News Pikmin World (Switch)

Alors que les mois se suivent sans voir débarquer une franchise iconique de Nintendo sur la Nintendo Switch, les esprits semblent s'échauffer ces derniers jours. On le comprend un peu car cela fait déjà deux fois que du bruit autour de la licence Pikmin n'accouche de rien du tout.La première fois, cela remonte il y a 5 ans, lorsque Shigeru Miyamoto lui-même annonçait que le développement de Pikmin 4 était bientôt terminé. Un titre jamais sorti depuis et dont nous n'avons jamais vu la moindre image. Si un Pikmin est bien sorti sur 3DS, très loin de contenter tout le monde même s'il n'était pas mauvais, on peut se demander si la glas de la Wii U n'a pas sonné la mise en bière de ce projet qui devait probablement utiliser la gameplay asymétrique de la console. L'arrivée de la Switch abandonnant ce type de gameplay, la succession d'Iwata, semblent avoir mis en sommeil le projet du quatrième opus, sans que l'on sache si on pouvait réutiliser des bases du précédent projet ou repartir de zéro.La seconde fois, c'est lorsqu'en 2017, la boutique Intertoys a listé un certain Pikmin World sur Nintendo Switch. Un peu plus de deux ans plus tard, toujours rien. Les rumeurs relancent donc régulièrement des infos entre compilation des précédents épisodes, portage du troisième opus (et dernier en date sortie sur Wii U) ou résurrection de l'opus 4 inédit.Lorsque le site officiel de Pikmin 3 a été fermé (temporairement), certains y ont vu le signe d'annonce de son portage sur Nintendo Switch. Rappelons que le cofondateur et directeur du contenu IGN, Peer Schneider, avait déjà suggéré cette possibilité lors d'un podcast Nintendo Voice Chat. Admettons cependant qu'il n'a pas indiqué que Pikmin allait arriver, mais que parmi toutes les rumeurs concernant Nintendo, l’une d’entre elles avait probablement 9 chances sur 10 d’arriver. La licence Pikmin tenant le haut du pavé des attentes de portages de jeux Wii U, on comprendra le raccourci.On ne dit pas non à un Pikmin 3 même si on l'a déjà retourné dans tous les sens sur Wii U, voir ce qu'une version Deluxe pourrait apporter. En revanche un petit Pikmin 4 serait un grand événement ! Le temps est bien long depuis le dernier passage de Pikmin, on serait très étonné de ne pas voir Olimar et ses acolytes venir faire un petit passage sur la console Switch, autrement que par le biais de Super Smash Bros. Ah les rumeurs….Source : Gamepur