Depuis la sortie d'Animal Crossing: New Horizons, nous avions un peu délaissé les tops des ventes du SELL. On ne va pas se le cacher, avec le confinement, on s'était dit qu'il n'y aurait sûrement pas beaucoup de mouvements dans ce dernier.Plus d'un mois après sa sortie, Animal Crossing domine donc toujours les ventes de jeux toutes consoles confondues, suivi par Ring Fit Adventure, en rupture de stock au début du confinement. Les français semblent donc avoir profité de la situation pour se remettre au sport, et surtout avoir sauté sur le réassort des différentes enseignes pour enfin s'offrir le titre de Nintendo.Final Fantasy VII Remake vole la troisième place du podium à Mario Kart 8 Deluxe, mais vu l'aura du titre, il n'y a rien de bien étonnant.Sur Switch, le top 3 est donc le même, tandis que la 3DS classe les habitués du moment, Animal Crossing : New Leaf toujours en tête. Mario Kart 7 et Luigi's Mansion 2 complétant le classement. On ne dira pas que l'on est surpris, mais au moins les joueurs 3DS passent du bon temps.