«Le moteur fournit et fournira plus de points d’adaptatabilité pour réduire la résolution de votre contenu afin qu'il puisse tourner sur tout type d’appareil, jusqu'aux appareils iOS et Android. Vous créez donc le contenu une fois avec les spécifications techniques maximales et vous pouvez ensuite le porter partout. Vous pouvez créer le même jeu pour tous ces systèmes, mais vous obtenez simplement un niveau de qualité graphique différent.»

L’Unreal Engine est l’un des moteurs les plus utilisés et la dernière itération en date, l’Unreal Engine 4, a une belle vie sur la Switch. Plus tôt cette semaine, Epic Games a montré son Unreal Engine 5 avec une démo PS5, tout en annonçant que ce dernier sera rendu accessible aux développeurs en 2021, offrant tous les derniers outils et mises à niveau concernant les graphiques et plus encore.On pensait que ce nouveau moteur était à destination des prochaines consoles de Sony et Microsoft, en plus du PC bien évidemment, mais il semblerait qu’Epic ait prévu bien plus large. Et bien que Switch ne rivalisera pas avec ces deux consoles en termes de hardware, la console de Nintendo ne sera pas mise de côté. Epic Games a officiellement confirmé que Unreal Engine 5 sera pris en charge sur Switch.Le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, a déclaré à Eurogamer :Sweeney a également déclaré qu’il est nécessaire pour lui que l’Unreal Engine 5 tourne sur Switch, et d'autres appareils, en plus de la PS5 et de la Xbox Series X «parce que lorsque Fortnite passera à Unreal Engine 5 à la fin de l'année prochaine, nous continuerons à prendre en charge les neuf plateformes - enfin, neuf, lorsque vous y ajoutez les deux nouvelles machines».Fortnite sera donc sans grande surprise l'un des premiers titres à utiliser la technologie.On vous laisse jeter à un oeil à la fameuse démo présentant les fonctionnalités de l’Unreal Engine 5. Gardez à l'esprit que cette démo en temps réel, il ne s’agit donc pas d’un rendu précalculé à l’avance comme pour une cinématique, a été capturée sur une PlayStation 5, et il va sans dire qu'une version Switch n’aurait pas le même niveau de détail graphique. Néanmoins, comme de nombreux développeurs utiliseront le moteur à l'avenir, cela assure à la Switch de ne pas être délaissée du jour au lendemain.