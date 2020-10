On peut saluer Rayark et Flyhigh Works pour le suivi de leur titre Voez, qui trois ans après sa sortie, continue à recevoir régulièrement de nouvelles chansons, gratuitement qui plus est. Cela donne désormais plus de 200 chansons désormais (240 très exactement semble-t-il, nous n'avons pas encore lancé la mise à jour pour cause de console indisponible pour le moment). Voez passe en version 1.10.





Voici les intitulés des 9 nouveaux titres venant rejoindre l'impressionnante collection intégrée au jeu depuis ses débuts :







– Raise an Army [Special] de Analog Digital feat. Isao





Voici une petite vidéo permettant de se faire une idée de ces nouvelles musiques.

VOEZ Ver 1.10 アップデート楽曲紹介(Nintendo Switch) 30/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Du côté de Deemo, le jeu se met à jour en version 1.7 à partir du 2 novembre. Cette fois, ce sont pas moins de 21 nouvelles musiques qui sont apportées avec cette mise à jour.Tout ceci est une nouvelle fois gratuit. Voici la liste des titres qui sont dévoilés dans l'ordre de la présentation vidéo ci-dessous :



Shattered Memories 2 – Last Promise de HyuN & Ritoru feat Serenitium

– Tomoshibi de Yourmythos

– Out of Natura de Sound Souler



Book of Alice - Daylight de Tatsh

- From Rested Point de Tatsh

- Rise Up de Tatsh

- Rebellion de Tatsh

- Need Your Luv de Tatsh

Book of Celia - Earlier Than Today de Eshen

- For Sis de Eshen

- Say Hi de Eshen



Aioi Collection Vol. 2 - Hello (Deemo Version) de Aioi feat. Kamata Junko

- Lassi (Deemo Version) de Aioi feat. Kamata Junko

- Everybody Koishiteru (Deemo Version) de Aioi feat. MOchizuki Yoshie

- Travelling (Deemo Version) de Aioi feat. Kamata Junko

- Platonic Electro (Deemo Version) de Aioi feat. Kamata Junko

Kobayashi Collection - Artemis de Kobayashi Proejct feat. Ayano

- Elysion de Kobayashi Project

- The Beauties of Nature de Kobayashi Project

- Don’t Go – Stay with Me Forever de Kobayashi Project feat. Ayano

DEEMO(for Nintendo Switch) アップデート Ver1.7 30/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bref un joyeux neuvième anniversaire du studio Rayark nous est ainsi offert ! N'hésitez pas à passer par l'eShop de votre Switch pour vous procurer ces deux très bons titres sur votre console.







– Let Me Know [Special] de K03 & 02i3– Hear No Evil [Hard] de Paul Bzooka– Dasein [Hard] de KIVA– DJ Mashiro is Dead or Alive [Special] de Ice– Hydrangea [Hard] de Tatsh– Jakarta Progression [Hard} de Kurorak– Living for You (Andy Tuns Tall Remix) [Special] de Kat Penkin– Perspectives [Hard] de Kiva et Rikki Simmons