Pokémon Direct 09/01/2020 01/07/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce jeudi 9 janvier à 15h30, il faudra trouver un moyen d'accéder à Internet pour découvrir le nouveau Pokémon Direct tout juste annoncé par The Pokémon Company.D'une durée de 20 minutes, ce nouveau Pokémon Direct n'a pas de thème spécifié pour le moment, ce sera donc la surprise la plus complète qui nous attend à l'occasion de cette nouvelle émission.Le dernier Pokémon Direct, diffusé le 5 juin 2019 avait été consacré à Pokémon Epée et Bouclier. Est-ce que ce sera le cas de cette nouvelle diffusion ?En attendant jeudi, n'hésitez pas à nous confier vos attentes en commentaire ci-dessous, nous ne manquerons pas de revenir sur l'actualité issue de ce Pokémon Direct sur Puissance Nintendo dès jeudi après-midi, une fois qu'on sera descendu du train de la hype !A lire aussi : notre test de Pokémon Epée et Bouclier sur Nintendo Switch Source : Nintendo et ici ) via Serebii.net