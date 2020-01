3 301 208

Alors que les ventes de Yakuza : Like a Dragon et Dragon Ball Z Kakarot reculent de plus de 70%, Ring Fit Adventure (qui n'est évidemment pas qu'un jeu de Yoga, mais pour la rime ça marchait bien) se hisse en deuxième position avec +9% de ventes supplémentaires.Les ventes sont cependant globalement à la baisse, avec entre -30% et -15% pour les autres jeux de ce top, tous en provenance de la Switch. A noter comme d'habitude que ces chiffres ne concernent que les ventes physiques.Ces chiffres n'ont en soit rien d'étonnant avec les Fêtes derrière nous et les grosses sorties à venir en mars, les ventes de jeux sont toujours plus calmes sur cette période. On notera simplement qu'une fois encore la Switch domine globalement le top avec des jeux récents et ses valeurs sûres (coucou Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 et Super Smash Bros. Ultimate).Voici le top 10, en commençant par le dernier :10.Splatoon 2 - Switch - 5 915 (-16%) /au total9.Luigi's Mansion 3 - Switch - 6 065 (-30%) / 584 812 au total8. Mario Kart 8 Deluxe - Switch - 9 008 (-27%) /au total7.Super Smash Bros. Ultimate - Switch - 9 927 (-20%) /au total6.Minecraft - Switch - 10 827 (-22%) /au total5.Programme d'Entraînement Cérébral du Dr. Kawashima - Switch - 12 875 (-18%) / 120 5734.Dragon Ball Z Kakarot - PS4 - 25 669 (-71%) / 115 206 au total3.Pokémon Épée / Bouclier - Switch - 37 950 (-32%) /au total2.Ring Fit Adventure - Switch - 39 217 (+9%) / 622 646 au total1.Yakuza : Like a Dragon - PS4 - 39 719 (-75%) /196 712 au totalSource : Famitsu