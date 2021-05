News L'atelier du jeu vidéo (Switch)

Plongez dans L'atelier du jeu vidéo (Nintendo Switch) 27/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Découvrez comment fonctionnent les leçons interactives et les Nodons qui vous aideront à créer des jeux vidéo que vous pourrez partager avec le monde entier !

Nintendo a dévoilé aujourd'hui une nouvelle bande-annonce concernant un de ses prochains jeux... qui n'est pas vraiment un jeu : il s'agit de l'Atelier du jeu vidéo, un logiciel d'apprentissage du développement, de façon tout à fait ludique.Nintendo explique dans la description qui accompagne cette vidéo :Le principe du jeu consiste à connecter des Nodons pour faire réaliser des actions en fonction des interactions du joueur avec les boutons des manettes. Les Nodons auront chacun un rôle différent dans les petits jeux que vous allez créer. On dit "petit", mais on n'a aucun doute que certains joueurs feront d'incroyables prouesses avec cette solution d'apprentissage.La vidéo nous montre de nombreux exemples de petits jeux créés à partir des Nodons, et rappelle que si on a peur de ne pas arriver à s'en sortir, des leçons interactives nous permettront de créer nos propres expériences ludiques, en apprenant comment connecter les Nodons, en découvrant au gré des leçons de nouveaux Nodons.Des points de contrôle vous permettront de vérifier vos connaissances acquises lors de l'étape précédente, de façon à... apprendre en vous amusant. Jamais le slogan des années 1980 "plus c'est intelligent, plus c'est amusant" n'aura été vrai qu'avec la sortie de l'Atelier du jeu vidéo, qui éveillera peut-être quelques vocations parmi les joueurs, dès le 11 juin prochain.