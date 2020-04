News ITTA (Switch)

Parmi les titres les plus intéressants de cette semaine, voici ITTA, développé par le studio Glass Revolver et édité par Armor Games Studios, disponible sur l'eShop depuis le 22 avril 2020 au prix de 14,99 €.

ITTA est un jeu ayant pour thème le combat contre ses démons intérieurs. S'il y a de la lumière, il doit y avoir de l'obscurité. Le plus important est de ne rien lâcher... peu importe ce que vous endurez

Plusieurs styles de combat sont possibles en recourant à un arsenal sophistiqué, vous pouvez même vous rendre invincible temporairement dans certaines situations compliquées avec multiplicateur de dégâts, car le niveau de difficulté est tout de même ardu. En effet les 18 boss ont une endurance élevée, et vous cracheront un flot de balles meurtrières qu'il faudra éviter le mieux possible, vous n'avez que deux petits cœurs de vie au départ, que l'on pourra augmenter en en collectant d'autres dans les niveaux (un peu comme Zelda). Si le pistolet tire vite mais son impacte est faible sur les boss, le fusil de chasse permet des tirs puissants mais plus dispersés (et donc moins bon si vous tirez de loin), vous avez le MG, le lance-flammes etc...tout cet arsenal va devoir être utilisé à bon escient pour réduire à zéro l’énorme barre de vie de chaque boss, terré dans son antre (et heureusement seul adversaire du moment). Bref, du manic shooter à deux joysticks de qualité, qui vous tend les bras.ITTA est clairement le titre à suivre de cette semaine avec un concept empruntant un peu à Zelda, Drifter Hyper Light, les couleurs de Shadows of the Colossus. Compatible avec la manette pro, pas de français (anglais ou japonais uniquement), une taille mini de 270 Mo pour l'accueillir, voici les quelques caractéristiques techniques.