman est un des derniers jeux sortis sur cette console avant l'ère Saturn. Jeu d'action plate-forme en 2D, il se compose de 16 niveaux.Son scénario nous emmène en 2049 : la Terre est devenue inhabitable à cause de la pollution, abandonnée par les humains qui ont laissé derrière eux des robots, les Orbots, pour procéder à la dépollution de plante. Mais un incident corrompt la mémoire d'un superviseur Orbot, Warhead, qui soudain organise une rébellion contre l'Humanité. Dans cette histoire, on incarne Vectorman, un Orbot dont le rôle initial était simplement de transporter les déchets dans l'espace, et qui se retrouve à affronter Warhead pour essayer de sauver la Terre.Vectorman a la possibilité de se transformer en différents objets ou véhicules : vous le verrez devenir un train, une perceuse voire même une bombe. Pour défendre la Terre, Vectorman est équipé d'une arme qu'on peut améliorer grâce à des power-ups.Visuellement, le jeu est assez proche de Donkey Kong Country dont on a beaucoup reparlé ces derniers jours avec la sortie sur console virtuelle Game Boy de Donkey Kong Land et Donkey Kong Land 2 , avec des sprites pré-rendus en 3D des personnages et des décors, utilisant des effets à l'époque encore rares comme le scaling ou la rotation.Considéré comme un incontournable de la Megadrive, c'est encore un excellent ajout au catalogue de la console virtuelle Megadrive que vous allez pouvoir découvrir. Pour autant, soyez prévenu : c'est un jeu difficile !Cette suite au jeu ToeJam & Earl est sortie en 1993 sur la console de Sega, Sega qui a aussi édité le jeu développé par Johnson Voorsanger Productions. C'est cette fois un pur jeu de plate-forme, perdant cet aspect roguelike qui avait plu dans le premier jeu.L'histoire nous propose de retrouver les deux extra-terrestres de retour sur leur planète, Funkotron. Mais ils n'avaient pas vu que des humains avaient embarqué dans leur vaisseau et ces derniers sèment donc la zizanie sur Funkotron. Notre mission est de récupérer tout ce petit monde pour les renvoyer sur Terre.A l'époque, les joueurs avaient apprécié l'environnement funk de la série, avec une réalisation solide pour l'époque et un gameplay plus accessible que le premier jeu. Mais l'abandon du style roguelike n'a pas fait que des heureux, tandis que le fait de ne devoir que récupérer des humains dans tout le jeu a pu sembler un peu répétitif.Wolf of the Battlefield: Mercs, Vectorman et ToeJam & Earl in Panic on Funkotron sont disponibles dès ce matin sur l'application MegaDrive. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces jeux et si vous les recommandez aux autres joueurs !