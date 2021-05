News Wonder Boy : Asha in Monster World (Switch)

Wonder Boy : Asha in Monster World est déjà sorti au Japon depuis le 22 avril 2021 sur PS4 et Switch. Il permet de jouer à une version entièrement remasterisée de l'opus IV, tout en restant fidèle à ses fondements.





Wonder Boy: Asha in Monster World | Nintendo Switch Gameplay 05/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bien que l'histoire reste fidèle au jeu original, il s'agit d'un remake complet de Monster World IV, avec des graphismes 3D Cel Shading et un gameplay en 2D qui reste proche du gameplay original tant apprécié, ainsi que des visuels améliorés et un contenu de jeu raffiné. En particulier dans les scènes d'événements, la performance est approfondie et la vision du monde est reproduite de manière vivante et colorée. De plus, pour la première fois dans la série, le jeu est accompagné de la voix d'un personnage, celle de la populaire et talentueuse actrice japonaise Ai Fairouz.

La version entièrement remastérisée de Wonder Boy IV est dirigée par nul autre que son créateur, Ryuichi Nishizawa. Il est également épaulé par Shinichi Sakamoto pour la musique et les effets sonores nouveaux et améliorés, Maki Oozora pour la conception des personnages et Takanori Kurihara en tant que directeur créatif pour créer un remake digne de ce nom et une nouvelle entrée dans la série emblématique.

L’édition limitée est disponible pour 39,99 € et comprend un manuel couleur exclusif et une pochette réversible.

L’édition Collector regroupe le jeu et son manuel, deux bandes-son (Original et Remix), un poster recto-verso, un artbook, une balle anti-stress Pepelogoo et d'autres goodies, le tout regroupé dans une boite exclusive avec fermeture magnétique, pour 99,99 €. Elle est limitée à 2500 exemplaires.



Avec La Méga Édition Collector , on tape clairement dans le fan service absolu. Outre le jeu et son manuel, vous aurez une figurine de 18 cm d'Asha et de Pepelogoo, un Pin's Asha Pixel, une boite reprenant le design des jeux Megadrive/Genesis, un certificat d'authenticité, des autocollants en vinyle, une boite de collection avec loquet magnétique, un poster recto-verso, deux OST (original et remix), un artbook et d'autres goodies comme l'incontournable aimant de réfrigérateur. Attention, au regard du prix élevé, 179 € tout de même, il n'y aura que 999 exemplaires de cette édition.



Wonder Boy: Asha in Monster World - Official Trailer 05/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube Les envois devraient débuter en août/septembre 2021.

Wonder Boy : Asha in Monster World sera lancé physiquement et numériquement sur PlayStation 4 et Switch le 28 mai en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, puis sur PC via Steam le 29 juin, ont annoncé l'éditeur ININ Games et le développeur Studio Artdink.Les amateurs d'éditions physiques pourront se procurer le jeu au tarif de 39,99 $ / 39,99 € / 34,99 £, cette édition contenant le jeu original Monster World IV. Du côté de la version numérique, un prix légèrement plus bas (34,99 $ / 34,99 € / 31,49 £) mais on sacrifie au passage l'original de Monster World IV. Vous l'aurez compris, l'édition physique a toute notre préférence.Intéressé(e) ?Trois éditions limitées pour Switch et PS4 peuvent être précommandées exclusivement chez Strictly Limited Games . Les trois éditions incluent le Monster World IV original et on peut dire qu'au niveau tarif, il y en a pour toutes les bourses, selon votre degré de fan :Source : Gematsu