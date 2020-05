News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Après plusieurs événements du tableau des esprits, c’est maintenant sur le compétitif que ce tourne Nintendo avec l’organisation d’un nouveau Tournoi à partir du 29 mai et pour une durée de 72 heures.Ce Tournoi à la thématique Zelda se concentrera donc sur les personnages et niveaux tirés de la licence, impossible donc de jouer votre Yoshi préféré ou de vous affronter sur le toit de la Sylphe SARL.En participant à ce tournoi, il sera possible de gagner des esprits, mais on ne sait pas s’ils seront exclusifs à ce tournoi où s’il s’agira simplement d’une sélection d’esprits de Link, Ganon et consort.