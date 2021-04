News Uniqlo

Uniqlo Animal Crossing (Hommes) 23/04/2021



Uniqlo Animal Crossing (Femmes) 23/04/2021









Uniqlo Animal Crossing (Enfants et accessoires) 23/04/2021

Les fans d'Animal Crossing résidant aux Etats-Unis vont très certainement faire un passage obligé chez Uniqlo dans les heures qui viennent, à l'occasion de la sortie d'une nouvelle collection UT Graphic Tees aux couleurs d'Animal Crossing.Pour l'occasion, Uniqlo a imaginé des motifs homme, femme et enfants, ainsi que quelques accessoires plutôt sympas qu'on vous présente ci-dessous. Les t-shirts sont vendus 19,90 $, et sont dans 6 couleurs différentes, du blanc au noir en passant par le vert et le bleu marine. Les motifs sont généralement sympas, mais parfois il faudra quand même être un joueur averti pour comprendre la référence.Le motifs vont en effet chercher assez loin dans certaines des spécificités du jeu, on prend par exemple la Bourse aux navets, ou la fabrication d'accessoires en mode "do it yourself". Les motifs des personnages sont très réussis, Porcela et Kéké par exemple.Du côté des modèles pour femmes, il y a un très joli motif brodé sur le t-shirt, à l'effigie de Céleste, la soeur de Thibou dans Animal Crossing: New Horizons, et qui adore les étoiles. Les motifs des T-shirts réservés aux dames sont globalement tous très réussis :Pour terminer dans les vêtements, on a aussi quelques modèles de t-shirts trop mignons pour les bébés et les enfants, à 9,90 € pièce : on retrouve le logo de DAL Airlines, et de très jolis motifs.Des accessoires sont également proposés : des sacs en toile Nook Inc, DAL, ou avec des visages familiers du jeu, mais aussi des serviettes de bain plutôt sympathiques égalements.Bref, vous l'aurez compris, on aurait presque envie de tout acheter ! Vous pouvez aller voir la collection sur Uniqlo.com , mais on vous recommande de patienter un peu et de guetter une prochaine actualité sur PN où on vous confirmera l'arrivée de la collection en Europe, cela ne devrait plus trop tarder.