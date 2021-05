News War Dogs: Red's Return (Switch)

Vivant à la périphérie d'un paradis technologique, les exclus de la société vivent sous le contrôle des nombreux gangs qui contrôlent les banlieues. Parmi eux se trouve Red, un jeune combattant rentrant chez lui après un an d'absence, le trouvant plongé dans un conflit. Après avoir vu ses vieux amis, il doit découvrir qui est responsable de ce chaos et mettre fin à ses plans avant qu'il ne soit trop tard.

Graphiquement, on reste dans le style 2.5D retro beat'em up à défilement latéral, à bourrer le pif de vagues d'ennemis forcément canins. Quelques combos, la classique combinaison coup de poing/coup de pied, des capacités puissantes appelées Breaks pour obtenir un avantage et changer le cours du combat.

Chaque niveau à droit à son type de combattants ainsi qu'à un boss de fin. Vous pouvez acheter et équiper votre personnage de différents articles cosmétiques pour modifier votre style de jeu. Des niveaux sont disponibles en mode Mission dans une version alternative, pour tenter de récupérer des récompenses un peu plus rares.

Ce qui pourra chagriner, c'est effectivement l'absence d'un mode deux joueurs et le fait que nous ne jouerons qu'à la première partie de la saga de Red, car d'autres niveaux seront lancés plus tard.

War Dogs: Red's Return Nintendo Switch Gameplay 16/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vidéo 16/05/2021

Fruit des efforts du studio Mito Games et édité par QUByte Interactive, War Dogs: Red's Return a fait le tour de toutes les plateformes possibles avant de venir sur Switch.Sa force : un petit prix, puisqu'il est proposé à 1,99 € alors qu'il prend tout de même 4757 Mo d'espace. Son design : des personnages à visage de chien qui préfèrent se cogner dessus plutôt que de discuter.Sa faiblesse : à ce prix là, si vous ne jurez que par Street Fighter, Streets of Rage 4 ou d'autres ténors du genre, vous allez effectivement trouver le gameplay simpliste et l'animation un peu raide. Mais quand on voit certains titres rétro désormais bien plus fragiles que ce War Dogs, souvent vendus à prix bien plus élevé car surfant sur la nostalgie, parfois il est bon de jeter un coup d'oeil sur certains titres vendus pour une bouchée de pain sur l'eShop.