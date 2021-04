News World Splitter (Switch)

Le jeu repose sur un concept particulier : une combinaison d’éléments de saut et de course et d’énigmes. Chaque niveau se compose de deux mondes parallèles, séparés par la « fissure dimensionnelle ». Le personnage peut se déplacer librement à travers la faille et n’interagir qu’avec les parties visibles des deux mondes.







Il sera nécessaire de courir, de sauter, éviter les pièges sur votre chemin comme les flaques d’eau et la lave, trouver et récupérer de petites créatures avant de sauter dans les portails. Mais le plus délicat sera de gérer les énigmes et d’utiliser avec soin la faille pour poursuivre votre chemin à travers les mondes. Le jeu se joue en solo ou en coop local, il est composé de 6 mondes distincts, chaque environnement contenant 10 niveaux riches en couleurs.



Vidéo 22/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un petit côté «Upside Down» de Stranger Things intriguant, disponible dès à présent sur l’eShop pour 19,99 €. A noter, prenez bien soin de lire le nom de chaque carte, le titre contient souvent un indice sur la manière dont vous pourrez finir le niveau. En revanche, les joueurs ayant des difficultés de latéralisation risquent de se mordre les doigts quelquefois. Le jeu à deux en coop est aussi une belle promesse de maladresses, de fous rires et de disputes. Un titre qui va vous faire suer pour trouver les bons déplacements coordonnés et pour les amateurs du 100%, il y a du challenge !





Graphiquement, cela semble tout simple mais le titre n’est pas adapté aux plus jeunes. Retroussez donc vos manches et ne vous découragez pas. World Splitter est un petit jeu signé NéoBird et édité par BUMBLE3.



World Splitter (Switch) First 13 Minutes on Nintendo Switch - First Look - Gameplay ITA 22/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube