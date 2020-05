News Bloodstained: Ritual of the Night (Switch)

"Jouer à Bloodstained en incarnant Zangetsu est conçu comme une expérience différente se concentrant sur le combat rapide. Les objets consommables, les équipements, les coffres, les quêtes, les cinématiques d'histoire et le crafting seront désactivés lorsque vous jouez Zangetsu"

condition de victoire

emplacement des pièces de sauvegarde et des objets clés

récompenses des quêtes

apparition des ennemis

la gestion des magasins et du craft

Pour avoir accès à Zangetsu, il faudra avoir Bloodstained : Ritual of the Night et obtenu la "bonne fin". Contrairement à Miriam, il n'utilisera pas d'éclats de cristal, et devra se contenter de la puissance de son épée et de quelques capacités spéciales qui puiseront dans ses MP. Le site du jeu décrit l'expérience ainsi :Le mode Randomize viendra lui remplacer le fameux mode Roguelike qui avait été promis lors de la campagne Kickstarter.Ce mode permettra d'ajouter une part d'aléatoire à votre run en ajoutant ces paramètres de jeu :Après avoir effectué vos réglages, vous pourrez générer un code qu'il sera possible de partager avec d'autres joueurs. Les parties seront chronométrées et il sera donc possible de comparer ses scores.La mise à jour sera disponible le 7 mai sur PC, PS4 et Xbox One, mais arrivera plus tard sur Switch, entre fin mai et début juin.