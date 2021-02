News Odysseus Kosmos and his Robot Quest (Switch)

Décidément les loosers sont à l'honneur. Seul être humain à bord du vaisseau scientifique « San Francisco », l'ingénieur Odyssus "Oddy" Kosmos vient de se mettre clairement dans la mouise. Son vaisseau est très proche d'un trou noir et on ne peut pas dire qu'il soit l'homme de la situation pour y faire face. Heureusement, il n'est pas totalement seul dans cette galère, le robot Barton veille sur lui pour coller des rustines sur ses gaffes et son manque de professionnalisme. Mais ce qui obsède surtout ce pauvre Oddy, c'est d'être le seul humain à bord depuis sept longues années et cette solitude lui pèse énormément. Seul moyen pour lui de sortir de cette sinistrose, les bonbons et les donuts.





Un redoutable duo à l'humour caustique !

Hommage aux titres du genre des années 90, notamment aux Monkey Island et au Space Quest, nous avons donc un titre tout en pixel art de qualité, avec l'obligation de gérer tous les déboires de la navettes, de résoudre des puzzles et de trouver le moyen de rentrer au bercail. La version Switch bénéficie de l'intégralité des cinq épisodes, pour plusieurs heures de gameplay, où les dialogues seront nombreux. Seul hic pour les personnes ne maîtrisant pas bien la langue de Shakespeare, tout est anglais de niveau relevé, il va falloir sortir le dico.







Vers l'infini et au-delà !

Un titre à l'humour marqué, qui a du potentiel même s'il ne prétend pas rivaliser avec le gratin de la catégorie. Le titre est disponible depuis aujourd'hui 4 février 2021 sur l'eShop, au tarif réduit (jusqu'à ce soir) de 11,19 € au lieu de 13,99 € (disponible en Europe et en Amérique du Nord).











Oh comme Guybrush a changé !Du puzzle !Du canard ! Tous les ingrédients d'un grand space opéra sont bien présents !

329 Mo sur la balance et la gestion de la manette pro acquise. Le titre est développé par le studio russe HeroCraft. Donnez lui sa chance et jetez un coup d'oeil sur sa bande-annonce :