News Turmoil (Switch)

Comme dans toute ruée, vous êtes loin d'être le seul à chercher à faire fortune, les concurrents nombreux ne vous feront pas de cadeau. Louez les terres lors des enchères municipales, creusez le sol, trouvez les poches d'or noir, créez un réseau de pipelines efficace pour acheminer vers vos lieux de stockage la précieuse ressource naturelle, vendez votre pétrole et faites des bénéfices en vendant au meilleur moment, c'est tout le moteur du jeu. Un développement d'entreprise pétrolière qui va profiter également au développement des films à proximité des points de forage. Ainsi, vous pourrez acheter des améliorations indispensables et glaner des actions qui pourront vous faire parvenir à votre ultime but : être maire de la ville. Si l'appel des grands espaces américains vous taraude en cette sortie de confinement, que les westerns sont vos films préférés et que vous vous rêvez prospecteurs, voici un titre qui a tout le potentiel pour vous séduire en prenant comme toile de fond la ruée vers l'or noir du XIXe siècle en Amérique du Nord.



Le DLC « The Heat Is On » est inclus dans cette version Switch, apportant ainsi une toute nouvelle campagne, une nouvelle ville, de nouvelles cartes riches en pétrole, de nouvelles techniques de forage prenant en compte les évolutions technologiques, de nouvelles personnes. Les développeurs annoncent plus de 16 heures de jeu pour devenir le nouveau du pétrole.





On récapitule avec la liste des options partagées par le studio :

Partez de rien, bâtissez votre carrière de magnat du pétrole, puis faites fortune et imposez-vous face à vos concurrents dans cette campagne. Inclut le mode Expert et le DLC bonus, la campagne « The Heat Is On ».



- Rencontrez les personnalités de la ville dans le saloon et réalisez des transactions suspectes

- Jouez en mode solo pour profiter de niveaux parmi des millions générés aléatoirement, et gagnez le plus possible en un an

- Louez des terres lors des enchères municipales et cherchez du pétrole à l'aide d'un sourcier, d'une taupe ou d'un scanner

- Optimisez vos bénéfices en utilisant du gaz naturel pour augmenter le prix du pétrole

- Battez vos rivaux à la vente aux enchères d'actions

- Laissez-vous captiver par une bande-son acoustique et des graphismes élégants

- Des dizaines d'améliorations et de nouveaux outils pour accroître vos opérations d'exploitation pétrolière
- Rencontrez les personnalités de la ville dans le saloon et réalisez des transactions suspectes
- Jouez en mode solo pour profiter de niveaux parmi des millions générés aléatoirement, et gagnez le plus possible en un an
- Louez des terres lors des enchères municipales et cherchez du pétrole à l'aide d'un sourcier, d'une taupe ou d'un scanner
- Optimisez vos bénéfices en utilisant du gaz naturel pour augmenter le prix du pétrole
- Battez vos rivaux à la vente aux enchères d'actions
- Laissez-vous captiver par une bande-son acoustique et des graphismes élégants
- Jouez avec une manette ou sur écran tactile !



La gestion de l'écran tactile est un aspect très intéressant surtout si vous voulez jouer à ce titre en déplacement. En voici la bande-annonce de lancement :