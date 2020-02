News Yacht Club Games

Le format du Nintendo Direct a inspiré d'autres studios qui ont fini par créer leur propre présentation. Ainsi nous avions pu découvrir l'année dernière le premier numéro du Yacht Club Games Presents avec en guest Shovel Knight Dig et des informations concernant King of Cards et Showdown.





Rendez-vous nous est donné désormais pour une seconde présentation le mercredi 26 février à 18h00 horaire France. Nous devrions avoir à nouveau Shovel Knight Dig et une présentation plus détaillée du jeu Cyber Shadow de Mechanical Head Games.



Cyber Shadow (Nintendo Switch) PAX East 2019 Preview 20/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le studio a beaucoup apprécié de réaliser le premier volet du Yacht Club Games Presents, (bon succès d'audience) et rempile avec joie pour nous présenter les dernières nouvelles du studio.





Outre les mises à jour sur nos projets en cours de développement, nous avons également de grandes surprises en magasin, alors soyez excités.





Une petite phrase teaser que l'on apprécie toujours de cet excellent studio. Quelles seront donc les nouvelles annonces, en particulier à destination de la Switch ? Pour le savoir, rendez-vous le 26 février à 18h, sur YouTube et Twitch.