Une date de sortie et un premier DLC pour Sol Cresta

Sol Cresta est un shoot'm up en cours de développement chez PlatinumGames, de longue date. Mais puisque l'on parle de date, le studio-éditeur a révélé aujourd'hui lors du BitSummit que son jeu sortirait sur consoles le 9 décembre 2021. PlatinumGames avait promis de tout faire pour sortir son jeu en 2021, il semblerait donc que cela soit possible.En plus du jeu, les joueurs pourront aussi dès le 9 décembre découvrir le premier DLC du jeu, appelé Sol Cresta Dramatic DLC, avec un scénario imaginé par le directeur de la création Hideki Kamiya. Ce DLC ajoutera un nouveau mode histoire avec doublage.Sol Cresta marquera la fin d'une histoire démarrée en 1980 avec Moon Create et poursuivie en 1985 avec Terra Cresta. Pour Platinum, ce troisième volet est un moyen de proposer un jeu classique armé des technologies d'aujourd'hui.Sol Cresta sortira en téléchargement exclusivement, pour 39,99 €. Le prix du DLC, quant à lui, n'a pas été révélé. En voici néanmoins quelques visuels :Source : Nintendo Everything